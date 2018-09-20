Бонуччи: «Роналду был зол. С Мурильо произошло обычное столкновение»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

«Насколько я видел, это было обычное столкновение. Мурильо первым положил руки на Роналду, тот отреагировал. Но такое случается, мы должны быть сильнее всех и всего.

Роналду был зол, конечно. Арбитр увидел то, что увидел – пускай и не очень хорошо. Мы были сильнее обстоятельств», – сказал Бонуччи.

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря