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    «Зенит» заключил соглашение о партнерстве с крупнейшей нефтегазовой компанией Австрии

    Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии OMV стала новым официальным партнером «Зенита». Контракт сроком на пять лет подписан к 50-летнему юбилею академии петербуржцев. OMV станет одним из ее титульных спонсоров.

    «По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодежного футбола. В том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд «Газпром»-Академии и других визуальных носителях «Зенита».

    Для OMV сотрудничество с футбольным клубом «Зенит» является частью единой спонсорской стратегии, принятой в компании в поддержку культуры и спорта. Австрийская компания активно работает в сфере детских и юношеских спортивных проектов, делая спорт и здоровый образ жизни доступными для молодежи», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

    «Данное партнерство – еще один шаг в развитии системы подготовки молодых игроков «Зенита». Наши австрийские коллеги уделяют большое внимание поддержке и развитию спорта, и нам приятно, что они решили выбрать наш клуб в качестве своих партнеров. Имя «Зенита» широко известно в футбольном мире. У нас с OMV общие интересы и ценности. Уверен, что совместная работа даст результаты», – сказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.09.2018 18:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 24 сентября 2018, 19:56

      Не герболайф, конечно)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 сентября 2018, 19:45

      А ларчик просто открывался
      "Газпром может стать владельцем крупного пакета акций австрийской нефтегазовой компании OMV. Российский газовый гигант уже ведет переговоры о выкупе 24,9% акций OMV (РБК)

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 сентября 2018, 19:42

      Сергей Фурсенко: -"С поддержкой OMV академия станет лучшей в Европе или мире."
      Сергей Фурсенко большой сказочник.
      Прикиньте.
      С ГАЗПРОМОМ не стали, так почему с OMV станут???
      Стать можно и никто не против.
      Дело не в финансировании, у Зенита с этим проблем нет.
      Дело в мастерстве игроков, таланте тренера и честном судействе, плюс время для постановки игры.
      Желаем Зениту и его академии стать лучшей в Европе и в Мире.
      Зарплату тренеров академии надо повысить, использовать передовые методы подготовки резерва,
      - удлинить время тренировок,
      - упор делать на тактику ведения атакующей игры, технику владения мячом и его контроль, взаимодействии игроков атаки и средней линии.
      Желаем академии Зенита стать одной из ЛУЧШИХ!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 сентября 2018, 19:04

      А что, Зенит неплохо газанул!..

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 сентября 2018, 18:53

      А что толку? Вливают бабло в молодёжный футбол, а нормальных воспитанников у Зенита так и нет. Назовите мне хотя бы одного, который в основной команде поиграл хоть немного! С натяжкой Кузяева можно назвать, а ещё?
      Посмотрите на Зенит-2. Где он сейчас? На дне ФНЛ!
      А в молодёжном первенстве что? Болтаются в середине таблицы.

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > BRO_football 24 сентября 2018, 19:30

      В основе Зенита кроме Кузяева никого и нет. А в целом, если посмотреть по клубам РПЛ, в половине выпускники академии играют. В ЦСКА кстати тоже.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 сентября 2018, 18:45

      Хоть я и не Зентовец, но титульные европейские спонсоры это престиж для нашего футбола! Ну а Зенит - молодцы, заслужили!
      KLIM777, я тоже диванный эксперт)))

      6
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      Рейтинг: +1320

      ruded 24 сентября 2018, 18:24

      ну дык, "Как новый руководитель OMV Райнер Зеле хочет сделать эту крупнейшую австрийскую нефтегазовую компанию важнейшим партнером «Газпрома» в Европе" - газетка Ведомости Бизнес от 12.08.2015 - наверное, стало срастаться с мечты-исполнителями вот и отстегивает на баклан-проект.

      2
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