Буффон: «Сейчас Верратти – единственный настоящий талант среди итальянских игроков»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон хорошо отозвался о своем партнере по клубу Марко Верратти. Вратарь считает полузащитника парижан единственным на данный момент талантливым итальянским футболистом.

«Марко – невероятный игрок. В настоящий момент он единственный настоящий талант итальянского футбола в плане того, как он направляет игру, качества приемов и видения игры.

Когда он играет с обычными футболистами, он может бороться, потому что они его не понимают. Иногда те, кто слишком хорош, борются, чтобы их понимали другие.

В «ПСЖ» Марко повезло играть вместе с отличными футболистами. Они сразу же могут понять, куда пойдет мяч», – сказал Буффон.