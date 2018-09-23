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  • Бышовец: «Похоже, выводов из невызова на ЧМ-2018 Глушаков не сделал»

Бышовец: «Похоже, выводов из невызова на ЧМ-2018 Глушаков не сделал»

23 сентября 2018, 09:40
9

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение об отстранении Дениса Глушакова из «Спартака». Полузащитник был переведен в молодежную команду красно-белых после того, как поставил лайк под записью с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

«Мне кажется, начало всему этому было положено тогда, когда Глушаков стал лучшим игроком «Спартака» и России. Это случилось тогда, когда «Спартак» при Каррере стал чемпионом.

И, конечно, мнение Глушакова о том, что Каррера это не топ-тренер и сам факт того, что Денис позволил себе делать итальянскому специалисту замечания, говорит о потере чувства реальности и чувства такта. Иногда бывает такое головокружение от успехов. Но ведь Дениса не взяли летом на чемпионат мира, и принял это решение совсем не Каррера. Похоже, выводов из этого невызова Глушаков не сделал», — сказал Бышовец.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Бышовец Анатолий
Комментарии (9)
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belrus21
1537685752
Жалко, когда хороший "фрукт" портится...
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Flame2045
1537687377
Проживём без него. Всё равно в последнее время на поле ничего не показывает!
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Фотон
1537687399
А может уже хватит писать про Глушакова? Ему уже и по ТВ и радио кости моют. Других у нас в стране нет? Пусть себе спокойно играет за молодежь, глядишь и поумнеет.
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neofizer
1537688687
похоже..
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Джавел.
1537689256
Мелочь пузатая.., а оборзел.
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nik55
1537689276
он будет делать выводы когда его вместе с друзьями выгонят из Спартака
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Дедуктор
1537689981
Глушаку сейчас топ-задач это алимента выжарить. А выводы из невызова в сборную он приницпиально сделать не может. Банально, глуп.
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zigbert
1537710356
Дело говорит Анатолий.
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