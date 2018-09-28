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  • Трабукки: «В Италии за просмотр футбола я плачу 10600 в месяц, в России – 748. РПЛ интересна и дороже стоит!»

Трабукки: «В Италии за просмотр футбола я плачу 10600 в месяц, в России – 748. РПЛ интересна и дороже стоит!»

28 сентября 2018, 15:12
62

Футбольный агент Марко Трабукки поддержал идею президента «Спартака» Леонида Федуна о реформах в российском футболе, которые должны повысить доходов клубов от продажи телевизионных прав.

«Согласен с реформами, предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съeмки, графика, пред/постматчевые передачи, эксперты).

В Италии я плачу 136 евро (10600 рублей) в месяц за просмотр футбола, в России – 748 рубля.

Российский футбол интересен и дороже стоит!» – написал Трабукки в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (62)
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тщмек 19
1538136978
А я ничего не плачу и никогда не буду, засунь свой капитализм в свою итальянскую жопу
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Chesn0k
1538137021
он у федуна бабки получает, ещё бы он не согласен был, лизоблюд)
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ARTHUR19
1538137105
У нас на эти деньги можно всей семьей месяц жить.
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slavа0508
1538137214
***** ты получаешь миллионы евро в год...а основная часть Россиян 15- 20 тыс в месяц.......
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Фотон
1538137380
Беда в том, что не все в России работают футбольными агентами и держателями клубов. Люди зачастую живут от зарплаты до зарплаты и платить еще кому-то лишние бабки мало кто станет.
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multiscan
1538138684
Господин-товарищ-барин-мистер-синьор-герр-месье Трабукки получает, я думаю, в своей Макаронии приличные деньги (средняя зарплата - примерно 1500 евро, минималка,которую получают мигранты и самые неквалифицированные работники - 800). Не сомневаюсь, что вышеозначенный гражданин получает, мягко говоря, несколько больше полутора тысяч евро и не надо ему "ля-ля" про несчастные 136 европейских денег! У нас 10600 рублей - мечта очень многих работающих, не говоря, уж, о пенсионерах, которых у нас часто пытаются представить в следующем образе: вышел на пенсию - больше, чем поесть и оплатить ЖКХ, тебе ничего не нужно (типа - кино, вино, домино, кефир, клистир и тёплый сортир).Кстати, пенсионеру сейчас и в кино-то особо не сходить, цена на билеты исчисляется в сотнях рублей. А по ТВ - сплошное "мыло", которое смотрят далеко не все, а кто смотрит, то, скорее всего, от "безрыбья".
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Полная Канистра
1538141307
трабука давай махнём зарплатами я и слово плохого про тебя не скажу
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BRO_football
1538141766
Ясен пень, что в Италии футбол будет намного дороже, чем в России. Ты сначала на зарплаты российские посмотри, а потом на уровень соперников. Во-первых, никто из российских болельщиков не захочет половину зарплаты тратить на футбол. Уровень жизни не позволит. А во-вторых, никто не захочет за 10000 рублей смотреть на матчи Анжи - Енисей или Уфа - Крылья Советов, у которых за матч 3 удара по воротам на двоих. Тварь итальянская! Совсем не разбирается в вопросе, а ещё смеет рот свой поганый открывать! "Ну, я зарабатываю 50 000 евро в месяц, мне удобно по 136 евро за футбол платить. Ну, значит и другим нормально будет". Отличная логика!
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Dellleone
1538143312
В Италии и на бесплатным каналам основные матчи всегда показывают так что не надо ляля.
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Garrincha58
1538146543
а сколько у тебя доход в месяц Бубукки вот и заткнулся бы ты сначала узнай как простые работяги живут и не сравнивай хрен с пальцем
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