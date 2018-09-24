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    Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России»

    Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о заслугах академии «Зенита».

    50 лет назад была основана футбольная школа «Смена».

    «Наша школа воспитала более тысячи профессиональных футболистов. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Футболистов, которые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Школа воспитала игроков для сборной, которые в 2008 году добрались до полуфинала чемпионата Европы.

    Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в академии. Почти две трети тренеров – воспитанники академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность. У академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились Санкт-Петербург и Россия. Академия, новых тебе успехов и побед! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

    Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания стала спонсором академии «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 19:06
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 23:37

      Игроков-то выпустили много, во всех командах наших завались, да вот только в Зените раз-два и обчелся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 24 сентября 2018, 22:21

      Сказочный .......!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 24 сентября 2018, 22:18

      дайте ему воды и вызовите доктора

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 22:17

      Митрофанушки были, есть и будут в каждом клубе и " Зенит" не исключение, а скорей правило...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 24 сентября 2018, 21:59

      он явно троллит публику, даже Акинфеев титулование Зенита, это же очевидно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 сентября 2018, 21:49

      Газа обнюхался.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 21:34

      И тут Остапа понесло...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 сентября 2018, 21:06

      А говорят у нас Назаров, шеф повар, бред несет, а тут вообще полная жопа!

      10
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 24 сентября 2018, 20:41

      Вот тупень. Как человек, не умеющий считать, умудрился стать председателем Газпрома?!
      П.С. в реальном мире, Спартак - самый титулованный клуб России. Может безмозглый имеет ввиду титулы за всю историю? Счет 37-17 в пользу Спартака. Зенита даже рядом нет

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > xColaz 24 сентября 2018, 21:11

      Вот и скатился Газпром на 15 место....

      1
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      Рейтинг: +188

      gera64 24 сентября 2018, 20:41

      У Миллера интеллект на уровне Чернова, который выпендрился выше. Блин неудивительно что с таким руководством мы обиженным хохлам иски проигрываем.

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