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  • «Зенит» заключил соглашение о партнерстве с крупнейшей нефтегазовой компанией Австрии

«Зенит» заключил соглашение о партнерстве с крупнейшей нефтегазовой компанией Австрии

24 сентября 2018, 18:11
8

Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии OMV стала новым официальным партнером «Зенита». Контракт сроком на пять лет подписан к 50-летнему юбилею академии петербуржцев. OMV станет одним из ее титульных спонсоров.

«По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодежного футбола. В том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд «Газпром»-Академии и других визуальных носителях «Зенита».

Для OMV сотрудничество с футбольным клубом «Зенит» является частью единой спонсорской стратегии, принятой в компании в поддержку культуры и спорта. Австрийская компания активно работает в сфере детских и юношеских спортивных проектов, делая спорт и здоровый образ жизни доступными для молодежи», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

«Данное партнерство – еще один шаг в развитии системы подготовки молодых игроков «Зенита». Наши австрийские коллеги уделяют большое внимание поддержке и развитию спорта, и нам приятно, что они решили выбрать наш клуб в качестве своих партнеров. Имя «Зенита» широко известно в футбольном мире. У нас с OMV общие интересы и ценности. Уверен, что совместная работа даст результаты», – сказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (8)
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ruded
1537802662
ну дык, "Как новый руководитель OMV Райнер Зеле хочет сделать эту крупнейшую австрийскую нефтегазовую компанию важнейшим партнером «Газпрома» в Европе" - газетка Ведомости Бизнес от 12.08.2015 - наверное, стало срастаться с мечты-исполнителями вот и отстегивает на баклан-проект.
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mialkov
1537803936
Хоть я и не Зентовец, но титульные европейские спонсоры это престиж для нашего футбола! Ну а Зенит - молодцы, заслужили! KLIM777, я тоже диванный эксперт)))
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BRO_football
1537804434
А что толку? Вливают бабло в молодёжный футбол, а нормальных воспитанников у Зенита так и нет. Назовите мне хотя бы одного, который в основной команде поиграл хоть немного! С натяжкой Кузяева можно назвать, а ещё? Посмотрите на Зенит-2. Где он сейчас? На дне ФНЛ! А в молодёжном первенстве что? Болтаются в середине таблицы.
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Par Mezan
1537805061
А что, Зенит неплохо газанул!..
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amazonaws
1537807377
Сергей Фурсенко: -"С поддержкой OMV академия станет лучшей в Европе или мире." Сергей Фурсенко большой сказочник. Прикиньте. С ГАЗПРОМОМ не стали, так почему с OMV станут??? Стать можно и никто не против. Дело не в финансировании, у Зенита с этим проблем нет. Дело в мастерстве игроков, таланте тренера и честном судействе, плюс время для постановки игры. Желаем Зениту и его академии стать лучшей в Европе и в Мире. Зарплату тренеров академии надо повысить, использовать передовые методы подготовки резерва, - удлинить время тренировок, - упор делать на тактику ведения атакующей игры, технику владения мячом и его контроль, взаимодействии игроков атаки и средней линии. Желаем академии Зенита стать одной из ЛУЧШИХ!
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андрей андреев
1537807504
А ларчик просто открывался "Газпром может стать владельцем крупного пакета акций австрийской нефтегазовой компании OMV. Российский газовый гигант уже ведет переговоры о выкупе 24,9% акций OMV (РБК)
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RotBerg
1537808188
Не герболайф, конечно)))
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