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Шатов, Дзюба и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»; Миранчук и Смолов выйдут впереди у «Локомотива»

23 сентября 2018, 15:06
13

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Дзюба, Дриусси.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (13)
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Grey33
1537704826
Предсказуемо
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тщмек 19
1537705385
Непедсказуемо. Ни Крыховяка, ни Анюкова
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Патронташ
1537705828
Ну а баннер : «Стоп, девчата, тормозите! Что ж вы, «Локо», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер! Только Питер!» зенитчики уже на баклан-арену подтянули?
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Полная Канистра
1537706757
кто кого Дзюба или Смолов? ковбой на тропу с кольтом или бравый солдат его разоружит своей фишкой козырянием
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prezent2017
1537707017
Олег вышел - это хорошо. Ну а в остальном - обычно.
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AHTUNGBOL
1537707051
Если Сёмин настроит команду, то будет бой, если будут такими же как и вначале чемпионата, тогда в одну калитку..
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DOCTOR PENALTY
1537707539
Успеха Локо!
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Tajik-za Zenit
1537707821
Вперед Зенит Надо отомстит за прошлый сезон
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