После церемонии вручения наград ФИФА Мбаппе поужинал в ресторане с Канте, Азаром, Виллианом и Дрогба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вызвал очередную волну слухов и своем уходе из клуба, проведя вечер с несколькими футболистами «Челси».

После церемонии вручения наград ФИФА в Лондоне француз вместе с полузащитниками лондонцев Н'Голо Канте, Эденом Азаром и Виллианом, защитником Давидом Луисом и легендой «Челси» Дидье Дрогба поужинал в ресторане Babbo в столице Великобритании. Одни из совладельцев данного заведения – Луис и Виллиан.