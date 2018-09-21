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    Кузяев: «Потихонечку наигрываем связи с Маркизио»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев доволен тем, как вливается в команду итальянский новичок Клаудио Маркизио.

    «Силы у меня есть, и проводить матчи в плотном графике – это наша работа. Никаких проблем с тем, чтобы проводить игры каждые три-четыре дня, нет.

    Потихонечку наигрываем связи с Маркизио, и я думаю, что с каждой игрой будем все лучше и лучше узнавать друг друга.

    Считаю, что счет 1:1 в гостях у «Копенгагена» – это неплохой результат. Могли бы, конечно, удержать победу, но «Копенгаген» – это тоже непростой соперник», – сказал Кузяев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 11:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 15:50

      Это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:03

      Усталость в конце встречи у Далера, была заметна.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 сентября 2018, 14:46

      Если будешь продолжать как вчера, сил у тебя скоро будет много. Семак начнёт выпускать Маркизио в старте и один из вас присядет на лавочку. И внутренний голос подсказывает мне что это будет не Паредес.

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 21 сентября 2018, 14:16

      Под конец игры Далер уже не бежал, а с трудом передвигался.

      2
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 21 сентября 2018, 13:06

      Далер, что-то вчера было не очень заметно, что силы у тебя есть.

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