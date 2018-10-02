Баста: «Почему болельщики «Ростова» такие лицемерные и радуются только успехам?»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступил с критикой в адрес болельщиков «Ростова».
«Почему вы так не переживаете за «СКА», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд».
Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба.
Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении?
Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», – приводит слова Вакуленко Rostovgazeta.ru.
Ранее руководство «Ростова» выступало против концерта Басты на «Ростов Арене», опасаясь, что газон будет поврежден.