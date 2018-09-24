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Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России»

24 сентября 2018, 19:06
58

Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о заслугах академии «Зенита».

50 лет назад была основана футбольная школа «Смена».

«Наша школа воспитала более тысячи профессиональных футболистов. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Футболистов, которые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Школа воспитала игроков для сборной, которые в 2008 году добрались до полуфинала чемпионата Европы.

Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в академии. Почти две трети тренеров – воспитанники академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность. У академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились Санкт-Петербург и Россия. Академия, новых тебе успехов и побед! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания стала спонсором академии «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (58)
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DOCTOR PENALTY
1537805484
Самый засыпанный баблом клуб России, а может и Европы, а может и....
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Krossmen73
1537805769
Не в обиду нормальным болельщикам Зенита(который уважаю как прекрасного и непримиримого соперника моего любимого Спартака) хочу сказать что Миллеру стоит перечитать статью одного великого человека "Головокружение от успехов" написанную в марте 1930 г.Там всё и про "Газпрём" и про самого "титулованного" сказано ...между строк...
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Евгений Агеев
1537805895
Да вы посмотрите нарезку всех его интервью про Зенит. Я не понимаю как такой человек управляет, мать его, Газпромом...
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шеффилд таун
1537806042
Да так и управляет, половина деревень без газа сидят!!!
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la verdad
1537806908
Поменьше пафоса, Алёша. Во-первых, ни ты ни Газпром никак не относитесь к успехам школы Смена. Во-вторых, подменять факты и показывать своё скудоумие глупо. И в третьих, снизить капитализацию компании, которой руководить, за 5 лет в три раза может только "совсем не эффективный" менеджер.
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Полная Канистра
1537809477
какая песня без баяна ? более тысячи проф. футболистов ?? давай список всех поимённо очень интересно знать и про титулованный загнул окончательно
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Asbjorn
1537809839
Где,где же все эти воспитанники,почему они не играют,а покупаются столь дорогие игроки?
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Мары
1537810843
Миллер знатно зевотнУл,а затем газка нюхнул И погнал строчить рассказы про евошный Барнаул.
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xColaz
1537810914
Вот тупень. Как человек, не умеющий считать, умудрился стать председателем Газпрома?! П.С. в реальном мире, Спартак - самый титулованный клуб России. Может безмозглый имеет ввиду титулы за всю историю? Счет 37-17 в пользу Спартака. Зенита даже рядом нет
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Опорник84
1537812378
А говорят у нас Назаров, шеф повар, бред несет, а тут вообще полная жопа!
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