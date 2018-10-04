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    «Милан» стал 6-м клубом, одержавшим 200 и более побед в еврокубках

    «Милан» обыграл «Олимпиакос» со счетом 3:1 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    Победа стала для «россонери» 200-й за всю историю участия в еврокубках. Клуб стал шестым в Европе с подобным показателем.

    Больше выигранных матчей только у «Ливерпуля» (208), «Ювентуса» (254), «Баварии» (257), «Барселоны» и «Реала» (по 308).

    Команда Дженнаро Гаттузо возглавляет группу F с шестью очками, опережая «Бетис» на два балла. Итальянская и испанская команды встретятся на «Сан Сиро» 25-го октября в рамках встречи 3-го тура.

    Источник: Gracenote Live

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    04.10.2018 23:23
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    Комментарии273
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 07:19

      На сегодня здесь можно бросить кости и покалякать о делах наших насущных... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:14

      я пришвартовался!
      бой пока не смотрел, но драку осуждаю)

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:19

      вы с Максом как пчелы, с утра уже полный улей мёда натаскали. на какою ветку не зайди , везде отметились)

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 10:19

      Привет, Андрюша ! Бой был шикарным, Хабиб доминировал в стойке и тем более внизу. Но по после удушающего зря ринулся в зал и устроил массовую драку. Это всё было лишним. В 12:05 будут повторять. Мне хотелось и другие боли посмотреть, я только два утром увидел. Надо и на Сашу Волкова глянуть, как он бой провёл.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 10:21

      Я в 7:00 встал и включил телик, чтобы бой в живую посмотреть, ну и по ходу стучал и плюсовал потом всем нашим.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:24

      мак грегор два года без боёв, откуда там хорошая форма? бой чистая профанация! даже драка я думаю инсценировочная. теперь будут мусолить, и с поясом тянуть, короче шоу продолжается.
      чистый спорт сдох!

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 10:29

      При отсутствии 2-х годичной практики боёв, он был хорош против Хабиба, столько продержался. А драку может для шоу и затеяли, но возможен штраф и какие-то санкции.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:36

      лет пять шесть назад я стал замечать что весь спорт в какую то не ту плоскость уходит. всё больше шоу и подтасовок, сплошной бизнес и монополии. звёзды пластмассовые, и дикоративные. поэтому в серьёз я ко всему что происходит не отношусь. рас над нами стебаются, то и я ко всему этому с иронией отношусь

      2
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:37

      Привет, народ!.. Прошу посадку!..))
      Мешок костей притащил, калякалка имеется...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 10:39

      Привет, Андрюха ! Ну наконец-то, двухнедельная голодовка закончилась. Сил, впечатлений и знаний накопил, делись... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:41

      Покатила работа, график пока сложный и плотный... После отпуска тяжко втягиваться, а вникать надо во все мелочи, ибо они существенно влияют многое...

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 10:42

      вываливай свои кости, будем обгладывать)
      привет Андрес!

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 10:45

      пока ты вникал, мы тут как страдали фигнёй так и страдаем!
      но сразу оговарьсь, приятной фигнёй)

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 10:46

      Знакомое состояние, когда после отпуска выходишь, особенно, когда работал на стане. В конторе и охране этого так не ощущалось.

      3
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 10:50

      Привет, Андрик!..
      Из-за твоей предъявы с упоминанием Кеннеди, даже мне уже звонили... Поаккуратней с фамилиями и терминами в эфире)))
      У меня выходной, соберу мозги в кучу и покалякаю... Надо ещё почитать ветки-пипетки-пипирки...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:50

      Олег, теперь у тебя сплошной отдых ) а нам корячится ещё неизвестно сколько, через год до 99 пенсионный поднимут)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 10:51

      Мастер, с тебя не то, что штрафные 200, С тебя литр штрафа )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 10:53

      в отличии от Кеннеди у тебя хотя бы есть возможность мозги в кучу собрать, а вот ему с начало с асфальта отшкребсти надо)

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 10:57

      Думаю, что теперь на этом остановятся на долго. Будут решать по льготным пенсиям. Сделают силовикам всех уровней 25-лет выслуги для пенсии, а потом возможно и возраст выхода будут определять в соответствии со званием, так раньше было. Так и уйдя на пенсию многие работают. С нашей пенсией разве проживёшь, тем более, когда ты молодой пенсионер. Я ещё работал 19 лет, пока меня не "ушли"... ))) Это сейчас я работаю нянькой у дочери. ))) Тут я готов работать с внучкой пока ноги ещё ходят...

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 10:59

      Толик домашненького подтянет, а мы закусочки. И устроим маленький барьдельерчик...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 7 октября 2018, 11:02

      Отскочу минут на 40-50 в магазин и на рынок и вернусь к столу.

      3
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 11:06

      Привет, Макс!.. Пробежался, полистал, - кипит твоя кипучая натура!..
      Отмерить литр в писанине не смогу, но буковок мало-мальски накапаю...

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 11:08

      У кого что есть, тот то и собирает, кучкует, шлифует и отскребает... Мозги ещё поддаются и затуплению, и оптимизации...
      А вот то, что нам с детства заложили в сердце и чуть позже впитали в душу, то, практически не изменяется со временем...

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 11:08

      И то гут, ибо читать же тут нечего )))))

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 11:12

      заставил призадуматься..

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 11:13

      По мере сил и времени я почитывал ситуёвину жизни... Вы тут неплохо разминались на многие тему... Зачитывался...
      Футбол крайних дней, конечно, взбудоражил умы многих и распахал кошельки некоторых... К концу прошлого сезона накопилось больше 20К, так я за несколько финальных дней, широко банкуя, с 640-ого места запузырился на 125-ое... Сам себя спросил, - зачем весь сезон пыхтеть и нервничать, когда можно и вот так бездарно и спокойно всё профукать?!..)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 11:21

      всё верно, жить надо широко банкуя, что бы "эффектно слить жизнь в унитаз" ) не каждому дано

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 11:21

      Угу, Фарт и Шара неотъемлемые условия любой победы в любом деле ! ))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 11:25

      Да, ладно, друже...
      Я вот в выходные наладился смотреть канал на Ютюбе "вДудь"... Долгое время попадалась разная инфа про эти беседы и им подобные у других авторов... Посмотрел некоторые вещи Хованского и других... Сын взрослый, накидывает насущное и актуальное, вот и стараюсь быть в курсе происходящего...
      Так вот, Юрий Александрович впечатлил... Раньше он попадался в роли комментатора и ведущего, а тут на канале такой, достаточно, необычный формат... Просмотрел уже с дюжину... С Невзоровым, Нагиевым, Шнуром, Фараоном... Постараюсь, вообще, посмотреть многое... Пока нравится... Вот где постоянно приходится призадумываться... И это захватывает!..

