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    Мейтин: «Болельщики «Спартака» брали билеты на свой страх и риск. Никто не говорил, что стадион «Енисея» будет готов к матчу»

    Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин не исключил, что матч 10-го тура РПЛ «Енисей»«Спартак» может состояться в Москве..

    Ранее стало известно, что клубы уже договорились об обмене кругами и теперь согласовывают этот вопрос с лигой.

    – Такая практика существует. Пока, единственное, официального письма мы не получали.

    – Готовы к тому, что болельщики будут возмущаться? Ведь кто-то уже успел купить билеты.

    – А кто говорил, что стадион «Енисея» готов? Никто не говорил. Мы же говорили: «Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу». Про «Спартак» никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск.

    Если РПЛ разрешит командам поменяться кругами, то матч первого круга пройдет 7 октября на «Открытие Арене», а игра 24-го тура – в апреле в Красноярске.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 14:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 16:47

      Вот теперь и думай -перенесу ,не перенесут.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 сентября 2018, 15:23

      "А кто говорил, что стадион «Енисея» готов? Никто не говорил. Мы же говорили: «Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу». Про «Спартак» никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск."
      Паскудные слова. Плевок болельшикам в душу. Слов нет.

      6
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 25 сентября 2018, 15:05

      Ну да, как всегда, болельщики сами виноваты... Так и скажите, что вам на людей пофиг. Для кого вы вообще тогда играете? Билеты на самолёт, тем более в Красноярск, стоят дорого - их покупать за два дня до вылета - чистое безумие. А вы тут завтраками кормите - будете играть, не будете играть...
      Почему на Эль-Класико билеты многие за полгода покупают, а у нас каждый раз в русскую рулетку играешь - перенесут матч, не перенесут?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 сентября 2018, 14:51

      А разве об этом "страхе и риске" не должны предупреждать клубы. реализующие билеты? Пусть теперь деньги возвращают за билеты.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > bset 25 сентября 2018, 15:02

      Проблемы-то не в билетах на футбол, а на самолёт. Их-то кто вернёт? Авиакомпании эти футбольные нестыковки не полнуют

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Torvald64 25 сентября 2018, 16:37

      Ну да. Совсем по-п***рски поступили.

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