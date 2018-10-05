Игнатов: «Спартаку» по силам выйти из группы Лиги Европы»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после ничьей с «Вильяррелом» в Лиге Европы (3:3) оценил шансы команды на выход в плей-офф.

«Как и у всех, было волнение. Ушло с первым касанием. Пытался просто показывать свой футбол: что-то получалось, что-то — нет. Буду дальше стараться и улучшать уровень игры, чтобы помогать команде в будущем. Манджража не было. Трибуны помогали, гнали нас. Это мой первый матч при полных трибунах. Это не описать словами.

Мы играли лучше и заслужили победу, но стечение обстоятельств такое.

С каждой игрой будем прибавлять. Думаю, выход из группы по силам, справимся.

Что было в раздевалке – останется в раздевалке. Конечно, тренер замотивировал. Вышли заряженные. Верим в Карреру? Это провокационный вопрос. Не хочу отвечать.

Голы со стандартов – ничего такого. Это тоже голы. Мы можем первую часть забивать со стандартов, вторую – с игры», – сказал Игнатов.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера назвал игру с «Вильярреалом» лучшей в исполнении своей команды в текущем сезоне.