Трабукки: «В Италии за просмотр футбола я плачу 10600 в месяц, в России – 748. РПЛ интересна и дороже стоит!»

Футбольный агент Марко Трабукки поддержал идею президента «Спартака» Леонида Федуна о реформах в российском футболе, которые должны повысить доходов клубов от продажи телевизионных прав.

«Согласен с реформами, предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съeмки, графика, пред/постматчевые передачи, эксперты).

В Италии я плачу 136 евро (10600 рублей) в месяц за просмотр футбола, в России – 748 рубля.

Российский футбол интересен и дороже стоит!» – написал Трабукки в твиттере.