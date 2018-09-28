Жена Мамаева: «Почему развожусь с Павлом? Не знаю. Инициатор он, все вопросы к нему»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана сообщила, что действительно разводится с футболистом.

Ранее в инстаграме девушка написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».

– Почему вы решили развестись с мужем?

– Я не знаю…

– Кто является инициатором развода?

– Сейчас Павел

– А что именно случилось между вами? Развод давно назревал?

– Я не знаю, что случилось, все вопросы к Паше.

– Почему, на ваш взгляд, в российском футболе стало столько разводов?

– Разводы не относятся к футболу. Он здесь ни при чем. Это проблема всей России.

– Возможно, Павел подозревает вас в измене?..

– Нет. Я же не больная выходить замуж и гулять. Это даже не обсуждается

– Вы будете обращаться к адвокату и есть ли у вас брачный контракт?

– Сейчас я яблоко съем и решу.

Павел и Алана Мамаевы женаты с 2013 года. Они воспитывают дочь Алису и сына девушки от первого брака. Ранее Алана Мамаева жаловалась, что ей не нравится жить в Краснодаре.