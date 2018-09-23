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  • Перес: «Реал» всегда будет домом для Роналду и Зидана. Они знают об этом»

Перес: «Реал» всегда будет домом для Роналду и Зидана. Они знают об этом»

23 сентября 2018, 14:38
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Президент «Реала» Флорентино Перес отметил вклад в успехи клуба нападающего Криштиану Роналду и главного тренера Зинедина Зидана.

Оба они покинули мадридский клуб минувшим летом: французский специалист взял паузу в тренерской карьере, а португалец перешел в «Ювентус». Под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

«Криштиану – одна из ключевых фигур, поскольку он лучший бомбардир в истории клуба и достойный преемник Ди Стефано. Он отличный футболист, и легенда о нем будет передана из поколения в поколение. Роналду – пример для всех, кто носит эту футболку. Спасибо, Криштиану.

Зидан – еще одна из наших давних связей. В качестве тренера он вошел в историю как один из самых великих в «Реале». Зинедин – одна из наших самых больших легенд, и вместе с Криштиану он знает, что здесь всегда будет его дом», – сказал Перес.

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1537705761
Тёплые и нужные слова. Это ориентир для многих футболистов.+
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