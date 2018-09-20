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  • Бонуччи: «Роналду был зол. С Мурильо произошло обычное столкновение»

Бонуччи: «Роналду был зол. С Мурильо произошло обычное столкновение»

20 сентября 2018, 01:22
4

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

«Насколько я видел, это было обычное столкновение. Мурильо первым положил руки на Роналду, тот отреагировал. Но такое случается, мы должны быть сильнее всех и всего.

Роналду был зол, конечно. Арбитр увидел то, что увидел – пускай и не очень хорошо. Мы были сильнее обстоятельств», – сказал Бонуччи.

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Валенсия Роналду Криштиану Бонуччи Леонардо
Комментарии (4)
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AEerr
1537401507
интересно!
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Усы Газаева
1537412399
От создателей : «злые тоже плачут»
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zabvo9406
1537416988
Терпеть не могу Роналду, но судья это высшей степени критин, никакого удаления, там даже и желтой не пахло!!!
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Maxi_7
1537420764
Юве сейчас действительно силен, именно как команда - выиграть в меньшинстве, в гостях, да еще и на Месталье...там всегда ад для любой команды в каком бы состоянии не была Валенсия... Ждем матчей с МЮ, это будет действительно интересно.
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