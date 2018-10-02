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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Баста: «Почему болельщики «Ростова» такие лицемерные и радуются только успехам?»

    Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступил с критикой в адрес болельщиков «Ростова».

    «Почему вы так не переживаете за «СКА», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд».

    Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба.

    Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении?

    Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», – приводит слова Вакуленко Rostovgazeta.ru.

    Ранее руководство «Ростова» выступало против концерта Басты на «Ростов Арене», опасаясь, что газон будет поврежден.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 11:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +186

      KROFF 3 октября 2018, 15:32

      Чуваку просто обидно, что на его канцерт в родном городе пришло людей меньше, чем приходит на Уфу.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2018, 18:41

      Я что-то не знаю случаев, чтобы москвичи болели одновременно за Спартак, Динамо, Торпедо, ЦСКА, Локомотив! Баста имеет такое же отношение к футболу и болельщикам, как 80-летняя бабушка к его выступлениям (концертом и творчеством назвать это трудно)!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2018, 18:35

      Как за..... этот баста! Не там пиар себе ищет!

      2
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      Рейтинг: +1443

      moskowcity-petrv > Serjoga 2 октября 2018, 22:16

      Скорее,,причина в обиде

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 18:14

      Что бы возродить СКА нужны большие деньги. Так что для города будет достаточно и одной команды. А две команды просто не потянуть.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 2 октября 2018, 18:42

      Нет, вторая может быть, но коммерческая!

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 октября 2018, 17:31

      "В Ростове шикарные плюхи..."
      Не судите Басту строго, парни...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 октября 2018, 16:55

      Не знаю....Мы по молодости ходили и на СКА и на Сельмаш. Вообще не понимаю,как можно в одном городе болеть за разные команды.Если,конечно,фанат какой то команды,то это ясно.А если просто болела..

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 2 октября 2018, 15:00

      Вася! где ты ***** раньше был? обиделсо а концерт?) ты и поёшь херово про наш город... сиди блин в кресле ..поворачивайсо...

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ЗЖМ 2 октября 2018, 15:29

      Он поет правду. Если для тебя лапша на ушах это нормально, то ты типичный терпила.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 октября 2018, 14:09

      Зачем переживать за СКА болельщикам Ростова? У них есть кому переживать, причем в большом количестве. Странная претензия.

      5
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 2 октября 2018, 14:01

      Более тупого высказывания сложно выдумать. Фанат сельмаша будет переживать за ска, сверхразум

      7
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 2 октября 2018, 13:32

      А зачем этой басте вообще дали слово? Итак обкакался на всю страну когда занял стадион. Пусть лучше критикует фанеру певческую, а в футбол не лезет.

      5
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