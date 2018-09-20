Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Севилья» забила пять голов «Стандарду», Промес не поучаствовал ни в одном

    «Севилья» провела матч первого тура группового этапа Лиги Европы. В соперниках был «Стандард», и он получил в свои ворота пять голов. В этой группе выступает «Краснодар».

    Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

    Лига Европы. Группа J. 1-й тур

    Севилья (Испания) – Стандард (Бельгия) – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Банега, 8; 1:1 – Дженепо, 39; 2:1 – Васкес, 41; 3:1 – Бен Йеддер, 49; 4:1 – Бен Йеддер, 70; 5:1 – Банега, 74 (с пенальти).

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2018 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 20 сентября 2018, 22:38

      Возращайся Антоха. И нам хорошо будет и ты здесь Звезда ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 22:30

      тоха не ко двору ты там. Там есть и без тебя кому забивать так что давай назад у нас вооще полная ж...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11