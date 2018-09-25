Уткин: «У Карреры в «Спартаке» есть все. Но чем именно он там занимается, что строит, – этого, к сожалению, не знает никто»

Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения о проблемах «Спартака».

Московский клуб не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей (две ничьи и поражение) и до сих пор не забил ни одного гола с игры в турнире.

«Он, в общем-то, ничего особенно яркого не делает. На самом деле получается так, что Каррера все делает невпопад. Посмотрите, он вводит в состав молодежь – и уступает ЦСКА, который делает то же самое в экстренной ситуации, тогда как Каррера не находился в экстренной ситуации. У него третий год стабильная ситуация со спортивной дирекцией. Но ЦСКА вводит легионеров гораздо интереснее, интенсивнее, красивее и эффективнее, черт возьми, чем «Спартак» на протяжении двух-трех последних лет. У Карреры в «Спартаке» есть все: кредит доверия, те футболисты, которых он более или менее хотел видеть в команде. У него есть, было и, наверное, еще будет время. Но вот чем именно он там занимается, что он строит и как у него получалось раньше побеждать, а теперь не получается, – вот этого, к сожалению, не знает никто.

Давайте сравним Карреру, допустим, с Гончаренко. Ну какие могут быть аргументы в том, что Каррера хотя бы выдерживает это сравнение во главе своей команды? У него молодежь? А у ЦСКА кто, спрашивается? Он только в этом году начал ее вводить? Так кто же, спрашивается, мешал ему делать это раньше? У него хуже легионеры? Послушайте, в конце концов, все легионеры, которыми он располагает, у него уже как минимум не первые полгода. Тем более, что Роша, как мы теперь выясняем, был, оказывается, дублером Промеса. Но если бы дублера Промеса искали не год назад, а сейчас, то, может быть, и получилось бы лучше?» – сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб».