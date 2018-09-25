Мейтин: «Болельщики «Спартака» брали билеты на свой страх и риск. Никто не говорил, что стадион «Енисея» будет готов к матчу»

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин не исключил, что матч 10-го тура РПЛ «Енисей» – «Спартак» может состояться в Москве..

Ранее стало известно, что клубы уже договорились об обмене кругами и теперь согласовывают этот вопрос с лигой.

– Такая практика существует. Пока, единственное, официального письма мы не получали.

– Готовы к тому, что болельщики будут возмущаться? Ведь кто-то уже успел купить билеты.

– А кто говорил, что стадион «Енисея» готов? Никто не говорил. Мы же говорили: «Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу». Про «Спартак» никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск.

Если РПЛ разрешит командам поменяться кругами, то матч первого круга пройдет 7 октября на «Открытие Арене», а игра 24-го тура – в апреле в Красноярске.