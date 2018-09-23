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    Шатов, Дзюба и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»; Миранчук и Смолов выйдут впереди у «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Дзюба, Дриусси.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

    Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    23.09.2018 15:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 сентября 2018, 16:03

      Вперед Зенит
      Надо отомстит за прошлый сезон

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:58

      Успеха Локо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 сентября 2018, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Сёмин настроит команду, то будет бой, если будут такими же как и вначале чемпионата, тогда в одну калитку..

      -52
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 15:50

      Олег вышел - это хорошо. Ну а в остальном - обычно.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2018, 15:45

      кто кого Дзюба или Смолов? ковбой на тропу с кольтом или бравый солдат его разоружит своей фишкой козырянием

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 сентября 2018, 15:30

      Ну а баннер : «Стоп, девчата, тормозите! Что ж вы, «Локо», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер! Только Питер!» зенитчики уже на баклан-арену подтянули?

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 сентября 2018, 15:23

      Непедсказуемо. Ни Крыховяка, ни Анюкова

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > тщмек 19 23 сентября 2018, 15:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Крыховяк же вроде дисквалифицирован..

      -50
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > тщмек 19 23 сентября 2018, 15:51

      Анюков - старенький, пусть отдохнет.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > тщмек 19 23 сентября 2018, 15:54

      Анюков в основе выходит у Семака только в ЛЕ.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > AHTUNGBOL 23 сентября 2018, 16:31

      Ну, Фарфан тогда

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 15:13

      Предсказуемо

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