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    Какой вы футболист?

    Тренер «Славии»: «Приехали в Россию показать что-то похожее на то, что сделал ЦСКА в игре с «Реалом»

    Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски накануне матча второго тура группового раунда Лиги Европы с «Зенитом» рассказал, что общался о петербургском клубе с его бывшим тренером Властимилом Петржелой.

    «Сейчас много способов получать информацию – видео, статистика в интернете. Звонки не являются основным средством добычи информации. Власту я видел в Либереце в прошлые выходные, он коротко рассказал о старом стадионе и о том, что при нем в «Зените» играло большое количество чешских игроков. Данни говорил много хорошего о Петербурге, но информацию о сопернике мы собираем другими средствами.

    Готовы ли примерить на себя роль ЦСКА в матче с «Реалом»? Я видел этот матч. ЦСКА повезло, но он сыграл замечательно – показал силу русского футбола. Мы здесь для того, чтобы показать что-то похожее на то, что сделал ЦСКА», – сказал Трпишовски.

    Встреча «Зенит» – «Славия» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2018 12:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +616

      smersh45 4 октября 2018, 19:30

      приехали обо..тся как Реал . флаг в руки.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2018, 19:24

      ну и имя и фамилия у него еле вычитал

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 октября 2018, 18:15

      Ну поглядим,что за зверь такой - Славия

      0
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 4 октября 2018, 18:00

      Повторить не удастся.

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 4 октября 2018, 16:51

      Вряд ли это получится !

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Catastrofa 17 ноября 2018, 14:03

      Даже близко !

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 16:14

      Ну да, только вместо КАМАЗА у ворот поставим Татру.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 15:31

      Будет совсем другая игра.

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      Рейтинг: +18115

      ilichkadr 4 октября 2018, 14:51

      Ага, похожа свинья на ёжа только шерсть не такая.............. Зенит Петржелы и Зенит сейчас две большие разницы.

      1
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 14:12

      Замашки у вас сударь не детские.

      4
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      Рейтинг: +183

      artydoc 4 октября 2018, 13:26

      Пупок надорвете)))

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