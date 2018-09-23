Перес: «Реал» всегда будет домом для Роналду и Зидана. Они знают об этом»

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил вклад в успехи клуба нападающего Криштиану Роналду и главного тренера Зинедина Зидана.

Оба они покинули мадридский клуб минувшим летом: французский специалист взял паузу в тренерской карьере, а португалец перешел в «Ювентус». Под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

«Криштиану – одна из ключевых фигур, поскольку он лучший бомбардир в истории клуба и достойный преемник Ди Стефано. Он отличный футболист, и легенда о нем будет передана из поколения в поколение. Роналду – пример для всех, кто носит эту футболку. Спасибо, Криштиану.

Зидан – еще одна из наших давних связей. В качестве тренера он вошел в историю как один из самых великих в «Реале». Зинедин – одна из наших самых больших легенд, и вместе с Криштиану он знает, что здесь всегда будет его дом», – сказал Перес.