Бонуччи: «Роналду был зол. С Мурильо произошло обычное столкновение»

Юве сейчас действительно силен, именно как команда - выиграть в меньшинстве, в гостях, да еще и на Месталье...там всегда ад для любой команды в каком бы состоянии не была Валенсия...
Ждем матчей с МЮ, это будет действительно интересно.
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).
«Насколько я видел, это было обычное столкновение. Мурильо первым положил руки на Роналду, тот отреагировал. Но такое случается, мы должны быть сильнее всех и всего.
Роналду был зол, конечно. Арбитр увидел то, что увидел – пускай и не очень хорошо. Мы были сильнее обстоятельств», – сказал Бонуччи.
Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря