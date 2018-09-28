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Геркус: «Не согласен с Федуном, что РПЛ нужно сокращать»

28 сентября 2018, 20:42
4

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил со статьей, где предложил реформы для российского футбола. Мысли спартаковского функционера прокомментировал генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

«В целом разговор очень актуальный, спасибо Леониду Арнольдовичу за то, что поднимает вопросы и высказывается актуальным проблемам российского футбола. Дискуссия начата вовремя, момент для осознания задач профессионального футбола, его структуры, наших конкурентных стратегий, очень удобный.

С чем согласен? С тем, что необходимо пересматривать лицензионные требования к клубам Премьер-лиги, мы это обсуждаем. Цифра по вместимости в 20 тысяч зрителей — разумная, большинство стадионов лиги ей соответствует. Хочется играть на достойных, удобных для зрителя аренах.

Согласен с тем, что необходимо менять механизм солидарности — школы, воспитавшие футболиста, должны получать больший доход.

Согласен с тем, что ФНЛ нуждается в реформировании, идея разделения лиги на два дивизиона правильная. Увеличивая лигу, расширяем и представительство, сокращая транспортные расходы

Не соглашусь с предложением об уменьшении РПЛ. На мой взгляд, 16 — оптимальное количество клубов», – сказал Геркус.

Федун работает в российском футболе более десяти лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Федун Леонид Геркус Илья
Комментарии (4)
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тщмек 19
1538157128
Федун работает в российском футболе более десяти лет. ---------------- Спасибо, что напомнили. За эти 10 лет один раз случайно попал с тренером и растратил мильярд якобы частных средств
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shinnik
1538157896
Да,наверное 16.. Только потом пополам поделить. и в один круг по жребию делить Места и местечки...
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Garrincha58
1538167884
все правильно такие команды как Анжи без денег без зрителей зачем они нужны вот Енисей попал в РПЛ а стадиона нет до этого Тосно Кубань ни зрителей ни стадиона на кой такой футбол
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FaTeK1945ru
1538203852
...а я подумал,что разговоры ведут в Тель-Авиве о еврейском чемпионате.
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