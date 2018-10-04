«Милан» стал 6-м клубом, одержавшим 200 и более побед в еврокубках

«Милан» обыграл «Олимпиакос» со счетом 3:1 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Победа стала для «россонери» 200-й за всю историю участия в еврокубках. Клуб стал шестым в Европе с подобным показателем.

Больше выигранных матчей только у «Ливерпуля» (208), «Ювентуса» (254), «Баварии» (257), «Барселоны» и «Реала» (по 308).

Команда Дженнаро Гаттузо возглавляет группу F с шестью очками, опережая «Бетис» на два балла. Итальянская и испанская команды встретятся на «Сан Сиро» 25-го октября в рамках встречи 3-го тура.