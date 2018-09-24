Миллеровский суд постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

Всплыли факты нарушений закона со стороны местного председателя суда.
Фиктивно и задним числом составили документы, чтобы отобрать детей у матери, жены Глушакова.
Дело надо рассматривать в московском суде, а не в "глушаковском".
Справедливого разбирательства там не будет.
Председатель суда испугался ответственности за должностной подлог и решил избавиться от глушаковского криминального дела.
Дело фальсификации поданных документов Глушаковым получило огласку и председатель суда решил не рассматривать его в своём суде.
Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск о разводе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова к жене Дарье в Никулинский районный суд Москвы.
В своем заявлении футболист потребовал расторжения брака, взыскания алиментов и определения места жительства несовершеннолетних детей. Сегодня Миллеровский суд начал подготовку к процессу по данному иску.
«В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы», – сказал представитель Миллеровского суда. По его словам, данное определение было обжаловано стороной истца, адвокат которого подал частную жалобу.
Ранее стало известно, что Денис и Дарья Глушаковы уже длительное время не живут вместе. Пара поженилась в 2010 году. У них есть двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.