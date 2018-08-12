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  • Алана Мамаева: «Краснодар – это колхоз. Павел не может здесь жить, но у нас работа, контракт»

Алана Мамаева: «Краснодар – это колхоз. Павел не может здесь жить, но у нас работа, контракт»

12 августа 2018, 14:40
150

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, с каким трудностями ей пришлось столкнуться после переезда из Москвы на юг России.

«Приедь в Краснодар, поживи там четыре года после Москвы. Когда я туда ехала, говорила: «Что может быть проще, когда есть деньги и дети». Ни хрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Мне ни с кем не интересно общаться. Город маленький, все тебя знают, обсуждают, фоткают без косметики. Там не интересно – колхоз. Все ходят на каблуках в магазин. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

Придешь в магазин, оденешься как человек, которому пофиг, спросишь: «Сколько стоят эти сапоги?» Тебе скажут: «Дорого». В Москве такого давно нет. Я сейчас в любой одежде зайду в магазин, меня нормально обслужат. Зайду в любой салон, попрошу показать «Порше», мне покажут и все расскажут. Паша тоже не может там жить, но у нас работа, контракт.

Когда у тебя ребенок заболеет инфекционной болезнью, теряет сознание у тебя на руках, а ты ничего не можешь сделать… За четыре года в Краснодаре на меня это очень сильно давит. Когда побудешь одна постоянно… Хотя все есть: няня, помощники, конь, чтобы развлекаться», – сказала Мамаева.

Павел Мамаев перешел в «Краснодар» из ЦСКА в 2013 году.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (150)
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GoldPlayFIFARus9
1534074821
Поколение тупых пёзд Я никогда не понимал, как можно гордиться своей тупостью, необразованностью. Никогда не понимал людей, которые торгуют своей п*здой и ***л*м ради денег. Меня воспитали мои родители таким образом, что нужно постоянно учиться чему-то новому, быть разносторонне развитым, быть хорошим специалистом в своей профессии. Но, даже в моей школе большинство девочек гордились своей тупостью (знаете, такие типичные люди, которые свою лень объясняют "яжгумнитарий"), которые хотят стать футболистами и жёнами футболистов. А я хотел стать инженером-разработчиком, и им стал, чем и горжусь. Она же гордится иным. И ничего, кроме презрения эта "дама" у меня не вызывает. Кто ты, овощ? Зачем ты нужна нам (народу и государству), если не приносишь никакой пользы обществу? Приведу ещё несколько цитат: «То, что со мной такой мужчина, считаю своим достижением. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я ленивая. У меня нет высшего образования и я этим горжусь. Я это никогда не скрывала. Я его могла купить 15 тысяч раз. На хрена?» «Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я говорила: «Мам, у меня будут прислуги, которые будут убираться»
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Mr Green
1534078014
Что муж что жена, два чмошника. Умному человеку всегда в жизни есть чем заняться. Есть бабки и время, занималась бы благотворительностью, денег собирала бы детям больным. Некуда отвезти ребёнка, так больничку бы открыла, пусть и частную, с врачами, оборудованием и медсёстрами. А что с неё взять, она только ноги раздвигать и умеет, и с конём развлекаться))))
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Project Бабангида
1534078169
овца гламурная! это если в двух словах
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Krasnodar 123
1534079299
Собирайте свои манатки и дуйте на твою родину Осетию Аланию во Владикавказ. а лучше в Дигору или Алагир там тебе будет комфортно! Не забудьте выкупить свой контракт у ФК Краснодар с Пашей и валите! Твой Паша стал игроком в Краснодаре до этого скамейку в ЦСКА полировал.В данный момент Мамаев большой ценности для Краснодара не представляет можете катиться из Краснодара!
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m40
1534079487
Да не психиатр ей нужен, а настоящая реальная работа. Так чтобы за 15к работать и за**ываться. А после работы усталой уже некогда думать о разной **йне. Вообще этим интервью она просто дискредитирует своего мужа. Неприязнь простых людей будет и на него распространяться
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Мары
1534079621
Когда бог раздавал мозги, на Алане он явно отвлёкся.Либо по нужде вышел, либо другого ребёнка спасал.Как можно быть такой "продвинутой" ?
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cska-62
1534079879
Человек сам себе находит место в социуме. Мне, москвичу, в молодости пришлось полтора года поработать в одном из управлений Ростова-на-Дону (УПТК СУ СКВО). Чудесный город и чудесные люди! Только половина жителей букву "г" произносит как-то по своему... Но это же мелочь! В Краснодарском крае у нас были филиалы. И командировочные оттуда были ничем не хуже ростовчан. Воспитанные, коммуникабельные и открытые люди. Полагаю, что вся беда в самой Алане. Присказка относится к ней не прямо, а лишь фигурально и по смыслу: "Если уже третий муж бьёт морду, то, может быть, дело не в муже, а в морде?". :-)))
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zigbert
1534080929
Да, тяжелая жизнь. Прямо хоть в петлю лезь.
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Chesn0k
1534081577
Но у НАС работа))) У тебя-то, пиявка, какая работа? по магазинам ходить и с конём развлекаться?)) Даже с ребенком не сидит - толпу прислуги наняла. Свалились бешеные деньги на пинателя мяча и уже всей семейкой мнят себя дворянами - в провинции им скучно, подавайте им Монако или хотя бы Москву)
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Krossmen73
1534082626
Интересно а в каком поколении москвичкой является г-жа Мамаева?Наверное её предки ещё в Бархатной книге были записаны...А если серьёзно,то своими высказываниями она показала себя как никчёмную и невоспитанную чванливую особу...Да и мужу она бааальшую свинью подложила...
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