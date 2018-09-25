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    Акинфеев поставил Мбаппе на первое место в голосовании ФИФА, Черчесов – Роналду

    ФИФА опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока года. В нем принимали участие капитаны, главные тренеры и представители пресс-служб национальных сборных.

    Капитан сборной России Игорь Акинфеев поставил на первое место Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция), на второе – Луку Модрича («Реал», Хорватия), на третье – Мохамеда Салаха («Ливерпуль», Египет).

    Главный тренер России Станислав Черчесов отдал первое место Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), второе – Луке Модричу («Реал», Хорватия), третье – Антуану Гризманну («Атлетико», Франция).

    Приз получил полузащитник Лука Модрич.

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

    Источник: ФИФА

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    25.09.2018 00:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 12:24

      От сборной России и Мбаппе и Роналду надо вручить утешительные призы.

      2
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 25 сентября 2018, 05:16

      +++

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