Жена Мамаева: «Почему развожусь с Павлом? Не знаю. Инициатор он, все вопросы к нему»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана сообщила, что действительно разводится с футболистом.
Ранее в инстаграме девушка написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».
– Почему вы решили развестись с мужем?
– Я не знаю…
– Кто является инициатором развода?
– Сейчас Павел
– А что именно случилось между вами? Развод давно назревал?
– Я не знаю, что случилось, все вопросы к Паше.
– Почему, на ваш взгляд, в российском футболе стало столько разводов?
– Разводы не относятся к футболу. Он здесь ни при чем. Это проблема всей России.
– Возможно, Павел подозревает вас в измене?..
– Нет. Я же не больная выходить замуж и гулять. Это даже не обсуждается
– Вы будете обращаться к адвокату и есть ли у вас брачный контракт?
– Сейчас я яблоко съем и решу.
Павел и Алана Мамаевы женаты с 2013 года. Они воспитывают дочь Алису и сына девушки от первого брака. Ранее Алана Мамаева жаловалась, что ей не нравится жить в Краснодаре.