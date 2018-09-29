Ерохин: «Советы Манчини были дельными и полезными»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнил нынешнего главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с Роберто Манчини, который возглавлял петербургскую команду в прошлом сезоне.

Сейчас Манчини – главный тренер сборной Италии.

– В чем отличие «Зенита» Семака от «Зенита» Манчини?

– Прошлый сезон мы тоже начали позитивно, набрали много очков, но не смогли удержать тот настрой, и после нескольких травм и поражений, наверное, что-то изменилось. Хочется, чтобы сейчас эти эмоции, игра и, главное, результат продержались на протяжении всего сезона.

– Что итальянский тренер дал лично вам?

– Каждый тренер, независимо от позитивного или негативного опыта, дает много пищи для размышлений. Манчини не был исключением – он много подсказывал, давал свое видение игры. Он был выдающимся игроком в свое время, поэтому его советы были дельными и полезными. Ничего такого особенного, какой-то пророческой фразы, не было, но в нужный момент ты получал подсказку.

– А Семак?

– Думаю, по всем игрокам видно, что многие находятся на подъеме, показывают неплохую игру и результативность. Все потому, что тренер находит нужные слова для каждого футболиста – с кем-то нужно больше разговаривать, с кем-то меньше, он все это тонко чувствует.

– Кто из них эмоциональнее?

– Манчини был внешне более эмоционален, это могло проявиться во время игры. Семак более сдержанный, но спокойные люди – они только снаружи такие, внутри у них много эмоций.