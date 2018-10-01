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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Талалаев: «От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера!»

    Главный тренер армянского клуба «Пюник» Андрей Талалаев не согласен с критикой журналиста Игоря Рабинера в адрес «Спартака».

    «Ты видишь только плохое. Поверь, игровые плюсы тоже есть (с этими исполнителями). Ты же за «Спартак». От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдет на пользу.

    Пройдут дальше – станут еще сильнее, как было в прошлом году. Травма Жиго и отъезд Промеса – это не вина тренерского штаба, а его беда. Продажа Бакаева, Зуева и Гулиева – это недальновидность развития всего клуба!

    Странновата позиция многих журналистов. В «Локо» вы подчеркиваете правильность работы Палыча и спорные решения менеджмента, в «Спартаке» – наоборот! Может, попробовать проанализировать игру с альтернативных позиций?» – написал Талалаев в фейсбуке.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Facebook.com

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    01.10.2018 09:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:25

      Очень правильная позиция Талалаева.

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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 1 октября 2018, 18:18

      Талалаев, специалист, расскажи какие плюсы ты увидел? Три поражения от средних команд и вымученная победа над клубом 3 лиги.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 октября 2018, 17:57

      Послушать Рабинера - прямо крик души! Проиграли "бывшим" спартаковским тренерам. А Пилипчук - это просто "бомба" ( Рахимов вроде и не причём). Правда после Спартака эта "бомба" никак не родит продолжение. Карпин - торжествует, назло Федуну, еле скрывая всё это за обычным своим сарказмом. Даёшь Рабинера в тренеры Спартака! А повара - пресс-атташе, будет правильные стихи писать! Правильно говорит Таллалаев - может покопаться в менеджменте клуба?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 октября 2018, 15:12

      Великие тренеры К,И Бесков и В,В Лобановский говорили что-бы сделать команду нужно три сезона! У Карреры это уже третий, а игры не видно! Даже получается все хуже, после первого чемпионского! Может клубу что-то нужно менять, или кого-то!

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 1 октября 2018, 14:53

      будет большой ошибкой, если Карреру уберут.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 14:49

      Рабинер вообще фашист ходячий. Спартаком он походу только прикрывается, как и Назаров, лишь бы хайпануть. А на деле, при первой же передряге всех собак вешают на тебя и сливаются от поддержки. Во дворе, когда я был малой, таких обычно чертями называли. Всем, кто с пеной брезжит у рта, раскачивая лодку, может п..здовать на все 4 стороны, мы это запомним в нынешние трудные времена, и когда ситуация нормализуется, обратной дороги уже не будет, Вы так и останетесь по жизни чертями.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > DVOK68 1 октября 2018, 22:55

      Если ты не можешь объективно попытаться разобраться что к чему в данной ситуации, а просто снуёшь своей пеной на тренера, какой смысл мне что-то тебе здесь доказывать, если ты всё равно останешься при своём ограниченном мнении?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DVOK68 1 октября 2018, 22:56

      А кто должен нести ответственность за то, что лучшего игрока продали в тот момент, когда замену уже не взять? А ведь предсезонка была завязана на Промесе. Или ты забыл, как Спартак играл в первых турах?
      А то, что Глушак и Комбаров провалили прошлый

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivanthebest 1 октября 2018, 22:57

      сезон, а с ними руководство всё-равно продлило контракт - это нормально???
      По-сути Карреру подставили и продолжают подставлять.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DVOK68 3 октября 2018, 00:15

      Ну, давай ты вместо Карреры пойдёшь.)))
      Ты видимо считаешь, что клуб - это тренер и игроки???
      Видимо ты не следишь за Спартаком, раз считаешь, что дело в каком-то конфликте.
      Объяснять всю кухню слишком долго. Посмотри на ютубе канал Михаила Борзыкина "Фабрика футбола" за 1 октября. Там всё подробно разжёвано.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DVOK68 3 октября 2018, 23:12

      Одна группа игроков уже уволилась в Дубль. Осталось ещё столько же "уволить".
      Насчёт просмотра канала на ютуб.
      Посмотри, там как раз Борзыкин объясняет по каким причинам Федун может уволить Карреру.
      Хотя бы для интереса глянь.
      И победы нам в ЛЕ.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 октября 2018, 12:36

      Ну вот нахера все эти бредовые статьи и рассуждения долбонутых "рабинеров-назаровых" и им подобных. Вместо того чтобы поддержать команду - эти вертухаи наоборот подливают масло в огонь.
      Берите пример с армейцев. Они никогда не обсерают СВОИХ. Да какие вы нахер болелы Спартака если в трудную минуты тупо ищите крайнего. Заткнитесь бесы позорные....

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 октября 2018, 12:02

      просто такие игроки сольют любого, даже того, кто сделал их чемпионами. с приходом нового тренера изменений увы не будет

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      Рейтинг: +18113

      ilichkadr 1 октября 2018, 11:42

      Похоже, что Каррера доживает последние дни в команде. Он потерял окончательно контакт с игроками, к нему теряется доверие, лучший выход для него - отставка. Да, это будет признание в бессилии и не способности управлять командой, но таков футбол, сегодня ты герой, а завтра об тебя будут вытирать ноги. За 2 года руководства командой - золото и бронза не плохой результат для тренера без имени.

      -2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ilichkadr 1 октября 2018, 22:59

      Половина ОПГ Ромашка отправлена в дубль. Осталась ещё одна половина. И тогда футболисты вновь станут "семьёй".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 10:23

      Рабинеру лучше всего может объяснить, что он не прав Кирьяков...

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