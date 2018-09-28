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  • Жена Мамаева: «Почему развожусь с Павлом? Не знаю. Инициатор он, все вопросы к нему»

Жена Мамаева: «Почему развожусь с Павлом? Не знаю. Инициатор он, все вопросы к нему»

28 сентября 2018, 19:00
57

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана сообщила, что действительно разводится с футболистом.

Ранее в инстаграме девушка написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».

– Почему вы решили развестись с мужем?

– Я не знаю…

– Кто является инициатором развода?

– Сейчас Павел

– А что именно случилось между вами? Развод давно назревал?

– Я не знаю, что случилось, все вопросы к Паше.

– Почему, на ваш взгляд, в российском футболе стало столько разводов?

– Разводы не относятся к футболу. Он здесь ни при чем. Это проблема всей России.

– Возможно, Павел подозревает вас в измене?..

– Нет. Я же не больная выходить замуж и гулять. Это даже не обсуждается

– Вы будете обращаться к адвокату и есть ли у вас брачный контракт?

– Сейчас я яблоко съем и решу.

Павел и Алана Мамаевы женаты с 2013 года. Они воспитывают дочь Алису и сына девушки от первого брака. Ранее Алана Мамаева жаловалась, что ей не нравится жить в Краснодаре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (57)
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Yev
1538150651
Прямо какой-то upgrade в нашем футболе. Может пора заканчивать сайту публиковать эту Санта-Барбару?
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ruded
1538150734
Терри даже не приехал, а жены уже от мужей освобождаются...чтобы было, если б он приехал?
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Project Бабангида
1538150746
потому что ты дура
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Skull_Boy
1538151005
Просто много сейчас баб в стране, да и в мире, и если верить в статистику, то на одного парня приходится 5 баб, так что Пашка захотел молоденькую первокурсницу, которой мозг запудрить время 5 минут
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Project Бабангида
1538151304
- "вы будите обращаться к адвокату и есть ли у вас брачный контракт?" - " сейчас я яблоко съем и грушу" бл...ть, как с этим чудом можно жить?
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PUZIAKA
1538151429
Скандалы, интриги, расследования, желтый Бомбардир
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Retiremen_VMF
1538151940
Наверное высокоинтелектуальная дама. Почему разводитесь? Не знаю... Колхоз, а не город.... Наверное Павлик устал от светских бесед. Хотя это очень плохо. Детям травма.
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AZ
1538156983
Походу это уже флеш моб такой...
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ROSTOV SUPER
1538157639
Ладно парни , не наезжайте на женщину , Паша предпочитает семейной жизни отдых на морях , селфи , совместное времяпровождение с Кокошей , а не с женой !
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zigbert
1538164802
Очередной распад российской семьи. Куда мы катимся?
Ответить
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