Хеведес: «В двух матчах ЛЧ мы были не хуже соперников и сделаем все, чтобы исправить ситуацию»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал об эмоциях, которые он испытывал в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против своего бывшего клуба – «Шальке-04».

«Мне было эмоционально непросто в этой игре. Старался сохранять концентрацию и представлять, что это всего лишь обычный матч. После игры зашел к ребятам, поприветствовал их, но мне было бы приятнее, если бы мы их победили сегодня.

В первом тайме мы играли лучше, но нам не хватило везения. Мы лишили соперника свободного пространства в первом тайме, но во втором стали играть слабее.

Я верю в нас всегда. В двух матчах Лиги чемпионов мы были не хуже соперников и сделаем все, чтобы исправить ситуацию», – сказал Хеведес.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?