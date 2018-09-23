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    Уткин: «Динамо» укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно»

    Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Динамо» от «Анжи» (0:1) в домашнем матче 8-го тура РПЛ.

    На данный момент московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано «Динамо» игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине «Динамо» недобирает очки второй тур подряд — потому что руины «Локомотива» должны были пасть. Все тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.

    «Динамо» очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счет реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет», — сообщил Уткин.

    Источник: Telegram

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    23.09.2018 09:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 23 сентября 2018, 12:48

      Клубный патриотизм сегодня для игроков ничего не значит. Это не 60-е Яшинские годы, сейчас всем правят деньги. Иначе обошлись бы своими воспитанниками, теми же Кокориным и Смоловым, которые всё равно далеко от Москвы не уехали, а были потеряны для клуба из-за отсутствия в контракте всего лишь одного пункта вкупе с необоснованно завышенной зарплатой. С контрактами игроков в "Динамо" вообще какой-то полукриминальный хаос...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 12:04

      У Динамо финансовые трудности, это надо понимать, Вася!

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 23 сентября 2018, 10:30

      Зато Вася укомплектован как надо во всех зонах!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 сентября 2018, 10:15

      Да и комментатор вроде как бы средний.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Фотон 23 сентября 2018, 12:05

      Ниже плинтуса. Его сейчас запустить и он будет гундеть как сейчас, болелы тухлыми яйцами закидают.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 сентября 2018, 10:10

      У нас так все клубы укомплектованы...

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 23 сентября 2018, 09:53

      утка помлчи.ты в футболе шаришь.как я в балете

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 сентября 2018, 09:39

      Динамо играло хорошо, просто им не повезло и отлично сыграл
      вратарь Анжи, да и команда в целом сыграла не плохо.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 сентября 2018, 09:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, я вчера тоже решил посмотреть эту жуть, думал бедный Анжи будет вынимать и вынимать мячики из сетки, а нет, Динамо просто убого провела матч...

      -53
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 09:15

      Ещё бы пенальтиста надёжного и воротника не пробивного и т.д. Все объяснения в хотелках.

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