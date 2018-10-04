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    Хеведес: «В двух матчах ЛЧ мы были не хуже соперников и сделаем все, чтобы исправить ситуацию»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал об эмоциях, которые он испытывал в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против своего бывшего клуба – «Шальке-04».

    «Мне было эмоционально непросто в этой игре. Старался сохранять концентрацию и представлять, что это всего лишь обычный матч. После игры зашел к ребятам, поприветствовал их, но мне было бы приятнее, если бы мы их победили сегодня.

    В первом тайме мы играли лучше, но нам не хватило везения. Мы лишили соперника свободного пространства в первом тайме, но во втором стали играть слабее.

    Я верю в нас всегда. В двух матчах Лиги чемпионов мы были не хуже соперников и сделаем все, чтобы исправить ситуацию», – сказал Хеведес.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2018 06:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 12:06

      Быть не хуже соперников - слабое утешение.

      3
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      Рейтинг: +2610

      АЛЕКС 58 4 октября 2018, 10:30

      В списке всех,кто не хуже,вы на последнем месте.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 09:06

      Из-за этого Хеведеса и прокакали.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:53

      В небольших временных отрезках по ходу игры. А в целом пока никакие и всё, блин" не можете этого понять...

      2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 4 октября 2018, 08:29

      Вы два матча были не о чем.

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 4 октября 2018, 08:03

      Конечно. Особенно в первом...

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 октября 2018, 07:45

      уффф

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