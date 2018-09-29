«Арсенал: «Неизвестно, как бы завершилась игра с «Уралом», но на 63-й минуте судьи приняли странное решение»

«Арсенал» прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению тульской команды, арбитры не должны были засчитывать первый гол екатеринбургской команды из-за положения вне игры.

«Трудно сказать, как бы завершилась игра, но на 63-й минуте судьи приняли странное решение. Ответный гол «Урала» вызвал ожесточенные споры: игрок хозяев Эль Кабир, получивший мяч от Фидлера, находился в офсайде.

Тем удивительнее, что после некоторой паузы Сергей Лапочкин все же засчитал взятие ворот», – говорится в отчете об игре на официальном сайте «Арсенала».