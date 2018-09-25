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    Стоцкий – о лучшем старте «Краснодара» в истории: «Играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий спокойно относится к лучшему в истории старту своей команды в чемпионате России.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

    – Три сухие победы в трех гостевых матчах. В чем причина успеха?

    – Мы что тренируем, то и делаем на поле. Много работали, пока не было такого насыщенного графика. Сейчас только играем и восстанавливаемся, но успели наладить связи. Думаю, играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат.

    – У «Краснодара» лучший старт в истории. За что команда готова бороться?

    – Надо двигаться от игры к игре, пытаться в каждой победить. А по окончании сезона посмотрим, где окажемся.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.09.2018 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 15:02

      Краснодар показывает качественный футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 25 сентября 2018, 14:09

      Парни так держать.

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