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 11:32

      Смотрю, Олег, некоторые упорно сопротивляются твоему потоку здравомыслия на ветках... Кто втихую гадит, не вступая в прения, а кто и поучать пытается, но так же, особо не аргументируя...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 11:43

      я всё это смотрел, и даже в переписывался с дудём в комментах(когда к нему женя бет комедиан приходил, потом гнойный, и ресторатор с версуса) нервный он кокой то, и удара не держит. слегка разочаровал меня дудь.
      а вот обзорщик Иван Диденко реально понравился. ну и Гоблин Пучков стоящий дядька

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 11:45

      они Олега только стимулируют! враги ведь в коком то смысле друзья)

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      ...
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      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 11:49

      Олег, мож его чуток придушить ? Ну не сильно, а так чтобы не минусовал ? ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 11:49

      Спасибо, пометил себе названных тобой... Обязательно посмотрю...
      В передачах понравились ответы людей, именно, от первого лица и не причёсанные в интервью и обрезанные на ТВ... К интервьюируемым отношение разное, но увиденное позволило, сделать некоторые выводы по событиям и ситуациям... У них жизнь шире, разнообразней и их видение её без ретуши глаза-в-глаза без прекрас мне импонирует..))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 11:53

      Ну, тогда будем способствовать дружеской обстановке и стимулировать оппонентов бесед на своё усмотрение!..))
      Люблю хороший замес спора, без сюжета и с рваными отрезками эмоций и говнокидания, да простите меня за мой английский!..:))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 11:56

      если человек ведёт себя наигранно, в интервью это сразу заметно, и можно листать дальше, этот человек ничего не даст. заметь что актёры и публичные люди самые беспонтовые собеседники. постоянно в образе. дудь чаще именно таких приглашает, для рейтинга. но есть реально интересные собеседники

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 11:56

      Мастер, Байрон в гробу засуетился ... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 11:57

      без говнокидания будет не интересно)
      ушат помоев как и мат бывает к месту)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 11:57

      Пищевик сегодня должен закрепить успех недельной давности с Ростовом ! Енисей это вам не Вильяреал )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 11:58

      Олег его чуть придушил, он со страху все штаны изминусовал)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 11:59

      Полностью соглашусь... Некоторые сидят с открытым забралом, а кто-то никак не может выйти из образа и бояться ляпнуть лишнее...
      Благо, что у нас нет причин сидеть с поджатыми кокошками и нервно сопеть от ожидания прочитанного или увиденного!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:00

      точно знаю что глушаков с проститутками в бани за енисей топить будут )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:01

      С тех.ресурсами Олега его не угомонить .... ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 12:04

      Макс, после крайних неудач грандов в различных турнирах, я уже не удивлюсь никакому развитию событий!.. Пристрастиями клубными не обладаю, но голевую перестрелку, типа БоррусияД-Аугсбург на 4:3, - меня всегда по-хорошему впечатляют!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:05

      Олег в роли наставника упорен как росомаха! измором возьмёт кого угодно. это сейчас алекс111 думает что сопротивление оказывает. а через пару недель он уже обвиснет, а Олег с той же мощью его трамбовать будет. сколько таких у Олега уже тут было ...

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 12:09

      Андрес, к Ивану Диденко внимательно присмотрись. у него есть тема "национальный герой" он по каждому десятилетию своего героя в кино показывает. как всё менялась и как мельчали герои на экране и в жизнь. довольно интересно

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:09

      Читая очевидное в твоём описании, медленно и с удовольствием, но с лёгким заиканием, сползаю под кресло!..:))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:26

      Ещенко опрокинул стопарик, и провожая енисей на перерыв )

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 12:28

      Вот только не надо, Мастер ! Ты как прошлый раз сполз, так мы тебя на две недели потеряли ((((

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 12:30

      чувствую мы свершим невозможное, свершим культурную революцию, на футбольном сайте)

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:31

      Спартак интересен спартачам и тем, кто вставляется по околофутбольным дрязгам... Переживём!..
      В общем-то, сегодня есть к чему присмотреться, касаемо футбика...
      Домашние Зенит и ЦСКА, Ливер-МанСити, гостевая Барселона и, конечно же Монако с Головиным... Вроде, ожидается не скучное моргание и мерцание!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 12:38

      Олег во всеоружии к таким раскладом подошёл! уже минут 40 основательно в магазине тарится! а в промежутке ещё успеет гандбол с теннисом краем глаза ухватить, попутно раздавая подзатыльники сынкам на ветках

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:39

      Пожалуй, Андрик, с революцией (любой) у нас не получится...
      Это раньше, без инета, возбуждённые слухами народные массы Франции, Германии и России одурманено лезли на баррикады во имя чего-то несусветного и не сбыточного... Нынче весь пар люди спускают в чатах, сетях и т.п. Даже подраться им лень сгонять куда-нибудь за гаражи, ибо удобнее облить помоями в возбуждённых строках...
      А культура... Это что-то вроде общее и определяющее для многих, но в тоже время не удобное для некоторых... И это портит картину, и потому у нас обоснованные придорожные остановки...
      Тем более здесь на сайте... Все по разному используют эту площадку и не желают никаких рамок, ценностей и рамок... Некоторым хватает быдловатого общения... Но мы, безусловно, будем манерно общаться и получать от этого удовольствие, несмотря ни на что!!!!..:))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:40

      Макс , я же говорю энергозатратная техника письма у мастера! время от времени он будет на подзарядку уходить )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 12:41

      Мастер, Андрюха формы делает, а ты в граните отливаешь, продолжайте, я читаю .... )))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:43

      Сынки с недозаполненными черепами и недонаполненными душами уже, наверняка, скучают по целебным пояснениям...
      Магазин, как это не прискорбно, наполняет наши пузики, что бы мы потом сытые и довольные были способны ко всем превратностям судьбы!..:)) С тарелочкой и стаканчиком рядом с ноутом, намного легче вникать, общаться и впитывать!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 12:43

      мастер, ты второй раз за день ввёл меня в ступор))
      буду обдумывать частями, и отвечать соответственно)

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      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:45

      Макс, ты хотя бы раствор замешивай, что бы просто так в сторонке не стоять)

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      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:47

      Опасаюсь ушатать бетономешалку и обломать себе эстетическое удовоьствие от созерцания процесса

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 12:48

      в том что сынки скучают по Олеговым тумакам, вещь довольно забавная! был бы я психолог, наверно смог бы это объяснит, а ток только удивляюсь и развожу рукам. главное что Олегу нравится! без устали им как аптекарь чего тым выписывает)

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      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 12:49

      Охренеть Пищевик тянууут. Какая жесть творится (((

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      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:50

      Я категорически против "мастера"... Это ко многому обязывает, а я этому заведомо не соответствую... Пожалуйста, не обижайте старика...
      А так подбирается квалифицированная бригада с набором исполнителей и некоторым распределением функционала... А так же скомпановалось сообщество людей, близких по мыслям и взглядам... Мы понимаем друг друга и успешно читаем междустрочья!!!..:)) Это вставляет, безусловно!!!!!!!!!!!!!!

