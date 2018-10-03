Алексей Миранчук: «Поражение от «Шальке»? Очень обидно, мы весь матч смотрелись хорошо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«Локомотиву» не хватило хладнокровия, чтобы реализовать свои моменты. Нам очень обидно, весь матч смотрелись хорошо, а пропустили в самом конце.

Играть с «Шальке» можно было, боролись, пытались создавать в атаке, но опять же, не забили свои моменты. В концовке они уже перехватили инициативу, наверное мы чуть физически устали», – сказал Миранук.

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