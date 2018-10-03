Гончаренко посвятил победу над «Реалом» Капскому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил победу над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов президенту БАТЭ Анатолию Капскому. Он скончался на 53-м году жизни в сентябре.

«Несмотря на то, что у меня и команды хорошее настроение, я бы хотел посвятить эту победу моему второму отцу и большому другу, Анатолию Анатольевичу Капскому, который звонил и поздравлял меня после каждой победы», – заявил Гончаренко.

Умер человек, который сделал БАТЭ великим