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 12:52

      Это ты точно заметил. Ну не понять великовозрастным митрофанушкам, что как не хрен садиться со своим любительским уровнем играть в шахматы даже с пьяным гроссмейстером, он в любом состоянии даст им сеанс одновременной игры и никому не проиграет. Так и не фиг со мной спорить о спорте со своим пэтэушными знаниями и аргументацией. Пусть смотрят передачу Галкина "Лучше всех" и убеждаются, что могут и знают малолетки. Забыл ещё была передача с конкурсом для детей на канале "Россия" там вообще своими знаниями убили 6-12 летние детки. Если им не дано понять, что я знал о спорте с детства.

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      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 12:53

      Сразу бы сказал, чо мучаться-то столько было ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 12:54

      откуда то пошло я подхватил) наверно Макс первым так тебя назвал, шинник подхватил, и начал иронизировать по этому поводу. а так Андрес правильней будет

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:55

      пищевик не может, судья поможет)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 12:56

      Олег , с возвращением на орбиту )

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 12:58

      Лапочкин реабилитировался)

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 12:59

      Иееессссс !! Ага есть бог на свете !! Бог не теля, видит виттеля !

      3
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 13:00

      но ещё не вечер Макс. Лапочкин не предсказуем

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 13:00

      Тоже смотрел его на ютубе, когда зашёл на шахматный анализ партий в онлайн гроссмейстера Шипова и там было несколько его вью с разными людьми. Он умеет поддержать беседу и задать вопросы и не быть митрофанушкой там где не очень сведущ. Я только не разделяю эту лексику ненормативную постоянно. Пусть со Шнуром без неё не обойтись, но с другими вполне. Посмотри ещё с Юрой Шевчуком. Мам они оба зажигают в этом плане. Юра с ним тоже оторвался. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:02

      А судья-то гурман, - и вашим и нашим наливает пенали!...
      Удивился... Наверху получилось непонятное "...обоснованные придорожные остановки...", хотя написал грубо в сердцах "обоссанные"...

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      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 13:02

      Комментатор:
      -Ерёменко в подкате ....,
      а мне через шум слышится
      -Ерёменко под кайфом

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 13:06

      А может, а вдруг... Бывших не бывает...
      Нравится, что никто уже не раздаёт московским очки просто так, из уважения к былым заслугам...

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 13:07

      Пищевик на отбой - это радует !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 13:09

      Как знаешь, мне они до звезды. Такие меньше пьют крови, чем митрофанушки влезающие в спор, отнимающие время на ответы им и когда видят, что им не хрен ловить с их знаниями и аргументацией, начинают хамить и грубить. Другие молча соскочат, поняв, что нарвались, другие вслух завидуют моей памяти. Я для себя их запоминаю и не отвечаю им ни на их комменты ни на плюсы. Сделал одному исключение, который осознал свой поступок. В диспуте аргументы закончились у него и стал постоянно минусовать, потом стал плюсовать. Я долго алаверды не делал из-за хамского ответа в последнем комменте его, потом и я ему стал плюсовать даже там где не согласен с его мнением и выводом, обидчивый...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:10

      А этих ты где смотришь и слушаешь, Андрей ?

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:11

      Времени сейчас значительно меньше, но я с удовольствием набираю себе аудиторию для последующих просмотров... Интересное направление спроса и ответов, иногда, самых не удобных и неожиданных... Кто-то юлить начинает, кто-то рубит с плеча, а кто-то за хиханьками и матом пытается скрыть свою слабость и неспособность в ответе ...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:11

      Да пробежался по быстрому, на рынке только немного задержался.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:13

      на ютубе Олег. просто имя фамилию забей и всплывёт.
      Гоблин широкого формата, а Диденко в основном о кино но в жизненном плане

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 13:14

      Енисей почуял запах крови)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 13:16

      Не без этого, он уже поднаторел и полагаю, что он всё-таки готовится к вью и просматривает, прошлые вью своих героев, их творчество и спортивное прошлое. Спартак уже не смотрю, посмотрю голы и моменты. Как я шутил, что скатают ничью и оба тренера останутся у руля команды. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:18

      Понял, спасибо. Запишу их фамилии и ники и на досуге там по шарю. Что Спартак совсем никакой с Енисеем ?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:21

      Ещё бы мин.15 и Енисей бы их дожал ))

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 13:22

      Твою матььь .....

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 13:25

      Ушёл по делам ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 13:27

      совсем чуть чуть до результата с вильяреалом не дотянули

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 13:27

      Давай краткий обзор по игре, я не смотрел. А потом я посмотрю моменты и голы и прокомментирую принятие решений по пенальти. Игра рукой и мяч попал в руку многим я вижу не дано понять, что это две большие разницы. Как скажем нарушение закона и обошёл закон. За первое есть ответственность, а за второе нет...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 13:28

      Только не делай всю бутылку... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:28

      в конце отбивались а потом вырвали... Макс расстроился.

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      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 13:29

      Теперь в спартаковских ветках, которые со временем покраснеют, будут наблюдаться восхищённые комменты про бойцовство Спартака и редкие комменты по напористому, но неудачливому Енисею...
      Ничейка не состоялась и для тренеров команд подобный исход даст совершенно противоположные расклады и последствия...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:29

      Я так понимаю, что "Енисей" возил "Спартак в концовке или по ходу матча даже ?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:30

      Так он же за "Ростов" болеет, чего за Спартак расстраиваться , или пролетел в КП и на ставках ?

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:36

      я думаю слово "пищевик" говорит о том что Макс к спартаку вообще положительных чувств с издревле не питает)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:38

      да не там иера на ничью была. просто енисей реально бился, и временами заставлял спартак прижиматься

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 13:40

      про молодёжь обязательно напишут) как её много в спартаке) правда они все потом за урал играют, но это не важно)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 13:46

      Я думал вничью закончили, а Спартак оказывается выиграл в компенсированное время. Тут пруха была на их стороне. Оба пенальти по правилам поставил. Если бы в первом случае игрок просто выпрыгнул и держал согнутую руку прижатую к туловищу, пенальти нет , мяч попал в руку. Но он сделал акцентированное движение локтем вперёд и отбил мяч в сторону. На втором повторе очень хорошо видно. А в случае с Джикией типичный борцовский захват, обнимашки сзади. Наши защитники этим грешат, Кутепов тут тоже в лидерах, а в Европе за это будут ставить пенальти. Не фиг захватывать и удерживать или дергать за футболки и руки, как Ташаев с испанцами.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 7 октября 2018, 13:50

      В дружелюбной Латвии намечается переполох и политическая суета...
      "Партия «Согласие», возглавляемая русскоязычным мэром Риги, обошла все другие политические объединения на выборах в сейм Латвии. Традиционно партия имеет значительную поддержку среди русскоязычного меньшинства..." Это, в общем-то, ещё не итог последних лет, но знаковое событие в смещении сознания у непримиримых прибалтов...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:53

