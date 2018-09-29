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  • Агент Минасов: «Предложение Федуна сократить РПЛ до 12 команд? Это путь в никуда»

Агент Минасов: «Предложение Федуна сократить РПЛ до 12 команд? Это путь в никуда»

29 сентября 2018, 09:56
14

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить РПЛ. Представитель игроков не согласен.

«12 команд в РПЛ – это путь в никуда. Уверен, что РПЛ необходимо 16, а то и 18 команд. В то же время не должно быть искусственных команд, которые не могут подтвердить свой бюджет.

Пускай лучше футболист будет зарабатывать среднемесячную зарплату россиянина, но он будет играть в Премьер-лиге», – считает Минасов.

С Федуном не согласен и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1538204551
А чего сам не пошёл работать на на среднемесячную зарплату россиянина, а подался в футбольные "жучки" ?...
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Фотон
1538204590
Пускай лучше футболист будет зарабатывать среднемесячную зарплату россиянина, но он будет играть в Премьер-лиге», – считает Минасов. Новый анекдот. Только не смешно.
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xamz
1538204852
6 клубов рпл играют в футбол, остальные выживают,а болельщику и так живет. Вообщем эту страну не победить.
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Nerlinger
1538206157
Это надо страну до 2-х городов сократить...
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nemolod
1538206586
По-любому грядет сокращение команд-на команду высшего дивизиона ,а это не только зарплаты игроков и всего персонала,но и всей инфраструктуры,включая транспортные расходы и на их содержание просто не хватит солидных спонсоров! (а в связи с этим и число агентов тоже сократится)
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vladimir-7
1538209390
Может быть рассмотреть возможность создания двух РПЛ: одна лига западная, а другая восточная, тем самым отпадут большие перелеты команд с Запада на Восток и обратно. Победители этих лиг ( по 5 команд, например) встретятся между собой и разыграют чемпионат до конца. Т.о. сократится возможность всем командам играть в зимние периоды. Кроме того, необходимо вернуться к системе "весна-осень" и игры проводить в летние месяцы, пора уже закончить подражание, по этому вопросу, Западу.
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батог
1538210739
Что, Арсен, некому будет продавать фуфло???
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zigbert
1538217469
Со "среднемесячной зарплатой россиянина" ,начудил.
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пряник929
1538232850
Может шесть оставить и срели них даа Спартака???
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ramos6548
1538255605
возмущения агента понятны, меньше сделок провернет в межсезонье... а сокращение (разумное) не значит что мы сделаем лигу хуже. Над концептом Федуна надо лишь немного поработать и будет хорошо
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