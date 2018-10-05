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    Какой вы футболист?

    Игнатов: «Спартаку» по силам выйти из группы Лиги Европы»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после ничьей с «Вильяррелом» в Лиге Европы (3:3) оценил шансы команды на выход в плей-офф.

    «Как и у всех, было волнение. Ушло с первым касанием. Пытался просто показывать свой футбол: что-то получалось, что-то — нет. Буду дальше стараться и улучшать уровень игры, чтобы помогать команде в будущем. Манджража не было. Трибуны помогали, гнали нас. Это мой первый матч при полных трибунах. Это не описать словами.

    Мы играли лучше и заслужили победу, но стечение обстоятельств такое.

    С каждой игрой будем прибавлять. Думаю, выход из группы по силам, справимся.

    Что было в раздевалке – останется в раздевалке. Конечно, тренер замотивировал. Вышли заряженные. Верим в Карреру? Это провокационный вопрос. Не хочу отвечать.

    Голы со стандартов – ничего такого. Это тоже голы. Мы можем первую часть забивать со стандартов, вторую – с игры», – сказал Игнатов.

    Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера назвал игру с «Вильярреалом» лучшей в исполнении своей команды в текущем сезоне.

    Источник: Sport24

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    05.10.2018 01:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:27

      Наконец то два гола были забиты с игры.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 октября 2018, 05:28

      "Спартак" играл лучше???
      Соперник играл лучше, но не смог додавить Спартак.
      Выручили замены, которые сделал Каррера.
      Ташаев подвёл в концовке команду!
      Кто его просил фолить в своей штрафной.
      При неважной игре, Спартак мог вырвать победу, а так вымучил НИЧЬЮ!
      Для Спартака ничья, как глоток свежего воздуха после череды поражений!
      Конечно, победа внесла бы ПОЗИТИВ, но она уплыла из под самого носа.
      Соперник Спартака сбавил обороты и решил на классе удержать минимальный счёт в свою пользу, но ошибки в обороне не позволили им это сделать.
      Уже хорошо, что Спартак не проиграл.
      Ничья, нынче, большой предел мечтаний для Спартака.
      Мечты иногда сбываются.
      Пожелаем Спартаку этим не ограничиваться и замахнуться на победы.
      Впереди игра с Енисеем в чемпионате России.
      У Аленя на Спартак большой футбольный зуб имеется.
      Футбольное сражение при Енисее обещает быть очень интересным и захватывающимся.
      Пусть победит сильнейший!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 5 октября 2018, 10:19

      Не вымучили ничью,а едва не вырвали победу,продавив испанцев.Не Ташаев подвёл ,а Бокетти,потерявший концентрацию.Главное вернулись страсть и игра.Прибавляет молодёжь,почувствовали уверенность Зе Луиш,Ханни,Ташаев,Мельгарехо.Каррере удалось переломить ситуацию в команде.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 03:47

      Красава.
      Так держать !

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