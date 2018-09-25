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  • Мейтин: «Болельщики «Спартака» брали билеты на свой страх и риск. Никто не говорил, что стадион «Енисея» будет готов к матчу»

Мейтин: «Болельщики «Спартака» брали билеты на свой страх и риск. Никто не говорил, что стадион «Енисея» будет готов к матчу»

25 сентября 2018, 14:49
6

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин не исключил, что матч 10-го тура РПЛ «Енисей»«Спартак» может состояться в Москве..

Ранее стало известно, что клубы уже договорились об обмене кругами и теперь согласовывают этот вопрос с лигой.

– Такая практика существует. Пока, единственное, официального письма мы не получали.

– Готовы к тому, что болельщики будут возмущаться? Ведь кто-то уже успел купить билеты.

– А кто говорил, что стадион «Енисея» готов? Никто не говорил. Мы же говорили: «Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу». Про «Спартак» никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск.

Если РПЛ разрешит командам поменяться кругами, то матч первого круга пройдет 7 октября на «Открытие Арене», а игра 24-го тура – в апреле в Красноярске.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей
Комментарии (6)
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bset
1537876300
А разве об этом "страхе и риске" не должны предупреждать клубы. реализующие билеты? Пусть теперь деньги возвращают за билеты.
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Torvald64
1537877129
Ну да, как всегда, болельщики сами виноваты... Так и скажите, что вам на людей пофиг. Для кого вы вообще тогда играете? Билеты на самолёт, тем более в Красноярск, стоят дорого - их покупать за два дня до вылета - чистое безумие. А вы тут завтраками кормите - будете играть, не будете играть... Почему на Эль-Класико билеты многие за полгода покупают, а у нас каждый раз в русскую рулетку играешь - перенесут матч, не перенесут?
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Фотон
1537878195
"А кто говорил, что стадион «Енисея» готов? Никто не говорил. Мы же говорили: «Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу». Про «Спартак» никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск." Паскудные слова. Плевок болельшикам в душу. Слов нет.
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zigbert
1537883246
Вот теперь и думай -перенесу ,не перенесут.
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