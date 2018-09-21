Нету: «Зенит» должен был забивать «Копенгагену» еще, должен был играть лучше»

Защитник «Зенита» Луиш Нету считает, что его команда была близка к победному голу в матче Лиги Европы с «Копенгагеном».

«Матч был тяжелым. Мы начали его неплохо, несмотря на давление соперника, смогли забить первыми, контролировали игру. Однако соперник смог реализовать один момент.

Мы должны были забивать еще, должны были играть лучше. Тем не менее, думаю, все наши футболисты выложились по максимуму. Теперь начинаем готовиться ко встрече с «Локомотивом» – предстоит еще одна непростая игра», – сказал Нету.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.