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    Умер человек, который сделал БАТЭ великим


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    Голосов: 14
    22.09.2018 16:24
    Ужасная новость.

    Клуб из Борисова существовал еще в 70-х, но выступал в чемпионате БССР, там был успешен, но дальше никуда не выходил, так что в 1984 году его расформировали. В 1996-м инициативная группа воссоздала клуб, президентом которого стал Анатолий Капский. Через три года БАТЭ вместе с еще игравшими тогда Александром Глебом и Виктором Гончаренко выиграл чемпионат Белоруссии.

    БАТЭ – флагман белорусского футбола, этот клуб 14 раз выиграл национальный чемпионат, трижды – Кубок, семь раз – Суперкубок. Кроме того, БАТЭ пять раз играл на групповом этапе Лиги чемпионов, четырежды – в группе Лиги Европы. Клуб знают на континенте, а в памяти навсегда останутся громкие победы над «Лиллем», «Атлетиком», «Ромой» и «Баварией», ничьи с «Ювентусом» и «Миланом».

    С «Миланом», кстати, БАТЭ встречался еще в 2001 году. Из воспоминаний Капского: «Встреча с «Миланом» во многом стала поворотной. Там мы почувствовали этот запах, который нас после этого тянул вверх. Был шокирован, когда меня пригласили в лучший миланский ресторан, любимое место президента клуба Галлиани. Это сейчас я влюблен в итальянскую кухню. А тогда я даже не знал, как к некоторым блюдам притрагиваться, какие приборы лучше брать, ведь среди них были такие, которых я прежде никогда в жизни не видел. И чтобы не попасть впросак, я почти ничего не ел. С тех пор у нас сохранились очень хорошие отношения с «Миланом», а Галлиани я считаю своим учителем».

    Капский вообще был удивлен тому, насколько легко вести диалог с представителями топ-клубов, с которыми белорусский клуб регулярно встречался в еврокубках в 2000-е годы: «Вспоминая общение с представителями «Барселоны», «Баварии», «Милана» и других великих команд, могу сказать, что чем клубы именитее и представительнее, тем проще в них руководство». В «Милан», кстати, БАТЭ продал Виталия Кутузова за 3,5 миллиона евро.

    Капский мог не дожить до всего этого. Сразу после рождения он заболел воспалением легких, в детстве неудачно упал и поэтому очень долго лежал в больнице с травмой тазобедренного сустава. В 20 лет у него диагностировали рак, который удалось победить, но рецидив наступил через 12 лет, и тогда Капский прошел восемь курсов химиотерапии. В 2013-м он пережил операцию на сердце, после чего впал в трехдневную кому. Год назад из-за проблем со здоровьем Капский ушел с поста гендиректора ОАО «БАТЭ», оставаясь председателем правления в футбольном клубе. 22 сентября 2018-го в 11 утра Капский умер в возрасте 52 лет.

    На официальном сайте БАТЭ не стали ограничиваться сухим сообщением о смерти и написали очень проникновенно.

    «Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал – и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться. От лица болельщиков выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Капского. Теперь все, что планируется осуществить, выполнить, достичь футбольным клубом БАТЭ, будет делаться в светлую память об Анатоличе...»

    «Никогда нельзя складывать весла, терять самообладание и веру. Человек может выдержать все», – говорил Анатолий Капский, вспоминая разные истории из своей жизни. До последних дней с ним на связи находился Виктор Гончаренко – они знакомы 20 лет. «Нет такого дня, чтобы не общались с Анатолием Анатольевичем Капским», – рассказывал «Прессболу» главный тренер ЦСКА. Настроение перед дерби у Виктора Гончаренко безнадежно испорчено.

    БАТЭ сейчас идет первым в чемпионате за десять туров до конца опережая «Витебск» на семь очков. В еврокубках команда вылетела из Лиги чемпионов, зато отлично стартовала в Лиге Европы, победив на выезде 2:0 «Види». Впереди матчи с ПАОКом и «Челси». Но каким будет будущее борисовского клуба – пока никто не знает. Ушла целая эпоха. Умер великий человек.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Tut.by
    Рейтинг: 4 Голосов: 14
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 26 сентября 2018, 19:25

      Да!!
      Настоящий Мужик!!!
      Боролся до конца!!!! уважуха ему и земля пухом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 сентября 2018, 08:09

      Вечная память!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 23 сентября 2018, 18:10

      Нет слов....................

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 сентября 2018, 17:39

      Столько досталось мужику и всё преодолел.....Уважение и вечная память!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 сентября 2018, 08:01

      Вечная память...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 23 сентября 2018, 01:00

      Не чокаясь за тех кого с нами нет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 22 сентября 2018, 22:58

      Молодец мужик,но увы верхние силы забирают лучших....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 22 сентября 2018, 22:56

      очень жаль(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 сентября 2018, 21:22

      соболезнования.. достойный уважения человек

      3
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 22 сентября 2018, 21:10

      Печально, что достойные уходят так рано. Но мы будем помнить!

      3
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