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  • Миллеровский суд постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

Миллеровский суд постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

24 сентября 2018, 15:30
4

Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск о разводе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова к жене Дарье в Никулинский районный суд Москвы.

В своем заявлении футболист потребовал расторжения брака, взыскания алиментов и определения места жительства несовершеннолетних детей. Сегодня Миллеровский суд начал подготовку к процессу по данному иску.

«В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы», – сказал представитель Миллеровского суда. По его словам, данное определение было обжаловано стороной истца, адвокат которого подал частную жалобу.

Ранее стало известно, что Денис и Дарья Глушаковы уже длительное время не живут вместе. Пара поженилась в 2010 году. У них есть двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (4)
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bset
1537793037
Двое дочерей или все-таки две дочери? P.S. Как обычно, переходишь в источник, а там такого нет. Опять неграмотная отсебятина бомбардировских школьных журналюх.
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MaxRnD
1537797538
Миллеровский суд - самый гуманный суд в мире ! )) PS Свят, свят, свят - от греха подальше. А то ещё по итогам этого "нюрнберга" московские приедут, мало того, что люлей навешают, так ещё и согретые непосильным трудом кресла из под ж0пы выдернут ))
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Axe111
1537801507
Ааааааааааааааааа да ладно Вот это новость ФУТБОЛЬНАЯ КАКАЯ
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amazonaws
1537808069
Всплыли факты нарушений закона со стороны местного председателя суда. Фиктивно и задним числом составили документы, чтобы отобрать детей у матери, жены Глушакова. Дело надо рассматривать в московском суде, а не в "глушаковском". Справедливого разбирательства там не будет. Председатель суда испугался ответственности за должностной подлог и решил избавиться от глушаковского криминального дела. Дело фальсификации поданных документов Глушаковым получило огласку и председатель суда решил не рассматривать его в своём суде.
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