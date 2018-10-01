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  • Талалаев: «От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера!»

Талалаев: «От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера!»

1 октября 2018, 09:10
23

Главный тренер армянского клуба «Пюник» Андрей Талалаев не согласен с критикой журналиста Игоря Рабинера в адрес «Спартака».

«Ты видишь только плохое. Поверь, игровые плюсы тоже есть (с этими исполнителями). Ты же за «Спартак». От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдет на пользу.

Пройдут дальше – станут еще сильнее, как было в прошлом году. Травма Жиго и отъезд Промеса – это не вина тренерского штаба, а его беда. Продажа Бакаева, Зуева и Гулиева – это недальновидность развития всего клуба!

Странновата позиция многих журналистов. В «Локо» вы подчеркиваете правильность работы Палыча и спорные решения менеджмента, в «Спартаке» – наоборот! Может, попробовать проанализировать игру с альтернативных позиций?» – написал Талалаев в фейсбуке.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Жиго Самуэль Талалаев Андрей Каррера Массимо
Комментарии (23)
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арейская
1538377795
А я с Талалаевым согласна...
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Niko
1538378271
Уволят карреру будут набитыми дураками.
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Рубик Докоян
1538378592
Рабинеру лучше всего может объяснить, что он не прав Кирьяков...
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ilichkadr
1538383341
Похоже, что Каррера доживает последние дни в команде. Он потерял окончательно контакт с игроками, к нему теряется доверие, лучший выход для него - отставка. Да, это будет признание в бессилии и не способности управлять командой, но таков футбол, сегодня ты герой, а завтра об тебя будут вытирать ноги. За 2 года руководства командой - золото и бронза не плохой результат для тренера без имени.
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piligrim1986
1538384573
просто такие игроки сольют любого, даже того, кто сделал их чемпионами. с приходом нового тренера изменений увы не будет
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СМЕРШiРУ
1538386573
Ну вот нахера все эти бредовые статьи и рассуждения долбонутых "рабинеров-назаровых" и им подобных. Вместо того чтобы поддержать команду - эти вертухаи наоборот подливают масло в огонь. Берите пример с армейцев. Они никогда не обсерают СВОИХ. Да какие вы нахер болелы Спартака если в трудную минуты тупо ищите крайнего. Заткнитесь бесы позорные....
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ivanthebest
1538394567
Рабинер вообще фашист ходячий. Спартаком он походу только прикрывается, как и Назаров, лишь бы хайпануть. А на деле, при первой же передряге всех собак вешают на тебя и сливаются от поддержки. Во дворе, когда я был малой, таких обычно чертями называли. Всем, кто с пеной брезжит у рта, раскачивая лодку, может п..здовать на все 4 стороны, мы это запомним в нынешние трудные времена, и когда ситуация нормализуется, обратной дороги уже не будет, Вы так и останетесь по жизни чертями.
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dendiesel
1538394814
будет большой ошибкой, если Карреру уберут.
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мы_не_рабы
1538405821
Послушать Рабинера - прямо крик души! Проиграли "бывшим" спартаковским тренерам. А Пилипчук - это просто "бомба" ( Рахимов вроде и не причём). Правда после Спартака эта "бомба" никак не родит продолжение. Карпин - торжествует, назло Федуну, еле скрывая всё это за обычным своим сарказмом. Даёшь Рабинера в тренеры Спартака! А повара - пресс-атташе, будет правильные стихи писать! Правильно говорит Таллалаев - может покопаться в менеджменте клуба?
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zigbert
1538472303
Очень правильная позиция Талалаева.
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