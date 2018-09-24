Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миллеровский суд постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

    Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск о разводе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова к жене Дарье в Никулинский районный суд Москвы.

    В своем заявлении футболист потребовал расторжения брака, взыскания алиментов и определения места жительства несовершеннолетних детей. Сегодня Миллеровский суд начал подготовку к процессу по данному иску.

    «В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы», – сказал представитель Миллеровского суда. По его словам, данное определение было обжаловано стороной истца, адвокат которого подал частную жалобу.

    Ранее стало известно, что Денис и Дарья Глушаковы уже длительное время не живут вместе. Пара поженилась в 2010 году. У них есть двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 сентября 2018, 19:54

      Всплыли факты нарушений закона со стороны местного председателя суда.
      Фиктивно и задним числом составили документы, чтобы отобрать детей у матери, жены Глушакова.
      Дело надо рассматривать в московском суде, а не в "глушаковском".
      Справедливого разбирательства там не будет.
      Председатель суда испугался ответственности за должностной подлог и решил избавиться от глушаковского криминального дела.
      Дело фальсификации поданных документов Глушаковым получило огласку и председатель суда решил не рассматривать его в своём суде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 24 сентября 2018, 18:05

      Ааааааааааааааааа да ладно
      Вот это новость ФУТБОЛЬНАЯ КАКАЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD 24 сентября 2018, 16:58

      Миллеровский суд - самый гуманный суд в мире ! ))

      PS Свят, свят, свят - от греха подальше. А то ещё по итогам этого "нюрнберга" московские приедут, мало того, что люлей навешают, так ещё и согретые непосильным трудом кресла из под ж0пы выдернут ))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 сентября 2018, 15:43

      Двое дочерей или все-таки две дочери?

      P.S. Как обычно, переходишь в источник, а там такого нет. Опять неграмотная отсебятина бомбардировских школьных журналюх.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11