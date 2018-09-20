Лига Европы. «Севилья» забила пять голов «Стандарду», Промес не поучаствовал ни в одном

«Севилья» провела матч первого тура группового этапа Лиги Европы. В соперниках был «Стандард», и он получил в свои ворота пять голов. В этой группе выступает «Краснодар».

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур

Севилья (Испания) – Стандард (Бельгия) – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Банега, 8; 1:1 – Дженепо, 39; 2:1 – Васкес, 41; 3:1 – Бен Йеддер, 49; 4:1 – Бен Йеддер, 70; 5:1 – Банега, 74 (с пенальти).

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