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    Алана Мамаева: «Краснодар – это колхоз. Павел не может здесь жить, но у нас работа, контракт»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, с каким трудностями ей пришлось столкнуться после переезда из Москвы на юг России.

    «Приедь в Краснодар, поживи там четыре года после Москвы. Когда я туда ехала, говорила: «Что может быть проще, когда есть деньги и дети». Ни хрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Мне ни с кем не интересно общаться. Город маленький, все тебя знают, обсуждают, фоткают без косметики. Там не интересно – колхоз. Все ходят на каблуках в магазин. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

    Придешь в магазин, оденешься как человек, которому пофиг, спросишь: «Сколько стоят эти сапоги?» Тебе скажут: «Дорого». В Москве такого давно нет. Я сейчас в любой одежде зайду в магазин, меня нормально обслужат. Зайду в любой салон, попрошу показать «Порше», мне покажут и все расскажут. Паша тоже не может там жить, но у нас работа, контракт.

    Когда у тебя ребенок заболеет инфекционной болезнью, теряет сознание у тебя на руках, а ты ничего не можешь сделать… За четыре года в Краснодаре на меня это очень сильно давит. Когда побудешь одна постоянно… Хотя все есть: няня, помощники, конь, чтобы развлекаться», – сказала Мамаева.

    Павел Мамаев перешел в «Краснодар» из ЦСКА в 2013 году.

    Источник: YouTube

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    12.08.2018 14:40
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    Комментарии151
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      Рейтинг: +481

      sergey610 21 августа 2018, 01:43

      Сама колхоз. Хотя она не понимая смысла этого слова-такое говорит. И САМОЕ ГЛАВНОЕ : после Москвы!!! Та Москва это и есть большой колхоз.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 августа 2018, 22:05

      Быдло а не женщина.....а ты сама что то сделала для этого города для этой страны???????почему тебе должны всё приносить на блюдечке????Выйди на работу и попробуй что то сама сделать для города страны а потом пиииизди шаааалава

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 13 августа 2018, 17:26

      экая быдлятина!!!

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 августа 2018, 10:23

      С такой игрой и частотой появления на поле в Москве долго еще не появитесь.

      1
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 августа 2018, 10:13

      Мне одному стыдно это читать ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > OBOLEV 13 августа 2018, 10:24

      Не одному.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 августа 2018, 09:39

      Молодец, девочка. Так их, лапотных!

      -3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 августа 2018, 08:58

      Это объект для Лурка. Однозначно.
      "Мама, куда нас везут? Тут какие-то коровники!!! Мы в аду, мама!"
      Я не москвич и даже не из крупного города. И в такие моменты начинаешь ценить это особенно и даже гордиться тем, что ни разу не был в Москве))) Упаси Боже!

      А по поводу Павла Мамаева можно сказать лишь одно: два сапога пара.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 августа 2018, 08:34

      Не коня тебе, чтобы развлекаться, а мужика хорошего, чтобы мозги вправил, да на работу отправил, тунеядку. Да на такую работу, что некогда было бы рот открывать.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 августа 2018, 07:10

      А ты много заработала, лежа на диване????

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 12 августа 2018, 23:46

      По моему люди просто о**ели в прочь.

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