Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России»

Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о заслугах академии «Зенита».

50 лет назад была основана футбольная школа «Смена».

«Наша школа воспитала более тысячи профессиональных футболистов. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Футболистов, которые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Школа воспитала игроков для сборной, которые в 2008 году добрались до полуфинала чемпионата Европы.

Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в академии. Почти две трети тренеров – воспитанники академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность. У академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились Санкт-Петербург и Россия. Академия, новых тебе успехов и побед! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания стала спонсором академии «Зенита».