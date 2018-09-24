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    Лигу Европы могут сократить с 48 до 32 команд

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подтвердил, что УЕФА работает над созданием третьего еврокубка.

    Кроме того, по его словам, рассматривается возможность сокращения количества участников в Лиге Европы с 48 до 32.

    «Мы работаем над введением третьего клубного турнира под эгидой УЕФА. Этого очень хотят клубы, чтобы получить больше шансов участвовать в европейских турнирах в течение сезона.

    Также мы рассматриваем с УЕФА возможность сократить количество команд в Лиге Европы с 48 до 32. Мы хотим большего баланса в этом фантастическом виде спорта, потому что он остается самым красивым в мире.

    Мы должны думать о том, какой футбол хотим оставить нашим детям. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и «Бенфика». Сейчас сложно увидеть их на вершине из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии.

    Футбол рос невероятными темпами в последнее десятилетие. Фактор, который имеет наибольшее значение, – это доход от внутренних прав, но треть футбольных доходов приходится на 12 самых богатых клубов», – сказал Аньелли.

    Источник: Football Italia

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    24.09.2018 15:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1532

      starche 30 сентября 2018, 18:38

      И правильно!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 18:07

      Ну... крайне спорные утверждения.
      1. Лига Европы, на то она и Лига Европы, что тут играют те, кто не пробился в ЛЧ. Думаю, что тут неуместно говорить о силе/слабости некоторых команд. Статус турнира это допускает. В ЛЧ тоже бывают откровенные пассажиры. Что-то никого не беспокоит, что ЛЕ последнее время выигрывают команды, что вылетели из ЛЧ. Лично я всегда косо смотрел на это правило.
      2. 3-й турнир нафиг не сдался, и так уже понапридумывали Лигу Наций, МКЧ, расширили кол-во участников на ЧМ и т.п. Куда ещё лепить матчи? Команды и так уже проседают от нагрузки. Они что решили по 50% каждой Лиги загрузить матчами - и во что тогда превратятся внутренние чемпионаты - во 2 половине сезона предлагаете нам наблюдать пешеходов и полурезервные составы? или сливы еврокубков от некоторых команд, которые не смогут вытянуть такой график? Лишь бы бабло косить от телетрансляций.
      3. Миллионеры и миллиардеры беспокоятся о судьбе бедных клубов. Держите меня, сейчас лопну от смеха. Деньги вам нужны от нового турнира. А то, что современная Бенфика или Аякс ничего не могут выиграть - это их личная проблема, а не Аньелли или УЕФА. Нефиг тут лапшу вешать под шумок добродетели. Эти клубы сами выбрали политику команд-доноров для топ-клубов, и стараются продать подороже. При грамотной трансферной политике и хорошем тренере можно добиваться успеха - тот же Аякс вышел же в финал ЛЕ. А примеры АПОЭЛА, Копенгагена, Шальке, Малаги, Хетафе. Особенно Севильи. Всё можно выиграть, ну хотя бы дойти до 1/4 ЛЧ сейчас под силам многим, без оглядки на кол-во денег в бюджете клуба.
      Этот новый третьесортный кубок будет очень низко котироваться и победа в нём ничего никому особо не даст. УЕФА много лет билась, чтобы придать статусности Кубку УЕФА/Лиге Европы и, с горем пополам, введя правило "победитель ЛЕ квалифицируется в групповой этап ЛЧ", это вышло. А тут хотят Кубок андердогов вводить. Да им нужно будет думать о своих внутренних задачах в чемпионате, а не гонять матчи с такими же проблемными как они сами.

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      Рейтинг: +5888

      Павелий > Cules2013 24 сентября 2018, 19:41

      Не согласен. Мне нравятся как идея Лиги Наций, так и идея ещё одного клубного турнира. Ещё надо победителя 3-го клубного турнира автоматически зачислять в первую корзину на жеребьёвку Лиги Европы. Всё это повысит зрелищность матчей, что повысит доходы от билетов и трансляций.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Павелий 24 сентября 2018, 19:43

      вы там часом не родственник Инфантино или Чеферина))

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      Рейтинг: +5888

      Павелий > Cules2013 24 сентября 2018, 20:37

      Нет. Я лишь понимаю, что только международные матчи помогут расти нашей молодёжи.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Павелий 24 сентября 2018, 20:53

      с этим не поспоришь, но вы как-то слишком уж заузили цель турнира, он всё-таки общеевропейский. Да и не факт ещё, что в нём будут обкатывать молодёжь. А если и так, то такое зрелище мало кого порадует.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 сентября 2018, 17:30

      Это конечно все хорошо, что там кто то хочет, хотят та многие, но без зарабатывания бабла в этих турнирах желающие быстро сольются.
      Сейчас ЛЕ становиться интересной и болельщикам и клубам уже после групповой стадии, до этого это местечковое удовольствие совсем бедных клубов, которые ради такого "счастья" готовы и на свой чемп забить.
      Это хорошо видно на контрасте если сравнивать с ЛЧ, там уже с первого раунда квалификации клубы готовы убиваться, чтобы пройти дальше.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 сентября 2018, 16:20

      То есть, команда, занявшая 5 место, как Зенит, будет играть в третьеразрядном Кубке? Но ведь он тоже входит в 12 или 20 богатейших

      -2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > тщмек 19 24 сентября 2018, 17:30

      Дружок, ты болен....У Зенита по европейским меркам бюджет не большой...У как минимум половины только английских клубов бюджет больше ...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > _Marqella_ 24 сентября 2018, 18:17

      Вместо того, чтоб искать дружков, порылась бы в Интернете. Зенит по доходам занимает 17 место в Европе, причем доходы от спонсорства составляют 75%. Ясен пень, что это белая бухгалтерия, а чего не знает статистика, даже тебе, сисястая, не отсосать

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > тщмек 19 24 сентября 2018, 18:32

      сходи к врачу, не затягивай....))

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 24 сентября 2018, 16:05

      Давно пора. Слишком много команд низкого уровня. Яблонец, Ворскла, МОЛ Види, Апполон, Спартак-Москва...ну зачем они? Кубок УЕФА гораздо интереснее было смотреть. Он по статуснее как-то был.

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