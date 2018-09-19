Полузащитник «Копенгагена» Зека поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

«Да, может быть, «Зенит» является фаворитом в этой встрече. Но им это ещe нужно доказать на поле. Это тяжелая группа для всех. Хотя, наверное, «Зенит» – сильнейшая команда в группе.



Сейчас у нас другая команда – мы больше забиваем. С нашими нападающими мы проделываем большую работу и надеемся, что на этот раз не уедем без забитых мячей.

Как удаeтся систематически попадать в еврокубки? У нас большой клуб, в котором работают профессионалы. Они на глазах творят историю. Сила клуба в том, что все работают над ростом и совершенствованием команды, постоянно стремятся к развитию», – сказал Зека.

Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.