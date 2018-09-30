Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Терри приехал на матч «Спартак – «Ростов»

30 сентября 2018, 18:30
31

Бывший защитник «Челси» Джон Терри посетит матч девятого тура РПЛ «Спартак»«Ростов». Об этом сообщил в твиттере журналист Дмитрий Егоров.

Летом московский клуб вел переговоры с 37-летним футболистом, и уже договорился о контракте, но в последний момент англичанин отказался переезжать в Россию из-за семьи.

В сезоне-2017/18 Терри выступал за «Астон Виллу». Сегодня появилась информация, что он возглавил молодежную команду «Челси» U23.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Терри Джон
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1538321510
Зачем?Подразнить?...Освистают...
Ответить
тщмек 19
1538321761
Не удивлюсь, если завтра прочту, что он с детства мечтал играть за Спартак...Не судьба((
Ответить
Project Бабангида
1538321806
надеюсь не в майке ростова
Ответить
DOCTOR PENALTY
1538322086
Приехал убедиться, что он дурак???...
Ответить
Полная Канистра
1538322299
с женой на поводке и в наморднике поди
Ответить
Челнинец
1538323061
за женой Глушакова?
Ответить
Рубик Докоян
1538323488
Пусть его жаба душит, что не приехал в Россию играть за приличные бабки. А после этого приезда к нам у него может развиться косоглазие, что не мудрено, при виде стольких русских красавиц...
Ответить
vladimir-7
1538323686
Перенять опыт Карреры и договориться о покупке Самедова и Комбарова.
Ответить
Lester84
1538324821
К жене Глушакова приехал?))
Ответить
m40
1538325537
После того как сорвался трансфер в Спартак вроде бы была новость, что и с Астон Вилой он так и не договорился. Так что наверное всё же вернутся к этому вопросу в следующее окно. Правда зачем тогда Терри Спартаку- Кутепов восстановится и Жиго пойдет на поправку? Он нужен был именно сейчас.
Ответить
Главные новости
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
1
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
1
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
7
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+