Федун: «РПЛ – аутсайдер по телевизионным доходам. Без решения вопроса с медиаправами наш футбол обречен на постоянную деградацию»

Президент «Спартака» Леонид Федун вновь выступил с предложением реформировать российский футбол. По мнению руководителя, клубы и РПЛ должны зарабатывать на продаже телевизионных прав.

«Без реформ наш футбол обречен на прозябание. Реформы должны дать импульс его развитию, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик – главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата.

Сегодня футбол – это не просто игра. Это огромный, быстрорастущий бизнес. В 2017 году суммарные доходы европейских футбольных клубов превысили 20 миллиардов евро, с темпами роста более 15% за последние пять лет. При этом наблюдается растущая концентрация доходов. Пять ведущих футбольных держав – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция – контролируют порядка 80% футбольного финансового «пирога» [здесь и далее использованы данные исследования UEFA Club Licensing Benchmarking Report].

Основной доход европейские клубы получают от продажи телевизионных и медиаправ. Российская премьер-лига занимает престижное шестое место в рейтинге УЕФА по спортивным результатам и в то же время является аутсайдером в распределении телевизионных доходов. По их доле менее 4% общих доходов клубов мы занимаем место в третьем десятке европейских лиг. По их сумме на клуб – 18-е место с учетом текущего контракта РПЛ с холдингом «Газпром-Медиа».

Без решения вопроса с медиаправами наш футбол обречен на постоянную деградацию. Можно спорить о качестве российского футбольного шоу, но оно явно не хуже, чем, скажем, в Бельгии или Турции. А с точки зрения размеров покупательной способности телеаудитории мы не сильно отстаем от европейских лидеров. Так почему в России телеправа так дешевы? Ответ прост и сложен одновременно. Сегодня основные телеканалы в стране – государственные или квазигосударственные, и без решения на политическом уровне ситуация останется прежней», – написал Федун.