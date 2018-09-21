Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нету: «Зенит» должен был забивать «Копенгагену» еще, должен был играть лучше»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету считает, что его команда была близка к победному голу в матче Лиги Европы с «Копенгагеном».

    «Матч был тяжелым. Мы начали его неплохо, несмотря на давление соперника, смогли забить первыми, контролировали игру. Однако соперник смог реализовать один момент.

    Мы должны были забивать еще, должны были играть лучше. Тем не менее, думаю, все наши футболисты выложились по максимуму. Теперь начинаем готовиться ко встрече с «Локомотивом» – предстоит еще одна непростая игра», – сказал Нету.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2018 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:10

      Забивать надо было не "еще" ,а "еще" ,"еще" ."еще"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 21 сентября 2018, 12:29

      Но не получилось и ладно 1 очко в гостях тоже хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 сентября 2018, 10:57

      Хронические проблеиы у Зенита именно в обороне.
      А насчёт забивать? Поздновато появился Заболотный. Именно при переходе на простую игру типа "навал" у нас появляется больше всего моментов. Соперники обычно не успевают перестраиваться. ИМХО, вчера Богданыч намудрил с заменами. Кузяев здорово сел в концовке, а у Мака силы оставались. И выпусти он Антона не на 86-й минуте, а хотя бы на 70-й, дожали бы датчан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 09:21

      Было несколько моментов у Зенита. Дзюба должен был забивать, но тупой судья игру остановил непонятно почему и еще карточку ему дал. Видать Тёма сказал ему что думает о таком судействе. Ерохин 2 момента имел, но видать ного от усталости подкашивались в конце.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 08:48

      "Мы должны были забивать еще, должны были играть лучше." Может Нету не знает, что у нас есть пословица "Долг платежем красен". Будем ждать от вас отдачи долга датчанам на своем поле в виде красивой игры и победы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:33

      Вы все , блин, нам должны, только не отдачи...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 09:11

      ))) нет отдачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 21 сентября 2018, 08:06

      Всё будет хорошо !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11