Лев – об Озиле: «Я разочарован, ведь мы долго работали вместе»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что хотел поговорить с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.
Ранее футболист завершил международную карьеру. Лев хотел обсудить это решение с игроком и прилетел в Лондон, но тот отказался от встречи.
«Мы должны признать, что Озил не хочет говорить с нами прямо сейчас. Не знаю, по каким причинам.
Я разочарован, потому что мы очень долго работали вместе. Я бы хотел с ним побеседовать лично. Месут все еще дорог моему сердцу», – сказал Лев.
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