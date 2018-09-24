«Зенит» заключил соглашение о партнерстве с крупнейшей нефтегазовой компанией Австрии

Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии OMV стала новым официальным партнером «Зенита». Контракт сроком на пять лет подписан к 50-летнему юбилею академии петербуржцев. OMV станет одним из ее титульных спонсоров.

«По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодежного футбола. В том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд «Газпром»-Академии и других визуальных носителях «Зенита».

Для OMV сотрудничество с футбольным клубом «Зенит» является частью единой спонсорской стратегии, принятой в компании в поддержку культуры и спорта. Австрийская компания активно работает в сфере детских и юношеских спортивных проектов, делая спорт и здоровый образ жизни доступными для молодежи», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

«Данное партнерство – еще один шаг в развитии системы подготовки молодых игроков «Зенита». Наши австрийские коллеги уделяют большое внимание поддержке и развитию спорта, и нам приятно, что они решили выбрать наш клуб в качестве своих партнеров. Имя «Зенита» широко известно в футбольном мире. У нас с OMV общие интересы и ценности. Уверен, что совместная работа даст результаты», – сказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.