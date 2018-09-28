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  • Игрок «Оренбурга» Терехов: «В матче с ЦСКА судьи устроили цирк, они сделали свое дело»

Игрок «Оренбурга» Терехов: «В матче с ЦСКА судьи устроили цирк, они сделали свое дело»

28 сентября 2018, 22:52
35

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов оценил работу судей в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Армейцы забили с пенальти.

«Дело в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному: в одном моменте боковой судья кричит, что был пенальти, а в другом – сваливает всe на главного арбитра.

В общем, устроили тут, так сказать, цирк. А потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, своe дело сделали, они победили», – считает игрок.

Матч обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

Источник: ФК «Оренбург»
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА Терехов Сергей
Комментарии (35)
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starche
1538164574
В футболе судья может практически всё....к сожалению.
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Mr_Jobber
1538165139
О чём он говорит? была откровенная опасная игра, ещё и красная должна была быть. Судья ещё пожалел. Оренбург свои моменты упустил, вот Терехов и ноет. Если бы работал, а не искал оправдания, то не играл бы в Оренбурге. Извиняюсь, если кого-то обидел таким сравнением.
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cska-62
1538165229
Ну, если за удар шипами по голове форварда - не пенальти, то пенальти надо отменять вообще! А горлопану Терехову разрешить при обороне ворот использовать АК-47. Не поможет, вооружить пулемётом! Если эту ахинею нёс Терехов, а ему её не приписали журналюшки, то с ним нужно РФС серьёзно разобраться. Тут и речи нет о т.н. спорном моменте. Всё слишком очевидно!
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Garrincha58
1538167680
а что вы хотите как всегда тянут потянут московские команды посмотрим как они пятеру от Реала схлопочут
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Т34
1538168990
Ну, если играть не умеете, то смотрите цирк. Не часто к вам приезжает конно-футбольный цирковой аттракцион.
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Бестолковый
1538169293
Цска такой же липовый как и прошлогодний чемпион Локомотив. Буду болеть за Реал. Вот так весь сезон тянут московские клубы всеми правдами и неправдами в тройку призеров. Чтобы мы в очередной раз в еврокубках уведели невнятное позорище от столичных клубов. Реал дави конюшню, и будет здорово если судья поставит пару-тройку пендалей в ворота ЦСКА.
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Бестолковый
1538169644
Если этот эпизод опасная игра, то почему не дали красную карточку Фернандо и пенальти в ворота Спартака в матче Спартак -Зенит?. Там уж куда круче фол был, Дриусси реально чуть череп не снесли. Судейство в РПЛ однозначно ведет политику двойных стандартов.
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Бестолковый
1538169877
Если бы Фернандо получил красную карточку за фол против Дриусси, то он бы конечно же не играл в матче с ЦСКА и не забил со штрафного в последнем туре.
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Gamer84
1538199820
Был на матче. Судили в одну конскую сторону, никогда такого беспредела не видел. За такое судейство сажать надо. Надеюсь будет разбор полетов и виновных накажут. Такие судьи позорят отечественный футбол.
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sined1951
1538209749
Не болею ни за одну из этих команд. Но пенальти судья поставил правильно. Не пойму, чего этот Терехов так врет? А по игре так ЦСКА бал лучше Оренбурга, это хорошо еще что проиграли 0:1. Счет мог быть больше в пользу ЦСКА.
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