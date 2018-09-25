ФИФА опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока года. В нем принимали участие капитаны, главные тренеры и представители пресс-служб национальных сборных.

Капитан сборной России Игорь Акинфеев поставил на первое место Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция), на второе – Луку Модрича («Реал», Хорватия), на третье – Мохамеда Салаха («Ливерпуль», Египет).

Главный тренер России Станислав Черчесов отдал первое место Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), второе – Луке Модричу («Реал», Хорватия), третье – Антуану Гризманну («Атлетико», Франция).

Приз получил полузащитник Лука Модрич.

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму