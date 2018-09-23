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  • Уткин: «Динамо» укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно»

Уткин: «Динамо» укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно»

23 сентября 2018, 09:05
9

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Динамо» от «Анжи» (0:1) в домашнем матче 8-го тура РПЛ.

На данный момент московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано «Динамо» игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине «Динамо» недобирает очки второй тур подряд — потому что руины «Локомотива» должны были пасть. Все тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.

«Динамо» очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счет реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет», — сообщил Уткин.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Динамо Уткин Василий
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1537683355
Ещё бы пенальтиста надёжного и воротника не пробивного и т.д. Все объяснения в хотелках.
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AHTUNGBOL
1537684791
Да, я вчера тоже решил посмотреть эту жуть, думал бедный Анжи будет вынимать и вынимать мячики из сетки, а нет, Динамо просто убого провела матч...
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vladimir-7
1537684799
Динамо играло хорошо, просто им не повезло и отлично сыграл вратарь Анжи, да и команда в целом сыграла не плохо.
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лёха ёжик
1537685630
утка помлчи.ты в футболе шаришь.как я в балете
Ответить
Боцман59rus
1537686609
У нас так все клубы укомплектованы...
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Фотон
1537686912
Да и комментатор вроде как бы средний.
Ответить
prezent2017
1537693461
У Динамо финансовые трудности, это надо понимать, Вася!
Ответить
Vitaly1960
1537696092
Клубный патриотизм сегодня для игроков ничего не значит. Это не 60-е Яшинские годы, сейчас всем правят деньги. Иначе обошлись бы своими воспитанниками, теми же Кокориным и Смоловым, которые всё равно далеко от Москвы не уехали, а были потеряны для клуба из-за отсутствия в контракте всего лишь одного пункта вкупе с необоснованно завышенной зарплатой. С контрактами игроков в "Динамо" вообще какой-то полукриминальный хаос...
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