      джикия частенько борцовские приёмы использует. когда нибудь нарвётся этот борец на боксёра)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 13:57

      Нил Ушаков уже не первый раз побеждает и его партия. Но президент и правительство там националистическое они и рулят. В парламенте надо объединяться и создавать правящую коалицию, а там особо не с кем и их 20% и более процентов голосов, ничего не решают в принятии законов.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 14:04

      За ним это водится как и напрыгивать на соперника выясняя отношения как было с испанцами. Тоже в центре того завалил борцовским приёмом, а потом ещё и полез с ним толкаться и бодаться.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 14:06

      Согласен... Тем более, что партия, ориентированная на защиту интересов русскоязычного населения, не преодолела необходимый 5% барьер... Просто, это тот случай, когда радует и малое приятное, среди большой кучи дерьма...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 14:20

      Это да, но надо ещё учитывать. что значительная часть выборщиков, а это в основном молодые латыши свалили за бугор в поисках работы. И не все там имеют возможность добраться до посольства и консульства чтобы проголосовать. С прибалтами всё было ясно ещё во времена СССР, там устойчивое мнение и отношение к нам. А теперь когда все шавки подгавкивают своим хозяевам, они в первых рядах.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 14:25

      ну мы же скоро опять разрастаться начнём. крым первая ласточка, потом республики прибегут одна за другой. вот и ты отметил верный знак

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 14:26

      С прибалтами всё более-менее понятно... Время откроет глаза, подтвердит историческое развитие и обозначит истину...
      Ты вот скажи, Олег, - как мыслишь исходы двух сегодняшних козырных поединков в Питере и в Москве?..

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 14:27

      латыши свалили, а это Нил наоборот привалил, толи из дании толи из норвегии. все эти приливы отливы кем то управляется

      3
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 14:33

      По мне, так наши просторы и размахи, чаще мешают нашему величию... Небольшой и компактной страной с развитой инфраструктурой, с устоявшимся государственным управлением и почтительным отношением к людям, проще рулить и тянуть её к развитию... А наши безмерные просторы с перспективами до имперского былого могущества, только усугубляют многие попытки князьков и бояр сделать, хоть, что-нибудь путное... Хотя бы, для видимости...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 14:35

      По тем последним двум играм, что демонстрируют команды, ЦСКА не должен проиграть "Локо", а " Краснодар" "Зениту". И вполне могут добиться победы. Меня будет прежде всего интересовать игра " Зенита". Это уже команда попала в функциональную яму или какое-то наваждение после игр с "Анжи". Третий год подряд и в разное время "Зенит" никакой после выезда в Дагестан. На следующий год ради эксперимента поставил бы по календарю их игру в декабре, если бы "Анжи" осталось. )))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 14:38

      И тут соглашусь... Помню, ты где-то 1,5 месяца назад предрекал опасность осенней развальцовки Зенита... Как в воду...
      Хочется увидеть бодрых армейцев в деле с унылым Локо...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 14:40

      Он там давно. Мэром Ригу уже его выбирали дважды, кажется. Там весь бизнес держат русскоязычные ребята. в Литве долго рулил Романов. У него много было команд по разным видам спорта. потом начались проблемы. А так за счёт транзита, портов и дотаций из Евросоюза держатся сейчас. Торговлю с нами мы им хорошо перекрыли. Шпроты, сыры и прочую молочку теперь у нас не увидишь от них.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 14:42

      Я всё время говорил про эти факты. При Луческу, Манчини и вот при Семаке история повторяется и превращается в фарс и всё после "Анжи"... )))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 14:44

      вопрос настолько философский что хочется позвать гаммера с платоном. но так как их под рукой нет воспользуемся кирпичами)

      я думаю загадочная русская душа живёт только на больших просторах. если просторы поделить на квадраты и урбанизировать, то получится китайщина))
      ну это я так , в очень широком смысле ...

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 14:52

      все республики уже поднаелись суверенитета, и народ давно созрел стать пером на русском крыле! но политикам пока отмашку не давали. то что Андрей отметил, и есть лёгкий толчок в этом направлении. украина так вообще жёсткое очищение перед приёмом проходит

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 7 октября 2018, 14:55

      Толик после вчерашней феерии в Ростове, весь день с удовольствием хлеб на масло намазывает)

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 14:56

      Опять же соглашусь с тобой, Андрик!.. Какой-то я покладистый сегодня, мягкий, доверчивый и бесхребетный... Со всем соглашаюсь...
      И тем не менее... Опять же просторы... С удовольствием смотрю видосы про людей, которые по велению души, по тяге кошелька и апломба, либо просто в силу обстоятельств начинают или живут где-то далеко... Импонирует простота мыслей, практичный уклад жизни и освобождённость от навязанных догм, правил и трендов... Люди ЖИВУТ, пусть иногда и трудно... Но у них каждый день чем-то целенаправленно занят - сети, охота, ремонт дома, заготовки, травы, скотина, пчёлы и т.п. Без газет, инета, баттлов, богемы и войн... По-хорошему, иногда, завидую...

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 15:05

      недавно тоже про семью отшельника охотника смотрел, просто поражает на сколько человек состоявшийся и самодостаточен! всё внутри! не один депутат гос дымы или заслуженный деятель искусств и двух дней не проживёт как эти люди.
      особенно понравилось когда ему показали событие на украине(у них нет телека и они вообще не в курсе что у нас тут творится) он грамотно всё это оценил и описал.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 15:06

      Я тут отлучусь на обед и надо выполнить одну просьбу по билетам.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 15:10

      ок. Макс похоже во все тяжкие пустился )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 15:22

      Скоро уже и Зенит будет играть. По нашему местному их похоже не покажут, не договорились с Матчем, придётся по интернету смотреть. Было бы из-за чего расстраиваться Максу.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 15:34

      я тоже думаю что по большому счёту ему класть, но потери очков спартака грели бы ему душу)

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      Project Бабангида > shlomo 7 октября 2018, 15:34

      не ну , масло я приплёл что бы тебя из минтала вытянуть)

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      Project Бабангида > shlomo 7 октября 2018, 15:35

      это же карпин..! ты же знаешь как от него журналисты ждут провокации..? вот он их и подкормил))

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      insider_retro > shlomo 7 октября 2018, 15:49

      Привет, Анатолий!..
      Понимаю твои непонятки про слова, подтрунивание и наглость... Ты получил душевное упоение - и то хорошо!... Дела и результаты, отдельно взятых событий покажут всё и всем, без всяких витиеватостей и неглиже!..
      Оренбург сейчас в фаворе и это много стоит!!..

