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    РПЛ. «Енисей» в первом матче в Красноярске уступил «Уралу»

    Состоялся матч восьмого тура РПЛ между дебютантом «Енисеем» и «Уралом». Гости забили первыми и сумели удержать преимущество до финального свистка. У сибиряков единственный гол забил Петар Занев.

    Уральцы опередили «Енисей» в турнирной таблице. Выходцы из ФНЛ опустились на 14 место.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Семакин, 25 (в свои ворота); 0:2 – Ильин, 58; 1:2 – Занев, 59.

    «Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев (Саркисов, 75), Дугалич, Комолов (Бодул, 46), Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Кутьин (Обрадович, 56).

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Жигулев, 76), Араторе (Эль Кабир, 65), Ильин.

    Предупреждения: нет – Димитров, 16; Бумаль, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 22 сентября 2018, 15:21

      РПЛ. «Енисей» в первом матче в Красноярске уступил «Уралу» а будет второй ?

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > омск55 22 сентября 2018, 16:46

      первый матч на домашнем стадионе, и да - второй домашний на своем стадионе тоже будет.

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