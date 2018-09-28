Лев – об Озиле: «Я разочарован, ведь мы долго работали вместе»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что хотел поговорить с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

Ранее футболист завершил международную карьеру. Лев хотел обсудить это решение с игроком и прилетел в Лондон, но тот отказался от встречи.

«Мы должны признать, что Озил не хочет говорить с нами прямо сейчас. Не знаю, по каким причинам.

Я разочарован, потому что мы очень долго работали вместе. Я бы хотел с ним побеседовать лично. Месут все еще дорог моему сердцу», – сказал Лев.