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      Project Бабангида > shlomo 7 октября 2018, 16:05

      как точно ты его охарактеризовал! не дай бог тебе на дознание или допрос попасть))
      единственное что скажу в его оправдание, это то что он яркая личность. просто блестит как монета на солнце, не фальшивая но мелкая)

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 16:06

      вчера к Макса с Толяном дерби было, сегодня у меня с Олегом)

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      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 16:27

      Думаю, что его яркость и блеск имеют корни в его заграничном выступлении, когда, наверняка, надломилось многое советское, человечное и привычное... Теперь превалирует независимое понимание своих действий, задач руководства и своё видение в объяснениях с масс-медиа... Отличное от других!!
      В душе за Краснодар, но мозгами за Зенит!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 16:29

      От обедамши, можно и по гутарить, но уже и "Зенит" на носу. В перерыве и туда дальше время будет ещё. А про Валеру, что сказать, он в своём стиле. Как он общался с игроками у себя в кабинете, закинув ноги на стол и матерился. Его словесные перепалки и стычки с Дзюбой, потом перепалка в СМИ с Федуном и т.д. Парень окончил не Кембридж и с ребятами из Оксфорда не дружил, отсюда и его лексика и замашки...

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 16:31

      вся эта эпатажность не берётся бог весть откуда. на неё как на иглу подсаживают.
      а потом ломки зависимость... если даже про беременность жены надо было всей стране отчитаться "вдул так вдул"

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 16:35

      только не кембридж с оксфордом)) уж лучше ковбой валера чем эти воспитанные змеи )
      я к дерби готов)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 16:39

      Валера из Нарвского ПТУ со своими замашками. А те парни знали не только этикет и несколько языков, но и в науке блистали, спорте тоже. Одно другому не мешало, а из Валеры ковбой как из меня технарь... ))) Посмотрю хоть эту игру, потом по болтаем.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 17:05

      да ладно!!)
      а куда я теперь дену свои кандалы...))?
      а страданья в соккере...а жизнь,а слёзы ,а любовь..?))
      с возвращением ,Шеф..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 октября 2018, 17:07

      Ладно, Валере Валерино и от него не убудет... Сейчас он на виду и на слуху, пообтешется и пообшкурят...
      Краснодар-то как здорово наливает!..
      Энергично гоняют уже полчаса!! Годится!!!

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      shinnik > Project Бабангида 7 октября 2018, 17:13

      У Нас)).на Юго -Западе уже часовню ставят..
      Докояновка называется....почему-то без купола..
      но наливают всем.
      свят,свят.свят..)

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      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 17:18

      Привет, бродяга и странник!..
      Рад опустить глаза в твои четверострочья!..:))
      Всё перечисленное человеческое никуда не пропадает... Жизнь идёт своим чередом, перешагивая через наши хотелки... Везде, где мы есть, - там наше слово и дело...
      А стенания и страдания стоит попробовать переплавить в терпение и личное всемогущество!..:))

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      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 17:18

      Мелкий,вдумчивый гадёныш..-карьерист.
      Я бы не обольщался,хотя Вам виднее..)

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      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 17:21

      те же ..в профиль ..
      вообще ничего не делаю с ЧМ..(в смысле ЧМ 2018..)
      Никак не вылететь с Гранд-Дивизион..
      Горе-лукава... 14 тысяч торчат...
      а,сцко,сучно..(

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      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 17:21

      Прости, - не понял...
      Ты сократил сказанное до 2-х строк и я в бессилии понять - растерялся...

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 17:21

      Я от " Зенита" худшую игру ожидал, а пока на равных. Полузащита питерцев проигрывает середину поля, да и выносы мяча с флангов через центр напротив своих ворот, за это в ДЮСШа пенделя дают уже. Моменты были, но не использовали обе команды. Оба фланга в защите у "Зенита" слабые, от туда и угрозы идут.

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      shinnik > Project Бабангида 7 октября 2018, 17:29

      ))) возраст,хуле...
      )

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      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 17:47

      Я про ВДудя..Юру,по рассказам очевидцев-то что ранее я написал..

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      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 17:56

      у нас нас на северо-востоке прямо у церкви Докояновку заливают, и просвирой закусывают! правда только под куполом, дабы господь не узрел! три раза крестятся и плюют через левое плечо

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 17:57

      (с) прости не понял
      так гутарит шифрами, а нам сиди тут ребусы разгадывай
      я наверно морзянкой ему напишу пусть разбирает .

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      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 17:58

      надеюсь тебя с работы уволили?

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 17:58

      терминатор всё присунул краснодару )

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      Project Бабангида > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:01

      второй пошёл!
      зенит чемпион!
      я наверно вслед за Максом ща пойду)

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      shinnik > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:02

      ХХыыыыы.)
      Одной ногой в пропасти,другой -пропасти...
      Между ними -я...

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      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 18:03

      скользкое положение!
      в прочем для тебя само то

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 18:07

      Мак - наркоманская фамилия

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      Project Бабангида > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:14

      татуированный возродил интригу с помощью интрижки

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 18:24

      (с) .. И тем не менее... Опять же просторы..

      Андреас (Ст.), так уж получилось, что мысли о вечном и мне близки, и если уж на данный момент ты немного подвис на Ютубе, то ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотри:

      "Счастливые люди | Енисей" (серия 1-2-3-4)

      Твои струны должны принять это на УРА !!!

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 18:30

      Предположения о моей тонкой душевной организации и расстройстве по поводу проигрыша Енисея - не имеют под собой никаких оснований ))
      Последний день отпуска, поскакал в гараж помыть и попылесосить совраску, а то у него с лета вся морда в насекомых, смоле и на крыше птицы нагадили. Теперь сияет, вычищен изнутри и надушен полиролью ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:32

      Во втором тайме порадовали командной движухой, но и тупили много, особенно крайние защитники, что в нападении, что в защите. Смольникову,Чернову, Жиркову, Анюкову надо искать замену. У Кузяева тоже порой ступор наступает в игре. Но выиграли важную встречу у ближайшего преследователя и молодцы. После "Анжи, и "Славии " я думал, что " Зенит" будет такой же никакой... )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 18:33

      Олег, в принципе тебе Андреас (Мл.) по поводу игры Пищевик-Енисей всё рассказал !

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 18:33

      За другом надо ухаживать и следить, чтобы не подвёл на дороге.

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      MaxRnD > shinnik 7 октября 2018, 18:34

      Лёха, даров !!!
      Я так и знал, что когда объявится наш центр, то тогда и ты проявишься обязательно !!

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 18:35

      Я ограничился просмотром голов, ну и посмотрел комменты ребят на ветке и понял, что за игра была. Хоть голами порадовали болельщиков.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:36

      В коллаборационизме и двуличности доселе не был я замечен...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 18:36

      анжи и славией мотивации не было. видно что у зенита не всё в порядке но собраться могут если надо

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 7 октября 2018, 18:38

      На меня тут обрушилась техногенная катастрофа местного разлива... Как только Дзюба забил, сразу вырубился свет в подъезде... Пока звонки, пока диспетчер, пока... Матч закончился, да и час жизни в темноте стал часом в пустоту...

      Алексей зависни до прояснения ситуации... Тот случай, когда лучше повисеть между... А в это время оказывай влияние, нажимай на кнопки и склоняй исход ситуёвины в свою пользу!!
      Прочь расстройство и печаль!.. Пропасть преодолима... Со временем...

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 18:40

      Свезло сегодня Пищевику, фортуна им за Вильяреал вернула !

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:40

      Уж против "Анжи" мотивации более чем достаточно. Команда третий год отбирает очки и " Зенит" уже становится их клиентом. У "Анжи" есть мотивация играть, когда 4 месяца не платят зарплату и команда скорей всего вылетит в ПФЛ, а не в ФНЛ, если вообще не исчезнет как "Тосно" и "Амкар".

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      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 18:41

      (с) в коллаборационизме и двуличии доселе не я замечен...

      но и на асфальтных работах тоже.. хотя бодро нам от туда рапортуешь )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 18:42

      Пруха и везуха для "Спартака вещь знаковая, особенно в чемпионский год фартило.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 18:44

      с анжи они вели до последнего и не хотели сильно напрягаться. а потом БАЦ....)

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:44

      Имея таких людей, как Алексей, в профессиях на земле, мы много потеряли в государственном управлении ТАМ!... Прав был Ленин, однако!..:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 18:44

      Такое и у меня было в четверг, но свет быстро дали. Кто-то в подъезде химичил.

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 7 октября 2018, 18:44

      Не,просто настроение))
      совпало..0
      вчера хотел про 282 ст.УК РФ ввернуть,побоялся,что Рубик поставит на место меня..
      сдержался..
      ну.а сегодня.да..))
      какой-никакой Праздник.
      Хедлайнер,есть Хедлайнер...)

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 18:47

      нам бы эту "кухарку" в госдуму протащить) он бы всех там в асфальт закатал)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:47

      То, что в счёте вели это не показатель, а какова игра была ? При Луческу 2:0 вели, а потом привоз Витселя, следом привоз пенальти Нету и 2:2 и " Зенит" до перерыва никакой. Ещё и на Кубок 4:0 отмельдонил их "Анжи". Было за что поквитаться.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:49

      Нам бы, да если бы, да как бы... Это "бы" напрягает или ощущение беспомощности и нехватки давит безысходностью?!..

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 18:51

      ЧитанУл про статью... Кого ты собрался прилюдно унизить и к кому возбудить вражду?!..:))
      Готов модулировать в себе всё, что тебе заблагорассудится!!
      Ты же нынче Хедлайнер!!!!!!!!!!!..:))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 18:53

      да не Андрюха пофиг на самом деле! когда нибудь до Собчак и прочей элитной шушары доведут, что Сталин не просто так социальные лифты создавал.
      ну а пока на охотниках и рыболовах из тайги держимся )

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 18:55

      Бальзам на оба моих дома..(С)почти..
      на двух стульях-гл.инженера и директора,следователя и дознавателя,друга и подчинённого..((
      сидел..
      теперь пропасти преодолеть..и не пропасть..
      спасибо,не скрою.Большое...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 7 октября 2018, 18:56

      вы тут шинника вразумляйте ая на перекурчик спущусь

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 18:58

      Прорабка не может управлять Государством...))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 19:03

      Управление – это труд людей, направленный на организацию и координацию деятельности трудовых коллективов и отдельных работников в процессе производства продукции, оказания услуг...
      А государством управлять или коллективом - это уже просто пространственная чуйка, наложенная на морально-деловые качества...
      Мне видится, что ты потянешь... Стержень в тебе есть, а скелет сочленишь из преданных, грамотных, но не жуликоватых соратников... Некоторых придворных своей будущей свиты можешь набрать прямо здесь!...:)) И это без шуток... Просто, пока, не реально...

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      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 19:07

      Не,это Макса вчера развезло..))
      практически палился без разбору..
      И клал ,и слал и ненавидел...)
      красавец.

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      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 19:20

      Не реально ,но весело...
      друга ( на перекур ушедшего)-точно в МГБ..не подведёт.в МВД уже есть босс,без вариантов...
      Я- не претендую,зовите меня Дм.Анатольевичем..)
      что там дальше про культуру-к Шломо,у него идёт,как ни у кого с историей..
      и !!
      Макса на место Лаврова...(я вслух сказал)))?
      как-то и всё..Больше достойных не запомнил..

      А,Боцман,53..МинОбороны,однозначно.

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      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 19:28

      Толково разложил перспективы по персоналиям!..
      Осталось упаковать ряд важных направлений, проверить всех в пьянке и в драке, занять кому-нибудь денег (для проверки лояльности), обрасти народной любовью и партийной принадлежностью!..
      А там и до вожделенного кресла не далеко!..:))

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      shinnik > shlomo 7 октября 2018, 19:32

      Боллары,боллары,мля,боллары..)

      конэчьно,хоть с Гоцьманом,я Вас умоляю..))

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      insider_retro > shlomo 7 октября 2018, 19:33

      Эх, память... Эх, доверчивость...
      Когда время придёт, компетентные и не засвеченные люди, надеюсь, проверят всё, вплоть до наличия носовых платков и плотоядных мыслей)))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 7 октября 2018, 19:34

      Лёха, них*ра меня не развозило ! Я собранно боролся за справедливость ! Люди не захотели видеть во мне друга, пусть теперь имеют врага. И видит бог, что не я это всё начал

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 7 октября 2018, 19:40

      И шо таки я такого сказал ? )))
      Чесальщицы мотального цеха дают пятилетку в три года ))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 7 октября 2018, 19:41

      1.кресло-за Вами..а кто покусится,тому дизлайкнуто будет..ибо нефиг.
      2.в пьянке все замешаны(читано-перечитано)
      3.обрастает народной любовью у нас только Рафик.
      4.занять денег,а это вряд-ли)),может только Андрейка-младший..но .блин...незадача,))он же и подерётся..

      Вот ведь незадача...))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 7 октября 2018, 19:43

      А, ты опять старые песни о главном ? И опять принял всё к себе. ?
      Толик, как бы ты там не фигурировал, тебя ни одно моё слово, сказанное в отношении "братьев моих меньших" не касается

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 19:46

      Не-не-не... Мне бы где-нибудь в пресс-службе креселко придавить...
      У меня нервов не хватит переживать за необъятное!..:))

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      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 19:49

      Макс, действительно давай отвлечёмся от потустороннего... Ведь, вроде, пока не плохо сосуществуем на разных краях информационного пространства... Будь терпимее, не забивай голову... Всё пройдёт... Я за покой и упоение!..

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 19:53

      Да, Леха ж злодей напомнил о больном мозоле и Остапа опять понесло, а так то я согласный запихать свой бронепоезд на запаснЫй путь, ну разве што изредка там какую-нибудь мелкую диверсию )))

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      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 19:54

      Ну что б не расслаблялись и исключительно в правовом поле )))

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      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 19:56

      Если за первое и второе, то тогда точно смотри сегодня же "Счастливые люди. Енисей" . Я те даю гарантию попрёт, аки удава !!! )))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 7 октября 2018, 20:01

      Толяныч, ты тоже глянь на ютубе то, что я Андреасу присоветовал. Вот даже ссыль, чтобы вы не мучались в поисках
      https://www.youtube.com/watch?v=bITElb4l_SY

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 20:04

      Мощь, широта, сила русских просторов и мысли о вечном !

