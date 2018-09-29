Семин: «Фернандеш должен остаться. Он учит молодежь»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Мануэль Фернандеш не должен покидать команду. Клуб и футболист не могут договориться о новом контракте.

«Фернандеш? Он сделал для «Локомотива» очень много. Моe мнение — он должен остаться, но не знаю, как выйдет. Несмотря на всю ситуацию, Фернандеш — тот человек, который учит молодeжь играть в хороший футбол. В этом плане я им восхищeн», – сказал тренер.

Португалец играет в России с 2014 года (92 матча в РПЛ, 23 гола).