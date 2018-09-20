«Рапид» выпустил программку к игре со «Спартаком». В ней фото отстраненного Ещенко

«Рапид» выпустил программку, посвященную предстоящему матчу первого тура группового раунда Лиги Европы со «Спартаком».

На одной из страниц расположена фотография защитника московской команды Андрея Ещенко, который не прилетел на игру.

Ранее игрок обороны и полузащитник Денис Глушаков были отстранены от тренировок с основным составом за то, что поставили лайки под публикацией в инстаграме актера Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Матч «Рапид» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.