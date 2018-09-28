Игрок «Оренбурга» Терехов: «В матче с ЦСКА судьи устроили цирк, они сделали свое дело»

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов оценил работу судей в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Армейцы забили с пенальти.

«Дело в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному: в одном моменте боковой судья кричит, что был пенальти, а в другом – сваливает всe на главного арбитра.

В общем, устроили тут, так сказать, цирк. А потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, своe дело сделали, они победили», – считает игрок.

Матч обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.