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 20:08

      Начал первую серию, даже звук на футболе выключил!..
      Душевное равновесие и полная аполитичность!.. Идиллия!!!

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 7 октября 2018, 20:16

      наконец-то лучшие люди Нашего Городка собрались все вместе..)
      И опять непонятки..
      ребята,разница в возрасте .. у нас примерно в 20-30 лет..Андрюшка подкачал,ценз лажает..)
      мнения разные,подача разная..
      Но! Вот что удивило..Я всегда хотел видеть здесь,и слышать здесь именно вас,дорогие мои(почему-то)
      соПисники..!!))Будем терпимы друг к другу,нас так мало..

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 20:25

      Про хранение лучшего и приятного, терпение и спокойствие поддерживаю однозначно!.. Записывай!..

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 7 октября 2018, 20:29

      Красаучег ! Это как открытие чакр )))
      А смысл второй раз-то ?

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 20:42

      уходил всего на час, пришёл, а все уже депутаты, чиновники, и люди в погонах!
      нечё что я валенки в ваших хоромах не снял?)

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 7 октября 2018, 20:43

      Лёха, не раскисай !
      Нам тоже тяжело, но мы ж держимся !
      Вон даже иногда Инсайдера со Знаменем полка видим, вернувшегося из ссылки в Шушенское ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 20:46

      Андреас, к раздаче портфелей ты уже опоздал, осталось вакантным только место электората )))

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      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 20:48

      (с) будем терпимы друг к другу , нас так мало

      Дмитрий Анатольевич вы такой сентиментальный )

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      shinnik > Project Бабангида 7 октября 2018, 20:48

      Главное что в бурке..,хоть труселя не видны..)
      Да и газыря не забыл вставить..не суть куда...
      Заходи,служивый,скучали-с..)

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      shinnik > MaxRnD 7 октября 2018, 20:52

      -не..у него же ранец кровавого гэбиста расписан..
      нечего курить выходить...)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 20:53

      (с) вакантно только место электората

      это про который раз в четыре года вспоминали а теперь раз пять лет ?)

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 7 октября 2018, 20:56

      Пока лазил по холодильнику и буфету, тут проклюнулось человеческое и сентиментальное вдохновение!..
      Если, серьёзно, парни, то я тоже очень доволен, что мы тут как-то образовались и перетираем дела наши неспешные, шутим и находим это дело приятным!.. Душевно!...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 20:57

      клубы дыма преображают пространство

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 7 октября 2018, 20:57

      Я сц*ко даже готов рукавом казённого хэбэ промакивать печати на приговорах ЧК ))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 20:59

      А это он уже намётанным взглядом будущего гэбиста-особиста проверяет толпу на вшивость, - не притарил ли кто портфельчик по-тихому в его отсутствие!..:))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 21:05

      Олега проа в розыск объявлять

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:13

      На ветках я подсобил ему в прениях, но там, вроде, всё ровно... Разок его там пристыдили, но без последствий... Наверное, прикемарил у экранов под тихое шуршание кулеров!..:)) Чую, что возвернётся!

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 21:17

      Понеслось гавно по трубам. Локо со стандарта конягам на 88 мин. впендюрил и выиграл в меньшинтсве. На ветках начинается батхёрт )))

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      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 21:18

      И у тех и у тех, круг сопереживателей невелик... Так что, одни, подсчитывая свалившиеся очки, величаво порадуются, а другие, переживая горечь поражения, чертыхаясь махнут рукой...
      По настоящему возрадуются и поглумятся поклонники соперников!..:))

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      shinnik > MaxRnD 7 октября 2018, 21:18

      ну всё,всё.всё..Макс,успокойся.вчерашнего никто не помнит...))

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      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 21:19

      (с) начинается батхёрт

      самые активные спартачи )

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      MaxRnD > shinnik 7 октября 2018, 21:21

      Иа спокоен как 1000 китайцев ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 21:21

      (с) вчерашнего никто не не помнит

      нам бы сегодняшнее побыстрей забыть

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:26

      да уж...дали...
      аж мышка колесо судьбы отказывается вертеть в конец чата...)

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:29

      (с) ..... самые активные спартачи ).....

      Угу, эксклюзивные вип-клиенты Ростовского ОМОНа. Один удар дубиналом заменяет 10 часов воспитательной работы

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:29

      Да,блин, пэтэушники отвлекают своими комментами, знатоки колбасных обрезков. Надо питерских на бабки ставить, чтобы замучились за справкой в гастроном бегать. Других ведь не погнать, если проспорят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 7 октября 2018, 21:32

      Лёха, не мучай жЫвотЬинку
      Сочетание Ctrl-End и ты на дне, Ctrl-Home и ты снова вверху

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 7 октября 2018, 21:33

      Что-то сегодня перекрылись мы с трёпом...
      Но с другой стороны, день выходной и футбольный!..
      Правительство расписали худо-бедно на будущее...))
      Настроение поддержали в нужном тонусе!..
      Умиротворение...

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 21:34

      Олег, там помогут только либо напалм, либо евгеника ! ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 7 октября 2018, 21:37

      (с) аж мышка колесо судьбы отказывается вертеть в конце чат

      вращая колесо истории каждая мышь, не замечая того что открывает врата мышеловки, неожиданно начинает чувствовать свою значимость

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:38

      дымок сегодня лёгкий)

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 21:39

      Сатрапы, а революционеров-то куда девать будете определились ?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:40

      (с) .. дымок сегодня лёгкий ..
      Рязанцев с Ерёменко подтверждают )))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:42

      (с) вращая колесо истории каждая мышь, не замечая того что открывает врата мышеловки, неожиданно начинает чувствовать свою значимость

      Ни**я не понял, но заменив слово значимость на легитимность можно вписать в скрижали )))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 21:42

      Спокойно, герцог!.. И без рэволюционеров, вполне, приемлемо...

