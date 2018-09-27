Вальверде: «Мы потеряли пять очков за три дня. Это сложно объяснить» 

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 6-го тура Примеры против «Леганеса» (1:2).

«Это футбол, такое может произойти. Иногда сложно объяснить вещи, которые происходят в матче. Ты контролируешь игру, но через минуту тебе причиняют боль.

Мы уважаем соперника и знаем, что они могут это сделать. Они вернулись в игру, нам надо было рисковать.

Мы не создали то, что хотели создать. Мы потеряли пять очков за три дня, это сложно объяснить», – сказал Вальверде.

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице с 13-ю очками.