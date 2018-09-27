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Смолов завтра вылетит в Рим на медосмотр

27 сентября 2018, 22:40
15

«Локомотив» подтвердил, что нападающий Федор Смолов получил травму в матче 1/16 финала Кубка России против «Балтики» (3:2).

По итогам медицинского осмотра у форварда было выявлено повреждение плеча, которое, скорее всего, потребует оперативное лечение.

28-летний футболист завтра вылетит в Рим, где пройдет еще несколько обследований. Их результаты позволят точно определить тактику лечения.

Ориентировочное сроки восстановления Смолова станут известны после операции. Ранее сообщалось, что Смолов может пропустить месяц.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (15)
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aurora5858
1538077665
нет своих врачей-одни перинатальные центры
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Джавел.
1538079481
А на Руси врачи перевелись? Бумажные патриоты...
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Мы ЦСКА
1538079614
какой Рим? к бабе Фёкле на деревню... зашепчет!!!! не русский чтоль?
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GoldPlayFIFARus9
1538081719
А чё не в Монако или в Куршавель?
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Патронташ
1538083366
Краснодарцы-молодцы! Подсунули Локо человека-травму с большой заработной платой.
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xxJack
1538087260
ой ой плечико бо бо,конечно в Рим куда ж ещё!
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Derzkiy1
1538089133
Случайно включил игру их с Балтикой и там Федя не попал можно сказать по пустым воротам метров с 5, ладно бы у него раз в год хотя бы было так , но он реально просто не какой нападающий , посмотреть сейчас на игру Чалова так это вообще разные уровня , Чалов на много сильнее играет !
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Cules2013
1538102375
Как он играет, то ему в областную больницу, по записи)))
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АЛЕКС 58
1538107064
Галицкий спихнул просрочку!
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Sviro
1538111751
У нас все футболисты лечатся за кордоном. У нас что, нет своих врачей хороших?
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