Тренер «Славии»: «Приехали в Россию показать что-то похожее на то, что сделал ЦСКА в игре с «Реалом»

Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски накануне матча второго тура группового раунда Лиги Европы с «Зенитом» рассказал, что общался о петербургском клубе с его бывшим тренером Властимилом Петржелой.

«Сейчас много способов получать информацию – видео, статистика в интернете. Звонки не являются основным средством добычи информации. Власту я видел в Либереце в прошлые выходные, он коротко рассказал о старом стадионе и о том, что при нем в «Зените» играло большое количество чешских игроков. Данни говорил много хорошего о Петербурге, но информацию о сопернике мы собираем другими средствами.

Готовы ли примерить на себя роль ЦСКА в матче с «Реалом»? Я видел этот матч. ЦСКА повезло, но он сыграл замечательно – показал силу русского футбола. Мы здесь для того, чтобы показать что-то похожее на то, что сделал ЦСКА», – сказал Трпишовски.

Встреча «Зенит» – «Славия» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:55 по московскому времени.