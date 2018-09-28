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  • Федун: «РПЛ – аутсайдер по телевизионным доходам. Без решения вопроса с медиаправами наш футбол обречен на постоянную деградацию»

Федун: «РПЛ – аутсайдер по телевизионным доходам. Без решения вопроса с медиаправами наш футбол обречен на постоянную деградацию»

28 сентября 2018, 12:17
80

Президент «Спартака» Леонид Федун вновь выступил с предложением реформировать российский футбол. По мнению руководителя, клубы и РПЛ должны зарабатывать на продаже телевизионных прав.

«Без реформ наш футбол обречен на прозябание. Реформы должны дать импульс его развитию, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик – главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата.

Сегодня футбол – это не просто игра. Это огромный, быстрорастущий бизнес. В 2017 году суммарные доходы европейских футбольных клубов превысили 20 миллиардов евро, с темпами роста более 15% за последние пять лет. При этом наблюдается растущая концентрация доходов. Пять ведущих футбольных держав – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция – контролируют порядка 80% футбольного финансового «пирога» [здесь и далее использованы данные исследования UEFA Club Licensing Benchmarking Report].

Основной доход европейские клубы получают от продажи телевизионных и медиаправ. Российская премьер-лига занимает престижное шестое место в рейтинге УЕФА по спортивным результатам и в то же время является аутсайдером в распределении телевизионных доходов. По их доле менее 4% общих доходов клубов мы занимаем место в третьем десятке европейских лиг. По их сумме на клуб – 18-е место с учетом текущего контракта РПЛ с холдингом «Газпром-Медиа».

Без решения вопроса с медиаправами наш футбол обречен на постоянную деградацию. Можно спорить о качестве российского футбольного шоу, но оно явно не хуже, чем, скажем, в Бельгии или Турции. А с точки зрения размеров покупательной способности телеаудитории мы не сильно отстаем от европейских лидеров. Так почему в России телеправа так дешевы? Ответ прост и сложен одновременно. Сегодня основные телеканалы в стране – государственные или квазигосударственные, и без решения на политическом уровне ситуация останется прежней», – написал Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (80)
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Skull_Boy
1538127047
Покажите мне лоха, который купит права на РПЛ трансляции за 7,5 млрд, если можно бесплатно смотреть любые матчи по ТВ через сопку
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Spartak 777
1538127866
Лёня ...так вы сделайте что бы матчи РПЛ ВООБЩЕ не транслировали на общедоступных каналах , сделайте так что бы РПЛ можно было смотреть по телевизору ТОЛЬКО за бабки и тогда ВАШУ РПЛ ВООБЩЕ никто смотреть не будет , правильным курсом вон МАТЧ ТВ пошли , на всю страну президент объявил что бы люди смотрели футбол бесплатно , бабки им выделили , а они позже заявили что денег нет , мы будем показывать вам только один-два матча тура и исходя из того что нет денег , мы откроем НОВЫЙ канал МАТЧ ПРЕМЬЕР , денег же на трансляцию нет , а на новый ПЛАТНЫЙ канал есть ....и вот кто то хоть задался вопросом где деньги государственные которые этому каналу выделяли ? может Следственный комитет проверку начал ? НЕТ !!!! ВСЕМ ПОХЕРУ !
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Blossiya
1538129572
Не, бесплатно у нас можно только кисилева-соловьева-норкина и прочих голосистых вралей смотреть. На них и их виллы и вояжи заграницу никаких денег из казны не жалко.
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Snek
1538131183
Федун забывает самое главное, евро в 75 раз дороже рубля, в Европе платная трансляция одного матча стоит до 10-15 евро в зависимости от его крутости, Эль Классико или матч двух лидеров будет стоить все 15 евро, понятно, что мачт какого-нибудь Болтона и Нью Касла дороже, чем 1 евро не продадут. У них множество вариантов подписок. Это всё круто, Матч ТВ к этому шёл, но ни к чему не пришёл. Потому что если мы будем продавать матч ЦСКА - Спартак за 750 рублей(10 евро), кроме Федуна и Гинера его никто не посмотрит. Мы не можем показывать достойные показатели в этом компоненте, потому что у нас другие экономические показатели в нашей валюте, а в чужой мы получаемся совершенно нищими.
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m40
1538131647
Тут ведь как получается: зарплата у Глушакова 2 млн долларов. Играет он на эти деньги? Конечно же нет! Но выторговал он её не просто так, знает (догадывается) сколько получает Луиз Адриану, Промес. Сам Спартак меньше платить не может, иначе легионеры будут идти играть в Локомотив, Зенит, ЦСКА. Но чтобы переманить хороших легионеров, им нужно платить даже чуть больше чем в Европе и все в евро-долларах. Только вот рядовые граждане зарабатывают в рублях и значительно меньше в пересчете на евро-доллары чем такие же работяги в Европе. Получается сильный перекос. Чтобы решить проблему, надо платить футболистам пропорционально уровню жизни в стране, либо поднимать уровень жизни собственных граждан. Это потянет все остальное, увеличится платежеспособность и будет больше платных подписок. А пока же имеем такое положение дел.
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slavа0508
1538132189
вот если б у нас и правда была средняя заработная плата 37 000 руб как пишут в отчётах...то и вопросов у любителей футбола не было бы ....купил и смотри...а то у нас в городе если найдёш работу за 25 тыс..это уже счастье....а так в среднем 15000 руб....6000 руб за квартиру отдал....и 9000 руб на все остальные расходы...какой тут нааахер может быть платный футбол.....когда бегаеш по Победам и Сфетофорам и ищешь где подешевле кусок мяса купить на 50 руб
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kykyi
1538132775
" У нас основные каналы государственные или квазигосударственные... и при этом мы имеем 4% от футбольных доходов..." Так вот, у нас вся экономика на более чем 70% государственная или квазигосударственная и при этом мы-это 1.7 % мирового ВВП. И пока ситуация не решится именно на ПОЛИТИЧЕСКОМ уровне, мы будем и дальше прозябать. И пусть он не надеется, что нынешние власти сделают ТВ свободными, не государственными-это приведет к краху РЕЖИМА. Или г-н Федун призывает именно к этому.
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тщмек 19
1538134673
Кто тебе виноват, что спонсируясь от самой богатой с некоторых пор компании РФ, Спартак обречен на прозябание
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frizom
1538141365
Федун говорит вполне здравые вещи и он чуть ли не единственный кто хочет что то изменить в нашем футболе. Остальные просто плывут по течению...
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Кинстифа
1538145041
Всё Вы правильно гворите. Но это Россия... Средняя зп у нас 15-20 тыс а не 45+ как наши политики рисуют... Ни кто не будет платить много денег на тв просмотр, пока такие зп. и футбол такой же будет.. Смиритесь вы уже...
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