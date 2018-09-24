Миллеровский суд постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск о разводе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова к жене Дарье в Никулинский районный суд Москвы.

В своем заявлении футболист потребовал расторжения брака, взыскания алиментов и определения места жительства несовершеннолетних детей. Сегодня Миллеровский суд начал подготовку к процессу по данному иску.

«В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы», – сказал представитель Миллеровского суда. По его словам, данное определение было обжаловано стороной истца, адвокат которого подал частную жалобу.

Ранее стало известно, что Денис и Дарья Глушаковы уже длительное время не живут вместе. Пара поженилась в 2010 году. У них есть двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.