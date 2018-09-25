Стоцкий – о лучшем старте «Краснодара» в истории: «Играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий спокойно относится к лучшему в истории старту своей команды в чемпионате России.
Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.
– Три сухие победы в трех гостевых матчах. В чем причина успеха?
– Мы что тренируем, то и делаем на поле. Много работали, пока не было такого насыщенного графика. Сейчас только играем и восстанавливаемся, но успели наладить связи. Думаю, играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат.
– У «Краснодара» лучший старт в истории. За что команда готова бороться?
– Надо двигаться от игры к игре, пытаться в каждой победить. А по окончании сезона посмотрим, где окажемся.
Источник: Rusfootball.info