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    Какой вы футболист?

    Кавенаги: «Матч «Спартака» и «Вильярреала» – игра главных фаворитов квартета»

    Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги назвал столичный клуб и «Вильярреал», с которым россиянам предстоит встретиться во втором туре группового этапа Лиги Европы, фаворитами своей группы.

    «Считаю, что матч «Спартака» и «Вильярреала» – это игра главных фаворитов квартета.

    Если говорить про испанцев – это отличная команда, которая имеет в своей обойме великолепных игроков. Однако я не стал бы выделять фаворита в противостоянии «Вильярреала» и «Спартака».

    Надеюсь, в итоге обе команды выйдут в плей-офф», – сказал Кавенаги.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: Известия

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    04.10.2018 10:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 4 октября 2018, 14:22

      ..Ну, ну, ..Рейнжерс и Рапид выйдут из группы

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Ник_ЦСКА 4 октября 2018, 16:17

      Рапид выйдет 100%.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 4 октября 2018, 14:05

      КБ - вы проиграете, как ни печально для нашего коэффициента...

      -1
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:21

      Слишком оптимистично. Трудно будет Спартаку. Но все же удачи.

      6
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 4 октября 2018, 12:13

      Ждем победы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 октября 2018, 12:05

      Спартак явно далеко не фаворит.до рапида это понятно было.после второго тура ,определиться посмотрим,что к чему

      2
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 11:50

      М-да. ..

      1
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 4 октября 2018, 11:35

      Где-то надо побеждать.
      Сколько ждать?

      3
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 4 октября 2018, 10:52

      нужно побеждать дома

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 октября 2018, 10:33

      затроллил))))

      1
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