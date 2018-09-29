РПЛ. «Урал» вырвал победу над «Арсеналом» благодаря дублю Панюкова

«Урал» дома победил «Арсенал» в матче девятого тура РПЛ.

На гол полузащитника тульской команды Сергея Ткачева в первом тайме екатеринбуржцы ответили дублем нападающего Андрея Панюкова во второй половине встречи.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 27; 1:1 – Панюков, 63; 2:1 – Панюков, 84.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер (Емельянов, 66), Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 62), Ильин (Панюков, 57).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов, Ткачeв (Кангва, 68), Мирзов (Лесовой, 86), Бакаев (Ожегович, 74), Джорджевич.

Предупреждения: Кулаков, 56; Бумаль, 83; Эль КАбир, 90+4 – Хагуш, 52; Берхамов, 63.

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