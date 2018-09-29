Агент Минасов: «Предложение Федуна сократить РПЛ до 12 команд? Это путь в никуда»

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить РПЛ. Представитель игроков не согласен.

«12 команд в РПЛ – это путь в никуда. Уверен, что РПЛ необходимо 16, а то и 18 команд. В то же время не должно быть искусственных команд, которые не могут подтвердить свой бюджет.

Пускай лучше футболист будет зарабатывать среднемесячную зарплату россиянина, но он будет играть в Премьер-лиге», – считает Минасов.

С Федуном не согласен и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.