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  • Нету: «Зенит» должен был забивать «Копенгагену» еще, должен был играть лучше»

Нету: «Зенит» должен был забивать «Копенгагену» еще, должен был играть лучше»

21 сентября 2018, 07:17
8

Защитник «Зенита» Луиш Нету считает, что его команда была близка к победному голу в матче Лиги Европы с «Копенгагеном».

«Матч был тяжелым. Мы начали его неплохо, несмотря на давление соперника, смогли забить первыми, контролировали игру. Однако соперник смог реализовать один момент.

Мы должны были забивать еще, должны были играть лучше. Тем не менее, думаю, все наши футболисты выложились по максимуму. Теперь начинаем готовиться ко встрече с «Локомотивом» – предстоит еще одна непростая игра», – сказал Нету.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Копенгаген Зенит Нету Луиш
Комментарии (8)
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77SAM
1537506403
Всё будет хорошо !
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Рубик Докоян
1537507984
Вы все , блин, нам должны, только не отдачи...
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Фотон
1537508917
"Мы должны были забивать еще, должны были играть лучше." Может Нету не знает, что у нас есть пословица "Долг платежем красен". Будем ждать от вас отдачи долга датчанам на своем поле в виде красивой игры и победы!
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prezent2017
1537510869
Было несколько моментов у Зенита. Дзюба должен был забивать, но тупой судья игру остановил непонятно почему и еще карточку ему дал. Видать Тёма сказал ему что думает о таком судействе. Ерохин 2 момента имел, но видать ного от усталости подкашивались в конце.
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Grey33
1537516662
Хронические проблеиы у Зенита именно в обороне. А насчёт забивать? Поздновато появился Заболотный. Именно при переходе на простую игру типа "навал" у нас появляется больше всего моментов. Соперники обычно не успевают перестраиваться. ИМХО, вчера Богданыч намудрил с заменами. Кузяев здорово сел в концовке, а у Мака силы оставались. И выпусти он Антона не на 86-й минуте, а хотя бы на 70-й, дожали бы датчан.
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FCZenit is Ivanovo
1537522154
Но не получилось и ладно 1 очко в гостях тоже хорошо
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zigbert
1537528217
Забивать надо было не "еще" ,а "еще" ,"еще" ."еще"
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