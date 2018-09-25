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  • Уткин: «У Карреры в «Спартаке» есть все. Но чем именно он там занимается, что строит, – этого, к сожалению, не знает никто»

Уткин: «У Карреры в «Спартаке» есть все. Но чем именно он там занимается, что строит, – этого, к сожалению, не знает никто»

25 сентября 2018, 12:36
27

Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения о проблемах «Спартака».

Московский клуб не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей (две ничьи и поражение) и до сих пор не забил ни одного гола с игры в турнире.

«Он, в общем-то, ничего особенно яркого не делает. На самом деле получается так, что Каррера все делает невпопад. Посмотрите, он вводит в состав молодежь – и уступает ЦСКА, который делает то же самое в экстренной ситуации, тогда как Каррера не находился в экстренной ситуации. У него третий год стабильная ситуация со спортивной дирекцией. Но ЦСКА вводит легионеров гораздо интереснее, интенсивнее, красивее и эффективнее, черт возьми, чем «Спартак» на протяжении двух-трех последних лет. У Карреры в «Спартаке» есть все: кредит доверия, те футболисты, которых он более или менее хотел видеть в команде. У него есть, было и, наверное, еще будет время. Но вот чем именно он там занимается, что он строит и как у него получалось раньше побеждать, а теперь не получается, – вот этого, к сожалению, не знает никто.

Давайте сравним Карреру, допустим, с Гончаренко. Ну какие могут быть аргументы в том, что Каррера хотя бы выдерживает это сравнение во главе своей команды? У него молодежь? А у ЦСКА кто, спрашивается? Он только в этом году начал ее вводить? Так кто же, спрашивается, мешал ему делать это раньше? У него хуже легионеры? Послушайте, в конце концов, все легионеры, которыми он располагает, у него уже как минимум не первые полгода. Тем более, что Роша, как мы теперь выясняем, был, оказывается, дублером Промеса. Но если бы дублера Промеса искали не год назад, а сейчас, то, может быть, и получилось бы лучше?» – сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Уткин Василий
Комментарии (27)
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oyabun
1537868538
На удивление все верно и взвешенно сказал. Мы тоже не понимаем почему при том наборе игроков, что имеется у Карреры, у него не получается выстроить внятную результативную игру команды.
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Project Бабангида
1537869414
кто нибудь, трудоустройте Васю! желательно на бетонные работы
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Lev Aleks
1537869846
Этот гадкий утенок достал уже всех своей беспардонной критикой.....
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vm777
1537870061
У Карреры нет экстренной ситуации? Т.е. продажа Промеса в последний день Т.о., травма Жиго, слив Глушакова и Ещенко это не экстренная ситуация? И как было Каррере вводить молодежь в прошлых сезонах? Тогда большинство исполнителей играли не так скверно.
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piligrim1986
1537874060
а что из себя строит уткин?)))
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алдан2014
1537876815
Уткин вредный мужичонка,эдакий закомплексованный мальчиш-плохиш..Накидать говна на вентилятор,это лучшее,что у Васи получается.
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zigbert
1537880834
Конечно с уходом Промеса в нападении появились проблемы. Заменивший его Роша пока не справляется с доверенной ему позицией. В отличии от Промеса он не обладает таким хорошим ударом. Сочетание дриблинга и ударов по воротам создает для обороны соперника определенные проблемы. Хороший удар у Фернандо но он больше занимается разрушительной работой в центре поля. Потеря Жиго в обороне существенно повлияло и на игру в обороне в целом. Тимофеев ,Ломовицкий ,Рассказов да теперь еще Игнатов появляются на поле все чаще но у них пока нет опыта. А многие опытные игроки стали терять контроль над собой и ставить свои интересы выше интересов команды и тренера. Весь этот негатив перекидывается и на весь коллектив. Не удивительно что ухудшение психологического климата в команде сказывается и на результате.
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Отчаянный Пердун
1537881252
Уткин прав! Вспомним первый матч с ПАОКом 2 гола с игры за 20 минут, вот куда всё это делось???
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Мары
1537883635
В прошлом голу одних уже на премию Дарвина но минировали, сделав один клуб чемпионом ещё осенью, а одного тренера неумехой до чемпионата мира.Конечный результат известен. Теперь я понимаю почему Уткина из футбола попёрли.Пытаясь выдать одно за другое, Вася попал в крайне хреновую ситуацию.А такие ситуации не кто не любит.Не коллеги, не работодатели.Потому ты Уткин и Васся.
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prezent2017
1537894277
Хорошо, что утка не знает, чем там Массимо занимается. А узнал бы! Отменили бы у нас ЧМ по футболу.
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