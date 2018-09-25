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    Уткин: «У Карреры в «Спартаке» есть все. Но чем именно он там занимается, что строит, – этого, к сожалению, не знает никто»

    Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения о проблемах «Спартака».

    Московский клуб не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей (две ничьи и поражение) и до сих пор не забил ни одного гола с игры в турнире.

    «Он, в общем-то, ничего особенно яркого не делает. На самом деле получается так, что Каррера все делает невпопад. Посмотрите, он вводит в состав молодежь – и уступает ЦСКА, который делает то же самое в экстренной ситуации, тогда как Каррера не находился в экстренной ситуации. У него третий год стабильная ситуация со спортивной дирекцией. Но ЦСКА вводит легионеров гораздо интереснее, интенсивнее, красивее и эффективнее, черт возьми, чем «Спартак» на протяжении двух-трех последних лет. У Карреры в «Спартаке» есть все: кредит доверия, те футболисты, которых он более или менее хотел видеть в команде. У него есть, было и, наверное, еще будет время. Но вот чем именно он там занимается, что он строит и как у него получалось раньше побеждать, а теперь не получается, – вот этого, к сожалению, не знает никто.

    Давайте сравним Карреру, допустим, с Гончаренко. Ну какие могут быть аргументы в том, что Каррера хотя бы выдерживает это сравнение во главе своей команды? У него молодежь? А у ЦСКА кто, спрашивается? Он только в этом году начал ее вводить? Так кто же, спрашивается, мешал ему делать это раньше? У него хуже легионеры? Послушайте, в конце концов, все легионеры, которыми он располагает, у него уже как минимум не первые полгода. Тем более, что Роша, как мы теперь выясняем, был, оказывается, дублером Промеса. Но если бы дублера Промеса искали не год назад, а сейчас, то, может быть, и получилось бы лучше?» – сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб».

    Источник: YouTube

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    25.09.2018 12:36
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2018, 19:51

      Хорошо, что утка не знает, чем там Массимо занимается. А узнал бы! Отменили бы у нас ЧМ по футболу.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 сентября 2018, 16:53

      В прошлом голу одних уже на премию Дарвина но минировали, сделав один клуб чемпионом ещё осенью, а одного тренера неумехой до чемпионата мира.Конечный результат известен.
      Теперь я понимаю почему Уткина из футбола попёрли.Пытаясь выдать одно за другое, Вася попал в крайне хреновую ситуацию.А такие ситуации не кто не любит.Не коллеги, не работодатели.Потому ты Уткин и Васся.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 25 сентября 2018, 16:14

      Уткин прав! Вспомним первый матч с ПАОКом 2 гола с игры за 20 минут, вот куда всё это делось???

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Отчаянный Пердун 25 сентября 2018, 16:18

      Был бы ты не дауном сам понял

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > кузнецов артем 25 сентября 2018, 16:34

      Не дерзи! у меня IQ 130. свой проверь. Дебил

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Отчаянный Пердун 25 сентября 2018, 17:06

      Беги Васю Уткина с iq130 слушать, ахахахах вот это ор

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 16:07

      Конечно с уходом Промеса в нападении появились проблемы. Заменивший его Роша пока не справляется с доверенной ему позицией. В отличии от Промеса он не обладает таким хорошим ударом. Сочетание дриблинга и ударов по воротам создает для обороны соперника определенные проблемы. Хороший удар у Фернандо но он больше занимается разрушительной работой в центре поля. Потеря Жиго в обороне существенно повлияло и на игру в обороне в целом. Тимофеев ,Ломовицкий ,Рассказов да теперь еще Игнатов появляются на поле все чаще но у них пока нет опыта. А многие опытные игроки стали терять контроль над собой и ставить свои интересы выше интересов команды и тренера. Весь этот негатив перекидывается и на весь коллектив. Не удивительно что ухудшение психологического климата в команде сказывается и на результате.

      9
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 25 сентября 2018, 15:00

      Уткин вредный мужичонка,эдакий закомплексованный мальчиш-плохиш..Накидать говна на вентилятор,это лучшее,что у Васи получается.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 сентября 2018, 14:14

      а что из себя строит уткин?)))

      3
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 25 сентября 2018, 13:31

      Только Уткин догадывается...

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      Рейтинг: +9164

      vm777 25 сентября 2018, 13:07

      У Карреры нет экстренной ситуации? Т.е. продажа Промеса в последний день Т.о., травма Жиго, слив Глушакова и Ещенко это не экстренная ситуация?
      И как было Каррере вводить молодежь в прошлых сезонах? Тогда большинство исполнителей играли не так скверно.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > vm777 25 сентября 2018, 13:24

      Сидеть за столом и набивать пузо а в паузах между едой умничать , поучать всех и вся не думая даже о чём говорит это Васин конёк теперь

      5
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 сентября 2018, 13:04

      Этот гадкий утенок достал уже всех своей беспардонной критикой.....

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 сентября 2018, 12:56

      кто нибудь, трудоустройте Васю! желательно на бетонные работы

      11
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