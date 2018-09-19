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    Полузащитник «Копенгагена»: «Зенит» – сильнейшая команда в нашей группе в Лиге Европы»

    Полузащитник «Копенгагена» Зека поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

    «Да, может быть, «Зенит» является фаворитом в этой встрече. Но им это ещe нужно доказать на поле. Это тяжелая группа для всех. Хотя, наверное, «Зенит» – сильнейшая команда в группе.

    Сейчас у нас другая команда – мы больше забиваем. С нашими нападающими мы проделываем большую работу и надеемся, что на этот раз не уедем без забитых мячей.

    Как удаeтся систематически попадать в еврокубки? У нас большой клуб, в котором работают профессионалы. Они на глазах творят историю. Сила клуба в том, что все работают над ростом и совершенствованием команды, постоянно стремятся к развитию», – сказал Зека.

    Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 23:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 20 сентября 2018, 09:43

      Наши Ожидания - Наши проблемы :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 20 сентября 2018, 08:38

      Игра покажет кто как готов и на сколько силен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 20 сентября 2018, 07:55

      На бумаге все красиво, а как будет на поле мы увидим сегодня... Удачи Зениту, а так же остальным нашим клубам в еврокубках.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 сентября 2018, 04:51

      Это по зарплатой ведомости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 00:33

      Это мы знаем, что «Зенит» – сильнейшая команда в группе.

      2
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