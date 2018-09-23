Уткин: «Динамо» укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Динамо» от «Анжи» (0:1) в домашнем матче 8-го тура РПЛ.

На данный момент московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано «Динамо» игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине «Динамо» недобирает очки второй тур подряд — потому что руины «Локомотива» должны были пасть. Все тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.

«Динамо» очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счет реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет», — сообщил Уткин.