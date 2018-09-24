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Лигу Европы могут сократить с 48 до 32 команд

24 сентября 2018, 15:47
12

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подтвердил, что УЕФА работает над созданием третьего еврокубка.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность сокращения количества участников в Лиге Европы с 48 до 32.

«Мы работаем над введением третьего клубного турнира под эгидой УЕФА. Этого очень хотят клубы, чтобы получить больше шансов участвовать в европейских турнирах в течение сезона.

Также мы рассматриваем с УЕФА возможность сократить количество команд в Лиге Европы с 48 до 32. Мы хотим большего баланса в этом фантастическом виде спорта, потому что он остается самым красивым в мире.

Мы должны думать о том, какой футбол хотим оставить нашим детям. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и «Бенфика». Сейчас сложно увидеть их на вершине из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии.

Футбол рос невероятными темпами в последнее десятилетие. Фактор, который имеет наибольшее значение, – это доход от внутренних прав, но треть футбольных доходов приходится на 12 самых богатых клубов», – сказал Аньелли.

Источник: Football Italia
Лига Европы Ювентус
Комментарии (12)
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Леха из Твери
1537794355
Давно пора. Слишком много команд низкого уровня. Яблонец, Ворскла, МОЛ Види, Апполон, Спартак-Москва...ну зачем они? Кубок УЕФА гораздо интереснее было смотреть. Он по статуснее как-то был.
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тщмек 19
1537795202
То есть, команда, занявшая 5 место, как Зенит, будет играть в третьеразрядном Кубке? Но ведь он тоже входит в 12 или 20 богатейших
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FanatSerj
1537799432
Это конечно все хорошо, что там кто то хочет, хотят та многие, но без зарабатывания бабла в этих турнирах желающие быстро сольются. Сейчас ЛЕ становиться интересной и болельщикам и клубам уже после групповой стадии, до этого это местечковое удовольствие совсем бедных клубов, которые ради такого "счастья" готовы и на свой чемп забить. Это хорошо видно на контрасте если сравнивать с ЛЧ, там уже с первого раунда квалификации клубы готовы убиваться, чтобы пройти дальше.
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Cules2013
1537801648
Ну... крайне спорные утверждения. 1. Лига Европы, на то она и Лига Европы, что тут играют те, кто не пробился в ЛЧ. Думаю, что тут неуместно говорить о силе/слабости некоторых команд. Статус турнира это допускает. В ЛЧ тоже бывают откровенные пассажиры. Что-то никого не беспокоит, что ЛЕ последнее время выигрывают команды, что вылетели из ЛЧ. Лично я всегда косо смотрел на это правило. 2. 3-й турнир нафиг не сдался, и так уже понапридумывали Лигу Наций, МКЧ, расширили кол-во участников на ЧМ и т.п. Куда ещё лепить матчи? Команды и так уже проседают от нагрузки. Они что решили по 50% каждой Лиги загрузить матчами - и во что тогда превратятся внутренние чемпионаты - во 2 половине сезона предлагаете нам наблюдать пешеходов и полурезервные составы? или сливы еврокубков от некоторых команд, которые не смогут вытянуть такой график? Лишь бы бабло косить от телетрансляций. 3. Миллионеры и миллиардеры беспокоятся о судьбе бедных клубов. Держите меня, сейчас лопну от смеха. Деньги вам нужны от нового турнира. А то, что современная Бенфика или Аякс ничего не могут выиграть - это их личная проблема, а не Аньелли или УЕФА. Нефиг тут лапшу вешать под шумок добродетели. Эти клубы сами выбрали политику команд-доноров для топ-клубов, и стараются продать подороже. При грамотной трансферной политике и хорошем тренере можно добиваться успеха - тот же Аякс вышел же в финал ЛЕ. А примеры АПОЭЛА, Копенгагена, Шальке, Малаги, Хетафе. Особенно Севильи. Всё можно выиграть, ну хотя бы дойти до 1/4 ЛЧ сейчас под силам многим, без оглядки на кол-во денег в бюджете клуба. Этот новый третьесортный кубок будет очень низко котироваться и победа в нём ничего никому особо не даст. УЕФА много лет билась, чтобы придать статусности Кубку УЕФА/Лиге Европы и, с горем пополам, введя правило "победитель ЛЕ квалифицируется в групповой этап ЛЧ", это вышло. А тут хотят Кубок андердогов вводить. Да им нужно будет думать о своих внутренних задачах в чемпионате, а не гонять матчи с такими же проблемными как они сами.
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starche
1538321895
И правильно!
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