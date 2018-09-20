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    Бонуччи: «Роналду был зол. С Мурильо произошло обычное столкновение»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

    «Насколько я видел, это было обычное столкновение. Мурильо первым положил руки на Роналду, тот отреагировал. Но такое случается, мы должны быть сильнее всех и всего.

    Роналду был зол, конечно. Арбитр увидел то, что увидел – пускай и не очень хорошо. Мы были сильнее обстоятельств», – сказал Бонуччи.

    Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

    Источник: Football Italia

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    20.09.2018 01:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 20 сентября 2018, 08:19

      Юве сейчас действительно силен, именно как команда - выиграть в меньшинстве, в гостях, да еще и на Месталье...там всегда ад для любой команды в каком бы состоянии не была Валенсия...
      Ждем матчей с МЮ, это будет действительно интересно.

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 20 сентября 2018, 07:16

      Терпеть не могу Роналду, но судья это высшей степени критин, никакого удаления, там даже и желтой не пахло!!!

      2
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 20 сентября 2018, 05:59

      От создателей : «злые тоже плачут»

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 20 сентября 2018, 02:58

      интересно!

      0
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