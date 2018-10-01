Талалаев: «От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера!»

Главный тренер армянского клуба «Пюник» Андрей Талалаев не согласен с критикой журналиста Игоря Рабинера в адрес «Спартака».

«Ты видишь только плохое. Поверь, игровые плюсы тоже есть (с этими исполнителями). Ты же за «Спартак». От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдет на пользу.

Пройдут дальше – станут еще сильнее, как было в прошлом году. Травма Жиго и отъезд Промеса – это не вина тренерского штаба, а его беда. Продажа Бакаева, Зуева и Гулиева – это недальновидность развития всего клуба!

Странновата позиция многих журналистов. В «Локо» вы подчеркиваете правильность работы Палыча и спорные решения менеджмента, в «Спартаке» – наоборот! Может, попробовать проанализировать игру с альтернативных позиций?» – написал Талалаев в фейсбуке.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.