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    РПЛ. «Рубин» в компенсированное время ушел от поражения в Туле

    Состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином». У гостей первый гол забил Игорь Коновалов, и он помог заработать очко. На 79 минуте встречи пенальти не реализовал хавбек волжан Хорен Байрамян.

    Туляки теперь идут на десятой строчке. Казанцы находятся в одном балле от зоны Лиги Европы.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мохаммед, 12; 2:0 – Бакаев, 76; 2:1 – Коновалов, 77; 2:2 – Уремович, 90+2.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, А. Денисов, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 67), Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров, 82).

    «Рубин»: Иван Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Чико (Уремович, 48), Подберeзкин (Могилевец, 65), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 46), Азмун.

    Предупреждения: Берхамов, 24; Лесовой, 84 – Подберезкин, 7; Могилевец, 69; Бухаров, 83; Уремович, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 18:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:04

      Пенальти надо было забивать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 сентября 2018, 19:21

      УДачно отскочили. Хотя "Рубин", по идее, должны были быть фаворитом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > VSt 22 сентября 2018, 19:24

      Согласен!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 22 сентября 2018, 19:10

      Повезло рубиновым.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > minaev23 22 сентября 2018, 21:03

      повезло не забить пенальти?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -34

      kiop46 22 сентября 2018, 19:00

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
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      Рейтинг: +54688

      MaxRnD 22 сентября 2018, 18:35

      Хорик сплоховал.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 сентября 2018, 18:30

      Неплохо, Рубин взял очко в гостях...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 сентября 2018, 18:29

      Крутой матч.
      Атаки, контратаки, штрафные и даже пенальти.
      А главное украшение - голы !!!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Мары 22 сентября 2018, 18:48

      Главное - желание и скорость были. Думаю, что Бакаев в 100 раз лучше Педроши.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Супермачо 22 сентября 2018, 20:42

      Роша самого начинает разочаровывать.

      2
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