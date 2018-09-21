Кузяев: «Потихонечку наигрываем связи с Маркизио»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев доволен тем, как вливается в команду итальянский новичок Клаудио Маркизио.

«Силы у меня есть, и проводить матчи в плотном графике – это наша работа. Никаких проблем с тем, чтобы проводить игры каждые три-четыре дня, нет.

Потихонечку наигрываем связи с Маркизио, и я думаю, что с каждой игрой будем все лучше и лучше узнавать друг друга.

Считаю, что счет 1:1 в гостях у «Копенгагена» – это неплохой результат. Могли бы, конечно, удержать победу, но «Копенгаген» – это тоже непростой соперник», – сказал Кузяев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.