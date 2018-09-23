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    Бышовец: «Похоже, выводов из невызова на ЧМ-2018 Глушаков не сделал»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение об отстранении Дениса Глушакова из «Спартака». Полузащитник был переведен в молодежную команду красно-белых после того, как поставил лайк под записью с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

    «Мне кажется, начало всему этому было положено тогда, когда Глушаков стал лучшим игроком «Спартака» и России. Это случилось тогда, когда «Спартак» при Каррере стал чемпионом.

    И, конечно, мнение Глушакова о том, что Каррера это не топ-тренер и сам факт того, что Денис позволил себе делать итальянскому специалисту замечания, говорит о потере чувства реальности и чувства такта. Иногда бывает такое головокружение от успехов. Но ведь Дениса не взяли летом на чемпионат мира, и принял это решение совсем не Каррера. Похоже, выводов из этого невызова Глушаков не сделал», — сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.09.2018 09:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 16:45

      Дело говорит Анатолий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 сентября 2018, 11:06

      Глушаку сейчас топ-задач это алимента выжарить. А выводы из невызова в сборную он приницпиально сделать не может. Банально, глуп.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      nik55 23 сентября 2018, 10:54

      он будет делать выводы когда его вместе с друзьями выгонят из Спартака

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 23 сентября 2018, 10:54

      Мелочь пузатая.., а оборзел.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 сентября 2018, 10:44

      похоже..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 сентября 2018, 10:23

      А может уже хватит писать про Глушакова? Ему уже и по ТВ и радио кости моют. Других у нас в стране нет? Пусть себе спокойно играет за молодежь, глядишь и поумнеет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Фотон 23 сентября 2018, 10:37

      Если не писать про Глушакова, то придется опять писать про Смолова. Пусть уж Фёдор отдохнёт.
      Нужен нашим СМИ "антигерой", чтоб на его фоне "героизм" другого проще было вбить в сознание бабушек .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 23 сентября 2018, 10:22

      Проживём без него. Всё равно в последнее время на поле ничего не показывает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 23 сентября 2018, 09:55

      Жалко, когда хороший "фрукт" портится...

      0
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