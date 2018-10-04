Кавенаги: «Матч «Спартака» и «Вильярреала» – игра главных фаворитов квартета»

Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги назвал столичный клуб и «Вильярреал», с которым россиянам предстоит встретиться во втором туре группового этапа Лиги Европы, фаворитами своей группы.

«Считаю, что матч «Спартака» и «Вильярреала» – это игра главных фаворитов квартета.

Если говорить про испанцев – это отличная команда, которая имеет в своей обойме великолепных игроков. Однако я не стал бы выделять фаворита в противостоянии «Вильярреала» и «Спартака».

Надеюсь, в итоге обе команды выйдут в плей-офф», – сказал Кавенаги.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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