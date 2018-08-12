Алана Мамаева: «Краснодар – это колхоз. Павел не может здесь жить, но у нас работа, контракт»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, с каким трудностями ей пришлось столкнуться после переезда из Москвы на юг России.

«Приедь в Краснодар, поживи там четыре года после Москвы. Когда я туда ехала, говорила: «Что может быть проще, когда есть деньги и дети». Ни хрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Мне ни с кем не интересно общаться. Город маленький, все тебя знают, обсуждают, фоткают без косметики. Там не интересно – колхоз. Все ходят на каблуках в магазин. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

Придешь в магазин, оденешься как человек, которому пофиг, спросишь: «Сколько стоят эти сапоги?» Тебе скажут: «Дорого». В Москве такого давно нет. Я сейчас в любой одежде зайду в магазин, меня нормально обслужат. Зайду в любой салон, попрошу показать «Порше», мне покажут и все расскажут. Паша тоже не может там жить, но у нас работа, контракт.

Когда у тебя ребенок заболеет инфекционной болезнью, теряет сознание у тебя на руках, а ты ничего не можешь сделать… За четыре года в Краснодаре на меня это очень сильно давит. Когда побудешь одна постоянно… Хотя все есть: няня, помощники, конь, чтобы развлекаться», – сказала Мамаева.

Павел Мамаев перешел в «Краснодар» из ЦСКА в 2013 году.