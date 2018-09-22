Примера. «Атлетико» обыграл «Хетафе», «Алавес» забил пять голов «Райо Вальекано»

«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче 5-го тура Примеры со счетом 2:0. «Атлетико» с 8-ю очками занимает пятую строчку в таблице, «Хетафе» с 7-ю очками идет восьмым.

В другом матче «Алаваес» разгромил «Райо Вальекано» со счетом 5:1.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Райо Вальекано – Алавес – 1:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Наварро, 8; 1:1 – Де Томас, 30; 1:2 – Ибаи, 34; 1:3 – Каллери, 56; 1:4 – Ибаи, 77; 1:5 – Бургуй, 90+5.

Сельта – Вальядолид – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Аспас, 5; 2:0 – Гомес, 9; 2:1 – Плано, 39; 3:1 – Аспас, 54; 3:3 – Унал, 65.

Эйбар – Леганес – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кике, 52.

Хетафе – Атлетико – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сори (в свои ворота), 14; 0:2 – Лемар, 60.

Удаление: Антунес, 67.

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