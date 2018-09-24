Лигу Европы могут сократить с 48 до 32 команд

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подтвердил, что УЕФА работает над созданием третьего еврокубка.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность сокращения количества участников в Лиге Европы с 48 до 32.

«Мы работаем над введением третьего клубного турнира под эгидой УЕФА. Этого очень хотят клубы, чтобы получить больше шансов участвовать в европейских турнирах в течение сезона.

Также мы рассматриваем с УЕФА возможность сократить количество команд в Лиге Европы с 48 до 32. Мы хотим большего баланса в этом фантастическом виде спорта, потому что он остается самым красивым в мире.

Мы должны думать о том, какой футбол хотим оставить нашим детям. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и «Бенфика». Сейчас сложно увидеть их на вершине из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии.

Футбол рос невероятными темпами в последнее десятилетие. Фактор, который имеет наибольшее значение, – это доход от внутренних прав, но треть футбольных доходов приходится на 12 самых богатых клубов», – сказал Аньелли.