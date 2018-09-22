РПЛ. «Рубин» в компенсированное время ушел от поражения в Туле

Состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином». У гостей первый гол забил Игорь Коновалов, и он помог заработать очко. На 79 минуте встречи пенальти не реализовал хавбек волжан Хорен Байрамян.

Туляки теперь идут на десятой строчке. Казанцы находятся в одном балле от зоны Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мохаммед, 12; 2:0 – Бакаев, 76; 2:1 – Коновалов, 77; 2:2 – Уремович, 90+2.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, А. Денисов, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 67), Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров, 82).

«Рубин»: Иван Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Чико (Уремович, 48), Подберeзкин (Могилевец, 65), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 46), Азмун.

Предупреждения: Берхамов, 24; Лесовой, 84 – Подберезкин, 7; Могилевец, 69; Бухаров, 83; Уремович, 90+3.

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