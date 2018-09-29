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Семин: «Фернандеш должен остаться. Он учит молодежь»

29 сентября 2018, 22:26
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Мануэль Фернандеш не должен покидать команду. Клуб и футболист не могут договориться о новом контракте.

«Фернандеш? Он сделал для «Локомотива» очень много. Моe мнение — он должен остаться, но не знаю, как выйдет. Несмотря на всю ситуацию, Фернандеш — тот человек, который учит молодeжь играть в хороший футбол. В этом плане я им восхищeн», – сказал тренер.

Португалец играет в России с 2014 года (92 матча в РПЛ, 23 гола).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Семин Юрий
Комментарии (3)
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salexeich
1538256959
Правильное предложение. Нечего голову морочить Фернандешу и его агенту - то оставим, то не оставим.
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XaXatyn
1538261807
Конечно надо оставлять !
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Sosna69
1538280358
Конечно должен остаться, это же Ригельный ключ Локомотива!
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