Владелец клубов НБА, НФЛ и МЛС может купить «Челси» у Абрамовича

Владелец «Челси» Роман Абрамович может продать клуб.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в приобретении «Челси» выразил самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф, но теперь появился еще один претендент. Речь об американском бизнес-магнате Поле Аллене. Он владеет клубами НБА и НФЛ – «Портленд Трейл Блэйзерс» и «Сиэтл Сихокс» соответственно. Кроме того, ему принадлежит часть в клубе МЛС «Сиэтл Саундерс», а в свое время Аллен вместе с Биллом Гейтсом был соучредителем компании Microsoft.

В сентябре 65-летний бизнесмен встретился в Нью-Йорке с футбольным агентом Пини Захави – близким другом Абрамовича, которому россиянин поручил изучить возможность продажи «Челси».

Абрамович, владеющий лондонским клубом с 2003 года, хочет выручить за него 3 миллиарда фунтов стерлингов.