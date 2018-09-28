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  • Лев – об Озиле: «Я разочарован, ведь мы долго работали вместе»

Лев – об Озиле: «Я разочарован, ведь мы долго работали вместе»

28 сентября 2018, 01:00
10

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что хотел поговорить с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

Ранее футболист завершил международную карьеру. Лев хотел обсудить это решение с игроком и прилетел в Лондон, но тот отказался от встречи.

«Мы должны признать, что Озил не хочет говорить с нами прямо сейчас. Не знаю, по каким причинам.

Я разочарован, потому что мы очень долго работали вместе. Я бы хотел с ним побеседовать лично. Месут все еще дорог моему сердцу», – сказал Лев.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Арсенал Германия Озил Месут Лев Йоахим
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1538086947
Засранец, не стоит Лёву унижаться, был бы суперигрок, а тут...
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Топс7
1538088977
Лёв очень много для него сделал, не имеет права Озил его игнорить
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Avaretz
1538090494
Как обычно.. во всем виноват Озил, в том что Германия потерпела крах, виноват что отреагировал на плевок от болельщика, виноват что ушел от сборной, виноват что обиделся, и после всего этого он ещё виноват что не встретился с Левом, не важно, если бы он встретился с Левом все равно был бы виноват. Как ни крути Озил во всем виноват, потому что вокруг одно гнилье
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A-Den
1538103960
Скорее всего, агент посоветовал
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Skull_Boy
1538107079
Да зачем тебе это бревно в сборной, от него толку и в Арсенале то нет, лавка рыдает просто
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VSt
1538109539
К сожалению, Лёв не поддержал Озила в самый критический момент наезда на Озила. Да ещё и сам успел наделать нелицеприятных заявлений. Парня тоже можно понять,задели за живой. На поле он сделал все, что мог (помним, что он не бог, а только футболист), а его помоями облили, да еще по очень чувствительным поводам - национальные корни, предки, "предательство".
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de bruyne
1538116211
Просрала вся команда а обзывали озила... фашисты и есть фашисты... если все игроки свои сборные уйдут германия и Франция проста за выход групповую играла бы
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zigbert
1538144177
Не хочет встречаться ,не надо. Что на Озиле свет клином стал?
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