Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баста: «Почему болельщики «Ростова» такие лицемерные и радуются только успехам?»

Баста: «Почему болельщики «Ростова» такие лицемерные и радуются только успехам?»

2 октября 2018, 11:31
21

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступил с критикой в адрес болельщиков «Ростова».

«Почему вы так не переживаете за «СКА», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд».

Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба.

Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении?

Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», – приводит слова Вакуленко Rostovgazeta.ru.

Ранее руководство «Ростова» выступало против концерта Басты на «Ростов Арене», опасаясь, что газон будет поврежден.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов СКА-Ростов
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Marqella_
1538469733
Баста прав, болельщики Ростова гнильё...))
Ответить
varbunov
1538470728
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/domapres
Ответить
Asbjorn
1538472626
Потому что СКА это СКА а Ростов это Ростов, почему этот "певец" не поддерживает Торпедо к примеру, оно же тоже из Москвы как и ЦСКА
Ответить
mauxa
1538472703
а почему болельщики Ростова, должны болеть за СКА?
Ответить
Rabinovi_ch
1538474022
Патриот Ростова более за Московский ЦСКА, и ещё других в чем-то попрекает. Он видимо из тех людей, кто трахается за девственность.
Ответить
Фотон
1538476336
А зачем этой басте вообще дали слово? Итак обкакался на всю страну когда занял стадион. Пусть лучше критикует фанеру певческую, а в футбол не лезет.
Ответить
Axe111
1538478074
Более тупого высказывания сложно выдумать. Фанат сельмаша будет переживать за ска, сверхразум
Ответить
vgarakh
1538478569
Зачем переживать за СКА болельщикам Ростова? У них есть кому переживать, причем в большом количестве. Странная претензия.
Ответить
ЗЖМ
1538481608
Вася! где ты ***** раньше был? обиделсо а концерт?) ты и поёшь херово про наш город... сиди блин в кресле ..поворачивайсо...
Ответить
zigbert
1538493243
Что бы возродить СКА нужны большие деньги. Так что для города будет достаточно и одной команды. А две команды просто не потянуть.
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
1
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
5
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+