      Понравилась вечерняя мысль Андрика про значимость мыши в колесе!..:)) История... Врата... Аж, завораживает!!..:))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 21:43

      (с) рязанцев с ерёменко подтверждают

      это только те что спалились)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 21:44

      А где мой коммент, я Максу ответил ? Ну да ладно, можно и по старинке, дустом... )))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 21:46

      (с) не понял....... вписать в скрижали

      сам Макс не понял, видно с чьих то скрижалей передрал сам того не осознавая )

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 21:47

      Превышен критический порог знаков в комментах для одной новости, поэтому ПО начинает рэндомно прореживать нашу писанину

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 21:50

      А по-русски, чтобы я понял )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 21:52

      Программное обеспечение (ПО), на котором работает сайт, начинает методом СЛУЧАЙНОГО выбора прореживать нашу писанину ))))))))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 21:55

      Пусть, блин, конспектирует, а не прореживает. А то тут, что программисты, что мудераторы... ))) Иногда было так, в профиле есть коммент, а на ветке его нет.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 21:57

      нас уже прореживают?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 21:59

      Потом пропалывать будут. ))) Записался и гол Валенсии не видел. )))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 22:00

      Нас проредили, как грядку овощей... Обидно, да?!..:))
      Под вечер все устают - люди, машины, вода, огонь, звери и нечисть...
      Ещё пободрствую!..:))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:01

      Всё по максимуму оптимизировано и урезано, хорошо, что хоть как-то работает.
      Золотое правило сисадмина - не трожь работающее ))

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 22:01

      Я чашку кофе выпил, придётся повторить. Пока всё без французского валидола. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:02

      (с) потом пропалывать будут

      надаж как то с сорняками бороться
      хотя толку..? всё равно прорастём )

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      MaxRnD > insider_retro 7 октября 2018, 22:03

      Нечисть сц*ко неутомима (поглядывая в сторону ВК) !

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      MaxRnD > MaxRnD 7 октября 2018, 22:06

      Извините, хлопчеги, завтра первый день работы после отпуска, так что я в люлю. В будние дни в течение рабочего времени по большей части буду отсутствовать ...
      По вечерам, если сил будет хватать, буду появляться ! ))
      Всем спс за общение ))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:08

      (с) ...пока без французского валидола

      ваша стойкость сегодня достойна лучшего применения)
      главное в конце не сорваться)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 22:09

      Это ещё старое правило из далекого СССР. У меня сосед, инженер, получил на заводе жигули. Мы много получали, наш завод гнал металл на ВАЗ. А потом на заводе распределяли. Сидим играем в карты, домино, а он никогда не играл, был одиночкой, всё в гараже торчал и копался в машине. То протирает её, то в движок заглядывает. И вот он загоняет машину в гараж, а порывом ветра ворота стали закрываться с одной стороны, и он не увидел Ну, и как-то у него одна дверка в машине открылась. И заезжая, он ей выдрал буквально всю. Мы к нему подошли как, что, а у него слёзы на глазах, так расстроился.

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      Project Бабангида > MaxRnD 7 октября 2018, 22:10

      до бессилия старайся себя на работе не доводить!
      а так удачи Макс!

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 октября 2018, 22:10

      Давай, Макс, отдыхай.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 22:12

      В обед бокальчик сухенького и хватит. Эту неделю до субботы печень отдыхает. Надо ещё завтра по дороге мезим купить, чтобы желудок с шашлыками легче разбирался. )))

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      insider_retro > MaxRnD 7 октября 2018, 22:13

      Не гляди, не трогай, не упоминай...
      Там тоже люди... Просто не сошлись взглядами и убеждениями, что впоследствии замутилось непонятками и провокациями... Не хочу к этому возвращаться, даже по тексту...
      Макс, не переусердствуй на работе!.. Успехов и улыбающегося начальника!..:))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:16

      (с) ...что бы желудок легче с шашлыками разбирался

      как месси сейчас с валенсией)

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 22:17

      бой Макса с "друзьями" из чата уже вошёл в золотою летопись этого сайта

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 22:26

      Игра весёлая будет похоже и с множеством голов. Макс заводится и только нервы тратит в этих перепалках со шнурками.

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      insider_retro > insider_retro 7 октября 2018, 22:39

      Смотрю вечерние матчи и вижу, что Икарди, Месси и Неймар не зря свой хлеб надкусывают!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 октября 2018, 22:40

      Да, комбинируют хорошо и понимают друг друга.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:42

      Макс занял активную позицию и чувствует в себе силы, что бы отстоять справедливость(хоть у каждого она и своя, но тем не менее..) мы не в праве его сдерживать, но в праве его поддержать

      я так думаю

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 22:46

      Я ему там всегда плюсую. Конечно это его дело, если есть в этом потребность, то пусть бодается.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:55

      решил не уклонятся

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      insider_retro > Project Бабангида 7 октября 2018, 22:56

      Поддержу, ибо мыслит он здраво и за справедливость... Но он пытается контактировать в открытую, а его отбривают за слова, сказанные давно, но публично... Собственно говоря, в чате его не валят, но игнорят... И за всем этим стоит летняя заморочка, которую замутили, поддержали и похоронили в недрах ВК... А в этом ключ к конфликту Макса... Без инфы он обречён биться, как рыба об лёд... Сейчас уже никому ничего не нужно...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 23:02

      Он в этом деле смотрю упёртый и стойкий. Я наблюдаю со стороны их грызню. Взрослые мужики, а тратят время на выяснение отношений по всякой фигне. Я порой даже на ветку не захожу, когда вижу уже там комменты упоротых и неандертальцев.

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      Project Бабангида > insider_retro 7 октября 2018, 23:07

      да это же всё буря в стакане! если изначально это понимать то не один плевок в тебя не попадёт. Максу даже поддержка не нужна, ему проще одному против толпы, он так лучше себя проявляет

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 23:10

      Мы сегодня уже наблюдали стенку на стенку, когда Хабиб спровоцировал кипишь.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 23:15

      я даже не успел бой вохобита этого посмотреть. да и фиг с ним

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 23:18

      Я же тебе написал, что в 12-05 повторять будут. Да его ещё на неделе по Матчу не раз повторят или в ютубе можно будет найти как и в интернете.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 23:24

      да это не проблема Олег! в интернете в любой момент можно глянуть.
      у меня просто острого желания не возникло.

      нам уже стоит о завтра подумать. я о базе

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 23:26

      Да, после матча пройдусь и поищу тихую гавань на завтра. Что-то во втором тайме голевая засуха.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 октября 2018, 23:27

      тогда до завтра Олег! пять минут, пробегусь по веткам и спать

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 23:28

      До завтра, Андрюша, отдыхай. Спасибо за общение.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 октября 2018, 23:39

      С переходом на второй уровень. Я на первом закрепился.)))

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      shinnik > MaxRnD 8 октября 2018, 07:54

      А так можно было?))
      Рубик,секи фишку))

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      shinnik > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:04

      ах.еть..))
      Возвращение Головного вагона привело состояние поезда из стационарного в амбулаторный...))

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      Project Бабангида > shinnik 8 октября 2018, 08:17

      мы уже на другой станции , а ты вся у старого перона толчёшься!
      секи фишку! равнение на Рубика

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      MaxRnD > shinnik 8 октября 2018, 18:56

      Леха, так было нужно ))

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 19:40

      Андреас, вы с Толиком порою очень глубоко погружаетесь в ситуацию и возможно упускаете некоторые детали, но теперь наступило моё время брить. Я же не зря иногда в чат попадаю )))

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      MaxRnD > MaxRnD 8 октября 2018, 20:35

      Лорик, имей совесть, ну хоть один вкати же !
      Поставил свою нищенскую дневную пайку (450) на п2 (чемпионат греции)

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