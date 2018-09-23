Шатов, Дзюба и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»; Миранчук и Смолов выйдут впереди у «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Дзюба, Дриусси.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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