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  • «Арсенал: «Неизвестно, как бы завершилась игра с «Уралом», но на 63-й минуте судьи приняли странное решение»

«Арсенал: «Неизвестно, как бы завершилась игра с «Уралом», но на 63-й минуте судьи приняли странное решение»

29 сентября 2018, 16:33
7

«Арсенал» прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению тульской команды, арбитры не должны были засчитывать первый гол екатеринбургской команды из-за положения вне игры.

«Трудно сказать, как бы завершилась игра, но на 63-й минуте судьи приняли странное решение. Ответный гол «Урала» вызвал ожесточенные споры: игрок хозяев Эль Кабир, получивший мяч от Фидлера, находился в офсайде.

Тем удивительнее, что после некоторой паузы Сергей Лапочкин все же засчитал взятие ворот», – говорится в отчете об игре на официальном сайте «Арсенала».

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Урал Арсенал
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1538228203
Убожества работают в Арсенале, написали что в оффсайде но даже стопкадр который бы это доказал не приложили... Штрафовать нужно за подобное.
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garet12222
1538228982
Оффсайд совсем тонкий был. в динамике, имхо, можно не определить. Надо было моменты реализовывать.
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Евгений П
1538229376
Нытики вечные!
Ответить
vladik12
1538229601
Учитесь играть. А то только ноете. Что тренер, что пресс-служба. Чтоб вы вылетели.
Ответить
RedWhiteFans2
1538230409
Видимо в наушник нормально шепнули.
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Serjoga
1538244385
В этом сезоне у Кононова виноваты только судьи! А он оказывается нытик!
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