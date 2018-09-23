Бышовец: «Похоже, выводов из невызова на ЧМ-2018 Глушаков не сделал»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение об отстранении Дениса Глушакова из «Спартака». Полузащитник был переведен в молодежную команду красно-белых после того, как поставил лайк под записью с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

«Мне кажется, начало всему этому было положено тогда, когда Глушаков стал лучшим игроком «Спартака» и России. Это случилось тогда, когда «Спартак» при Каррере стал чемпионом.

И, конечно, мнение Глушакова о том, что Каррера это не топ-тренер и сам факт того, что Денис позволил себе делать итальянскому специалисту замечания, говорит о потере чувства реальности и чувства такта. Иногда бывает такое головокружение от успехов. Но ведь Дениса не взяли летом на чемпионат мира, и принял это решение совсем не Каррера. Похоже, выводов из этого невызова Глушаков не сделал», — сказал Бышовец.