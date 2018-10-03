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    Какой вы футболист?

    Алексей Миранчук: «Поражение от «Шальке»? Очень обидно, мы весь матч смотрелись хорошо»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «Локомотиву» не хватило хладнокровия, чтобы реализовать свои моменты. Нам очень обидно, весь матч смотрелись хорошо, а пропустили в самом конце.

    Играть с «Шальке» можно было, боролись, пытались создавать в атаке, но опять же, не забили свои моменты. В концовке они уже перехватили инициативу, наверное мы чуть физически устали», – сказал Миранук.

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 23:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100910

      zigbert 4 октября 2018, 11:01

      Было заметно что во втором тайме Локомотив подсел.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 07:54

      Хорошо вы только смотритесь рассекая на своих иномарках...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2018, 03:43

      хорошо смотрятся Алёша только на подиуме где показ мод идёт а на поле надо пахать и играть с отдачей

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 01:41

      Но видимо не до смотрелись.

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      Рейтинг: -26

      dartkovkolya 4 октября 2018, 01:15

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://numl.org/dWq

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 октября 2018, 00:49

      Если это в твоём понимании хорошо, то мне жаль тебя Алёша...

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      Рейтинг: +715

      Mario84 4 октября 2018, 00:08

      Пока они после такой игры будут говорить, что они красавцы так и останутся унылым.........

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 октября 2018, 00:02

      Что толку как вы смотрелись запоминается счет который на табло , а не то как кто и где смотрелся !

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      Рейтинг: +388

      R015RK 3 октября 2018, 23:47

      Смотрелись вы может быть и хорошо, а вот играли вы хреново!

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