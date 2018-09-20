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    «Рапид» выпустил программку к игре со «Спартаком». В ней фото отстраненного Ещенко

    «Рапид» выпустил программку, посвященную предстоящему матчу первого тура группового раунда Лиги Европы со «Спартаком».

    На одной из страниц расположена фотография защитника московской команды Андрея Ещенко, который не прилетел на игру.

    Ранее игрок обороны и полузащитник Денис Глушаков были отстранены от тренировок с основным составом за то, что поставили лайки под публикацией в инстаграме актера Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

    Матч «Рапид» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    20.09.2018 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:28

      виртуально 12 -ым игроком будет ! встречайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 сентября 2018, 18:54

      Хоть не Дарья Глушакова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 18:53

      Значит верят в него!

      0
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