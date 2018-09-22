РПЛ. «Енисей» в первом матче в Красноярске уступил «Уралу» а будет второй ?
Состоялся матч восьмого тура РПЛ между дебютантом «Енисеем» и «Уралом». Гости забили первыми и сумели удержать преимущество до финального свистка. У сибиряков единственный гол забил Петар Занев.
Уральцы опередили «Енисей» в турнирной таблице. Выходцы из ФНЛ опустились на 14 место.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Семакин, 25 (в свои ворота); 0:2 – Ильин, 58; 1:2 – Занев, 59.
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев (Саркисов, 75), Дугалич, Комолов (Бодул, 46), Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Кутьин (Обрадович, 56).
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Жигулев, 76), Араторе (Эль Кабир, 65), Ильин.
Предупреждения: нет – Димитров, 16; Бумаль, 63.