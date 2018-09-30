Терри приехал на матч «Спартак – «Ростов»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри посетит матч девятого тура РПЛ «Спартак» – «Ростов». Об этом сообщил в твиттере журналист Дмитрий Егоров.

Летом московский клуб вел переговоры с 37-летним футболистом, и уже договорился о контракте, но в последний момент англичанин отказался переезжать в Россию из-за семьи.

В сезоне-2017/18 Терри выступал за «Астон Виллу». Сегодня появилась информация, что он возглавил молодежную команду «Челси» U23.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.