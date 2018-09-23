«Монако» интересуется Заха. Летом «Кристал Пэлас» отказался продавать форварда «Челси» и «Тоттенхэму»

«Монако» зимой может приобрести нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

Спортивный директор монегасков Майкл Эменало наблюдал за 25-летним футболистом в матче пятого тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:0), в котором он забил единственный гол.

Летом Заха пытались купить «Челси» и «Тоттенхэм». «Кристал Пэлас» просил за ивуарийца 75 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Заха провел четыре матча и отметился тремя голами. Его текущий контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.