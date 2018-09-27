Смолов завтра вылетит в Рим на медосмотр

«Локомотив» подтвердил, что нападающий Федор Смолов получил травму в матче 1/16 финала Кубка России против «Балтики» (3:2).

По итогам медицинского осмотра у форварда было выявлено повреждение плеча, которое, скорее всего, потребует оперативное лечение.

28-летний футболист завтра вылетит в Рим, где пройдет еще несколько обследований. Их результаты позволят точно определить тактику лечения.

Ориентировочное сроки восстановления Смолова станут известны после операции. Ранее сообщалось, что Смолов может пропустить месяц.